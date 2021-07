Erről is a hőség és az aszály tehet: jelentősen tovább romlottak a terméskilátások

A FruitVeb előrejelzése szerint két héttel az Érdi bőtermő betakarításának kezdete után most már gyakorlatilag minden termőtájon túlvannak az Érdi bőtermő szüretén. A dél- és közép-magyarországi termőtájakon már javában zajlik a fürtös meggyek (Debreceni bőtermő, Kántorjánosi, Újfehértói, Petri) betakarítása, ami a jövő hét közepére, végére egyes itteni körzetekben akár be is fejeződhet.

A későbben szüretelő – termésmennyiség tekintetében legjelentősebbnek számító – északi és észak-keleti termesztőkörzetekben a napokban kezdődött vagy kezdődik a Debreceni bőtermővel a fürtös meggyek betakarítása, jóllehet még az Érdi bőtermőből is érkeznek kisebb tételek. A jelenlegi kép alapján az várható, hogy a szüret érdemi része két héten belül befejeződik, így a prognosztizáltaknak megfelelően július 23-25-ig tarthat a meggyszezon.

Az eddigi betakarítási eredmények (alapozva döntően az Érdi bőtermő, és egyes körzetekben a fürtös meggyek szüretére) kiábrándítóan rosszak: a ténylegesen leszüretelt mennyiségek átlagosan mintegy 30-40%-kal alacsonyabbak a szüret kezdete előtt vártnál. A várakozáson aluli eredmények a következőkkel magyarázhatók:

A gyümölcsméret jelentősen elmarad az átlagostól, ami értelemszerűen – ugyanazon fánkéti gyümölcs-darabszám mellett is – jelentősen csökkenti a mennyiséget. Az apró méret a virágzást követő időszak hűvös, fényszegény időjárásával (mérsékelt sejtosztódás miatt eleve limitált gyümölcsméret), a közel két hónapja tartó aszállyal és az extrém magas hőmérsékletekkel (>35 °C) van összefüggésben. Mindezek közül is talán a hőség jelenti a legnagyobb problémát, 32-34 °C fölötti hőmérsékleteknél ugyanis – élettani okokból – még jó vízellátottság mellett is erősen hátráltatott vagy szélsőségesebb esetben le is áll a gyümölcsméret-növekedés.

A hőség és az aszály miatt a fákon sok az enyhén „töppedt”, alacsony víztartalmú szem, ami miatt a gyümölcsök fajsúlya is elmarad a megszokottól.

Nagyon egyenetlen az érés egy ugyanazon ültetvényben fa és fa között, de még egy fán belül is (egyes fákon és/vagy a fán belül még éretlen a termés, jóllehet az összkép alapján már szüretelni szükséges). Ennek következtében a rázás után is a fán marad a termés egy része, ami szintjén rontja a szüreti eredményeket.

A következő időszak, vagyis a szüret előtt álló fürtös meggyek vonatkozásában is igen elkeserítő a kép. A gyümölcsméret jelentősen elmarad a kívánatostól, a lazább, homokos talajok öntözetlen ültetvényein a meggy szinte „rásült” a fákra, de még a jobb termőhelyeken és jó kondícióban lévő ültetvényeken is komoly problémaként érzékelhetők a fent felsorolt jelenségek (gyümölcsméret, fajsúly, egyenetlen érés). Amennyiben e hétvégén nem érkezik érdemi mennyiségű csapadék (amire már egyre kisebb az esély), akkor a következő időszakban érdemi javulással e problémák tekintetében már nem is lehet számolni.

Megjegyzendő, hogy az érésgyorsítóval lekezelt ültetvényeken már a jelentősebb csapadékok sem fognak érdemi változást okozni a gyümölcsméretekben. Sőt általában valószínűsíthető, hogy nagyon jelentős javulásra az 1-2 hét múlva rázott ültetvényeknél sem lehet számítani, még ha érkeznek is csapadékok.

Jelenlegi becslések alapján, a fürtös meggyek esetében az ültetvények 30-40%-án elmarad az átlagos gyümölcsméret attól a szinttől (18 mm), hogy a konzervipar vagy a hűtőipar számára betakarítható lenne, ami akár jelentős minőség árualap kieséssel is fenyeget. A helyzetet súlyosbítja, hogy az ilyen apró meggyel nagyobbrészt a léipar sem tud mit kezdeni, mert a mag-hús arány kedvezőtlen alakulása miatt hatékonyan nem feldolgozható. Nem pontosan belátható, hogy ezekben az ültetvényekben a gyümölcsméret fog-e jelentősen előrelépni a következő egy-két hétben.

A fentiekben vázolt problémáknak tulajdonítható, hogy a hűtő- és konzervipar az elmúlt két hétben nem jutott hozzá a kívánatos mennyiségű alapanyaghoz. A feldolgozó üzemeink jó része alacsony kapacitáskihasználáson üzemelt, a puffertárolókra nem volt szükség, a beérkező tételeket azonnal fel lehetett dolgozni. Sőt több üzemben erősen lassítani kellett a gyártósorokat, hogy a vártnál kisebb mennyiségek miatt ne kelljen leállítani időszakosan a gyártást.

Fentiek miatt most már biztosra vehető, hogy a június 15-én kiadott termésprognózist a július 05-ei negatív korrekció után újra lefelé kell korrigálni. Már biztosra vehető, hogy az idei meggytermés nem fogja elérni a 60 ezer tonnát sem, de amennyiben jelentős változás nem következik be a gyümölcsméretek növekedésében (ami nem valószínű), akkor inkább az 50 ezer tonnához fog közelíteni (megjegyzendő, hogy ez a fán lévő mennyiségre vonatkozik, nem pedig a ténylegesen piacra kerülő mennyiségre). Gyümölcs-darabszám tekintetében még mindig megvan az a termés a fákon, ami normális évjáratokban 65 ezer tonna termést eredményezhetne, azonban a gyümölcsméretek – hőség és aszály miatti – megrekedése miatt jelentős kieséseket kell elszenvednünk. Ezt fogja tovább rontani esetlegesen az a helyzet, hogy számos ültetvényben értékesíthetetlen marad a meggy, mert a hűtő- és konzervipar számára nem éri el a megfelelő méretet, és a léipar számára is hasznosíthatatlan marad a kedvezőtlen hús-mag arány miatt. Mindez azt jelentheti, hogy ezek az értékesíthetetlen mennyiségek „ott lesznek a fán”, de nem kerülhetnek piacra, így a ténylegesen piacra kerülő mennyiség még a fán lévő, jelenleg várható mennyiségnél is kevesebb vagy jóval kevesebb lehet, ami már – akár jelentős – hiányhelyzetet is eredményezhet a piacon.

Címlapkép: Getty Images