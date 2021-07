Aranyárban mérik a magyarok kedvenc nyári gyümölcsét: itt fillérekért megkaphatod

Egy biztos, Magyarország már rég nem málna-nagyhatalom. A rendszerváltás óta folyamatosan csökken a málna termőterülete, az évek óta stagnáló termésmennyiség pedig nem elegendő a hazai fogyasztói igények kielégítésére – közölte még a málnaszezon elején Agrárszektornak Hunyadi István, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója. Nem csoda hát, hogy emiatt rendszeresen érkezik import Spanyolországból, Olaszországból, sőt Dél-Amerikából is.

Jelenleg hazánkban már csak 160-170 hektáron termesztik ezt a bogyós gyümölcsöt, a termésmennyiség évek óta 800-1000 tonna között stagnál, és idén is hasonló volumenre lehet számítani. Egyébként több fajtát is termesztenek, a régebbi ültetvényeken még találkozhatunk a fertődi nemesítésű fajtákkal, de a brit nemesítői vonal fajtái is előfordulnak (Malling sorozat tagjai, Willamette), a modern, fólia alatti ültetvényeken pedig a modern termesztés-technológiának megfelelő fajtákat telepítenek a termelők.

Mint minden kertészeti termék, így a málna esetében is az látszik, hogy folyamatosan nő a fogyasztói ára. Ráadásul a betakarítása nagyon kézimunkaerő-igényes, a megfelelő számú, minőségű munkaerő biztosítása pedig évről-évre nehezebb és egyre nagyobb költséget jelent a termelőknek.

Hogy állunk más bogyós gyümölcsökkel?

Magyarországon körülbelül 1250 hektár ribiszke és mindössze körülbelül 80 hektár szederültetvény található. Az elmúlt években ezeknek a bogyósoknak is jelentősen csökkentek a területe: a drasztikus visszaesés egyik oka, hogy az elmúlt tíz-tizenöt évben hazánkban olyannyira megváltoztak a klimatikus viszonyok, ami már nem kedvez a bogyós gyümölcsök, köztük a málna, a szeder és a fekete ribiszke termesztésének sem - írja a NAK.

Mennyibe kerül idén a málna?

Július elején messze a legdrágább gyümölcsnek számított, akkor tényleg aranyárban mérték a málnát: a hazai kilója a Nagybani Piacon 1800 Ft- 2800 Ft között mozgott. Most, a szezon közepén ennél jóval olcsóbban is hozzájuthatunk a friss magyar málnához, a hét elején már csökkent az ára, most a Nagybanin 1200- 1800 forintért kínálják.

Más magyar bogyósok árai:

Ribizli : 900-1000 Ft/kg,

import egres : 1300-1400 Ft/kg,

Szeder is van: kilója 3300-3800 Ft/kg,

Szedd magadban sem biztos, hogy olcsóbb, viszont garantáltan hazai

Bár korántsem akkora biznisz a málna, mint az eper, Szedd magad akciókban az áfonyán túl még ezt a bogyós gyümölcsöt árusítják a legtöbb helyen. Termelőkkel is beszélgettünk, megkérdeztük tőlük, hol tart a szezon, mennyiért kínálják most a bogyós gyümölcsök kilóját.

Sárvár környékén, Rábapatyon többféle bogyóst termelnek eladásra: egrest, ribizlit, málnát és eper is. Nem tévedés, a folyton termő eper ugyanis már újra virágzik, pár hét múlva kezdődik a második szezon – közölte Bősze Vilmos Vas megyei termelő. A rábapatyi gazdaság 2200 négyzetméteres, vegyszermentesen dolgoznak, málnából és eperből van náluk a legtöbb. Málnából hamarosan nyit a Szedd magad is, amikor beindul a folyton termő – ez körülbelül még egy hét. A folyton termő málnát előreláthatólag 2-3 hétig lehet majd Szedd magadban szedni, de a fagyokig terem egyfolytában.

Idén Vas megyében a málnatermés - ahhoz képest, hogy tavasszal nagy volt a szárazság, aztán jöttek a hidegek -, egészen ígéretes. Akkor jöttek a jó idők, majd a csapadék is, amikor meg kellett indulnia

- meséli Bősze Vilmos, aki még hozzáteszi, hogy a többi bogyós gyümölccsel is elégedettek, itt Rábapatyon nem fagytak el. Talán a fekete ribizli a kivétel, abból idén kevesebb termet. Ahogy fogalmaz: A fagy miatt a fürtökön csak a fele kötött meg.

Az egresből és áfonyából sincs a rábapatyi kertben sok, abból nem is hirdetnek Szedd magadot, viszont előjegyzésbe rendelhető, helyben átlehet venni.

Náluk a málna: 2500 Ft/kg, és a fekete ribizli 1700 Ft/kg. Az eper 2000-2500 Ft/kg-ért ment tavasszal, valószínűleg a folytontermő is ennyibe kerül majd. Bősze Vilmos végezetül még azt is elárulja, hogy nála

a bogyós gyümölcsök árai összességében 10-15 százalékkal drágábbak mint tavaly.

Lehet fekete málnát is Szedd magadba szedni!

Budapestről 12 km-re Budajenőn, a Patikakertben kifejezetten fekete színű bogyós gyümölcsöket termesztenek. Összesen 1,5 hektáron gazdálkodnak, nyolcféle különlegesebb fajtára álltak rá – meséli dr. Tkacsik Márta, a Patikakert alapítója. Olyan bogyósokra specializálódtak, amelyeknek magas az antioxidáns tartalmuk, és remek egészségügyi hatásaik vannak. Így került be a kínálatba a fekete málna is:

A Szent István Egyetemen is megvizsgálták, a fekete málnának az áfonyához képest 15-ször az antioxidáns tartalma. Kanadában őshonos, tudományos neve Rubus occidentalis, a nálunk honos málna (Rubus idaeus) közeli rokona, de nem tévesztendő össze a termesztett szederrel (Prunus rusticanus). Legjobban ott látszik a különbség, hogy a fekete málna a „rendes” málnához hasonlít érési időben, azaz június elején érik, ellentétben a szederrel, amely augusztus közepétől szedhető

- teszi hozzá a termelő.

Magyarországon még különleges gyümölcsnek számít, olyannyira, hogy Budajenőn található az ország egyetlen fekete málna ültetvénye. dr. Tkacsik Márta kertjében 600 tő terem, de mint meséli, nagyon munkaigényes növény.

Fekete málna / Fotó: Patikakert

Más, mint a piros málna, össze sem hasonlítható ízre, de a fekete szederre sem hasonlít. Másképpen is néz ki, igazából egyikre sem hasonlít. Más a metszése, más a gyümölcs állaga is, amit terem. Tömörebb bogyója, így jobban megmarad, és remekül lehet fagyasztani, sütemények díszítéséhez is kiváló. Viszont, mivel apróbb, nehezebb kicsivel szedni.

De mi is az a fekete berkenye?

A Patikakertben még a fekete berkenyére készülnek – két-három hét múlva ez is lesz Szedd magadban. A fekete berkenyéről azt kell tudni, hogy „kenterbe veri” az áfonyát, viszont kicsit fanyarabb ízű. Jó müzlikbe, le lehet fagyasztani, és sokkal könnyebb szedni, mint a fekete málnát:

Én csak ajánlani tudom, hihetetlen a beltartalma, két évvel ezelőtt majdnem a fekete berkenye lett Magyarország szupernövénye, pedig nem olyan régóta termesztik nálunk, mindössze száz éve. Kevesen ismerik, pedig finom ízvilágú, kissé ugyan tényleg fanyar.

- közli Tkacsik Márta, aki még megjegyzi, hogy ezek a bogyós gyümölcsök azért is jók, mert nem annyira magas a fruktóz tartalmuk, így a különböző diétákba könnyen beilleszthetőek. Sőt, teszi hozzá, olyan összetevőket is tartalmaznak, amelyek elősegítik a fogyást.

Fekete berkenye / Fotó: Patikakert

Az idei termésről Tkacsik Márta elárulta, hogy náluk az év eddig nem alakult valami fényesen: virágzás és a beporzás idején sem voltak jó idő, egy hónapos lemaradásból indultak, amit aztán sikerült behozni a növényeknek. Most a nagy meleget bírják nehezen, állandóan locsolni kell.

A legrosszabbul idén a húsos sommal jártak, 200 fájuk van, de idén mind elfagytak, semmi termésük sem lesz.

Szedd magadban Budajenőn a bio fekete málna még ezen a héten biztosan kitart, kilója 3000 forint, a fekete berkenyére 2-3 hetet még várni kell, az ára várhatóan 2000 forint lesz.

További Szedd magad lelőhelyek:

A következőkben felsorolunk pár lelőhelyet, de indulás előtt ezért érdemes a termelők által megadott telefonszámon vagy a közösségi oldalon érdeklődni:

Szedd magad Málna, Sarró

Gyümölcs, zöldség: Málna

Szezon: 2021. július 5-től augusztus 31-ig.

Cím: Magyarország Győr-Moson-Sopron Sarród Sarród Hrsz: 065/18

Termelő: Kondor László

Bejelentkezés: Nem szükséges

Telefon: +36302563370

Szedd és vedd magad Málna, Nyíregyháza

Gyümölcs, zöldség: Málna

Szezon:

2021 évben június 28 napjától.

Korábbi évek alapján:

2021 évben július 20 napig.

Magyarország Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Vályog utca

Termelő: Sipos Ildikó

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: +36706152403

Vedd magad Málna, Nógrád

Gyümölcs, zöldség: Málna

Szezon:

2021 évben június 20 napjától.

2021 évben július 16 napig.

Magyarország Nógrád Nógrád 2642 Nógrád Rákóczi utca 7.

Termelő: Holma Balázs

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: 06303463952

Szedd és vedd magad Málna, Misefa

Gyümölcs, zöldség: Málna

Szezon:

Korábbi évek alapján:

2021 évben július 20 napjától.

Korábbi évek alapján:

2021 évben augusztus 30 napig.

Magyarország Zala Misefa Fő u. 65.

Termelő: Németh Virág

Bejelentkezés: Kötelező telefonon

Telefon: +36705337898

Szedd és/vagy vedd

Szedd magad Málna, Jánkmajtis

Gyümölcs, zöldség: Málna

Szezon:

Korábbi évek alapján:

2021 évben június 5 napjától.

Korábbi évek alapján:

2021 évben július 31 napig.

Magyarország Szabolcs-Szatmár-Bereg Jánkmajtis kossuth 15

Termelő: Botos Gábor

Bejelentkezés: Erősen ajánlott

Telefon: 06302923109

