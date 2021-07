Izgalmas, új ízzel rukkolt elő a hazai sörfőzde: érkezik a nyár slágersöre

A Szent András Sörfőzde mindig is közvetlen kapcsolatot ápolt a fogyasztóival. Az idén elindított TesztAndrás névre keresztelt kísérleti labor célja nem csak az új az alapanyagokkal való ismerkedés, hanem egy-egy sör újragondolása, a sörfőzők álmainak megvalósítása és a fogyasztók igényeinek, véleményének felmérése volt. A sörkedvelők az erre a célra létrehozott TesztAndrás Klubban mondhatják el a gondolataikat, amivel alakíthatnak a főzde állandó szortimentjén.

Így történt a Delta.13 TesztAndrás sör esetében is, ami a pozitív visszajelzések fényében Bodzás Búza néven került be a békésszentandrási kisüzem állandó kínálatába. A Bodzás Búza belga búzasörbe (szűretlen belga búzasör/witbier, 4.4% v/v) egy 45% valódi bodzavirágot tartalmazó friss bodzából készült, hatodára redukált bodzasűrítmény került. A gyümölcsös íz és illatjegyek azonban nem nyomják el a búzasör korianderes, narancshéjas és belga élesztős ízét, inkább hozzáadnak a lecsengéshez. Egy közepesen malátás, könnyű nyári ital azoknak, akik valami igazán különleges búzasörre, vagy hűsítő bodzás felfrissülésre vágynak.

A Bodzás Búzában minden megvan ahhoz, hogy az idei nyár slágersöre legyen, ugyanakkor a Szent András Sörfőzde kísérleti laborjában több figyelemreméltó small batch-szériás, limitált kiadású sör is készült. Az elmúlt két hónapban még hatféle kísérleti sörrel rukkoltak elő és még csak július van. Hazánkban elsőként főztek dupla belga búzát (dubbelwit), kísérleteztek sárgabarackos-bazsaliklomos New England IPA sörrel, de megálmodtak egy hidegteázott, bergamott narancsos earl grey portert is, nem is beszélve a pezsgő buborékosságát és szőlős ízkaraktereit idéző, új-zélandi komlóval készült Brut IPA kísérletükről.

A békésszentandrási kisüzem számára különösen fontos, hogy a TesztAndrás projekten keresztül is állandó kapcsolatban legyen a sörkedvelőkkel és a Szent András rajongókkal, így a TesztAndrás Klub nevű Facebook csoport tagjai első kézből értesülhetnek a legújabban megjelenő sörökről, külön nyereményjátékokon is részt vehetnek, de a főzde egyéb előnyöket és kiváltságokat is tartogat a csoport tagjainak a közeljövőben.