Kitehetik a megtelt táblát augusztusban? Mutatjuk, mire lehet számítani a Balatonon

Nagyon mélyről jövünk fel. Bár a január–február viszonylag erősnek volt mondható a Balatonnál, azt követően csaknem négy hónapon át semmi nem volt. A mostani számok jók, de hatalmas a gödör, amit temetünk

- mondta az InfoRádiónak Pach Gábor, a Balatoni kör elnökségi tagja.

A szakember szerint miután júniusban 62 százalékkal magasabb volt a vendégéjszakák aránya, mint egy évvel korábban, így a turizmus egyértelmű nyertese a balatoni régió volt. Viszont arra is kitért, hogy érdemes szem előtt tartani, hogy elsősorban a hétvégék voltak az „izmosak”, hétköznapokon tudtak volna azért még több vendéget fogadni.

Mint mondja, az augusztus ugyanakkor már „non plus ultra” hónapnak ígérkezik, amely során mindenhol telt házra lehet majd számítani, bár ez már július második felében is esélyes. Pach Gábor, szerint jó irány az is, hogy a kormányzati intézkedések alapján teljesen felszabadították a SZÉP-kártyáknak a használatát, vagyis teljesen szabaddá tették a „zsebeknek az átjárhatóságát”.

Ennek köszönhetően a vendégek már mindenre használhatják, szálláshelyre, vendéglátásra, múzeumbelépőkre, akár különféle programokra is

- sorolta.

Címlapkép: Getty Images