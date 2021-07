Rengeteg magyar nem tudja, hogy lehet igazán nagy pénzt csinálni: most kiderült, mi a titok

Pénzcentrum: Tavasszal azt kérdeztem Moldován Andrástól, hogy ő most milyen ötlettel indulna befektetőket keresni. Azt mondta, hogy egy vakondháló-vetőgépet készítene. Magyarországon ma mik azok a területek, amik izgalmasak lehetnek a startupok számára?

Fazekas Barbara: Nem szabad úgy tekinteni a kérdésre, hogy Magyarországon mi lehet izgalmas. A startup egy olyan műfaj, ahol csak globálisan lehet gondolkodni. Nincs az az ötlet, ami exponenciális növekedést tudna csinálni csak az itthoni piacon. Úgyhogy az a kérdés, mi lehet globális szinten jó ötlet. Amennyire tudom, a biotech egy olyan terület, ami most nagyon forró, szeretném hinni, hogy az oktatás, az edutech is ilyen, és minden olyan, ami a medical technologie környékén mozog. Nem biztos, hogy ez egy teljes kép, de én ezeket látom a környezetemben. Nyilván a fintech is klasszikus erős ezen a szinten.

Pénzcentrum: Mennyire pezsgő a magyar startup élet, le vagyunk maradva vagy inkább diktáljuk a tempót?

Fazekas Barbara: Szerintem egyértelműen le vagyunk maradva. Korábban, amikor még én is ebben a világban mozogtam, csináltunk jó néhány dolgot, amik valamennyire startupnak voltak elkönyvelve, de szerintem igazából nem azok volt. Mert az az óriási, exponenciális növekedés, fejlődés lehetősége, ami egy startupot, startuppá tesz, az nem volt bennük. Ezek izgalmas, innovatív vállalkozások voltak, most is sok ilyet látni idehaza, de ezek sok esetben nem azon a szinten mozognak, amilyeneket például nagy, nemzetközi exopókon lát az ember, azokhoz képest nagy a lemaradásunk.

Pénzcentrum: A startupoknak többféle meghatározása van. Magyarországon melyik meghatározás van leginkább a köznyelvben?

Fazekas Barbara: Szerintem az eredeti fogalomtól már nagyon eltértünk, mára már gyakorlatilag bármi, ami valamilyen induló vállalkozás, az startup. Bármi, amikor három szimpatikus fiatal elindul, ők startupperek. Pedig valójában ha visszanézzük az eredeti definíciót, akkor a startup valami olyasmi volt, hogy technológiaalapú, exponenciális növekedésre képes ötlet, ami képes a befektetett összegtől függetlenül növekedni. Ezt úgy értem, hogy nem lineárisan, hanem exponenciálisan. Egy csomó olyan vállalkozásötlettel találkozom, ami nagyjából lineárisan növekszik. Persze lehet, hogy 40 százalékos margót tud csinálni, de olyan ötlet, mint a Facebook vagy effélék, azért tényleg kevés van.

Pénzcentrum: Ez később nem okozhat gondot a befektetőkeresésnél? Hogyan állnak hozzá a befektetők Magyarországon ezekhez az induló vállalkozásokhoz?

Fazekas Barbara: Szerintem okoz gondot, de valamennyire az EU-s finanszírozásokkal mesterségesen kompenzált a piac. Klasszikusan a venture capital tényleg egy exponenciális növekedést elváró dologra van kitalálva, mert azt várja el elméletben, hogy én nagyon magas kockázatot vállalok a nagyon magas profitért cserébe. Ehhez képest ez a kelet-európai piac kicsit torz. Egy picit mesterségesen fel van turbózva a magyar befektetői piac, mert valójában sok esetben nem a saját pénzüket fektetik be nagyvállalkozók, hanem az EU-tól kapott, így-úgy feltőkésített pénzeket.

