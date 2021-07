A főváros kong az ürességtől: hová mennek a turisták, mi lesz így az idei szezonnal?

A tavalyi évhez hasonlóan idén is rekordokat döntöget a belföldi turizmus, a Balatonra már most nyugodtan kiakaszthatnánk a Megtelt táblát. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójának elmondása szerint a 2020-as 22 millió után idén 30 millió vendégéjszakára számítanak.

Vidéken. A főváros külföldi turisták híján ugyanis szinte kong az ürességtől. Budapesten békeidőben az európai turisták adták az szállodák vendégeinek 80-85 százalékát, 8-10 százalék volt vidéki magyar és az ideérkezők 5-10 százaléka jött Európán kívüli országból

– mondta el Fleisch Tamás Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

A fővárosi szállodák gyakorlatilag már le is mondtak a szezonról, legjobb esetben is 30-40 százalékos kihasználtsággal működnek. Többen még külföldiek megindulására várnak, ám a csoportos utazásokra, melynek keretében a legtöbben érkeznek hazánkba, még egy darabig biztosan várni kell, hiszen megszervezésük hosszabb időbe telik. Bár látni kell azt is, hogy a legtöbb országban a kormányzat amellett kampányol, hogy a lakosság lehetőség szerint ne utazzon külföldre, részben a járvány megfékezésének érdekében, és persze a gazdaság jobban szereti, ha az emberek otthon költik el a pénzüket, nem pedig más államokat hizlalnak. A belföldi turista mindenhol úgy kell most, mint egy falat kenyér.

Több csapást már nem élnének túl A szektor még egy bezárást nem élne túl – szögezte le Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) tisztújító közgyűlésén. Ha a helyzet szükségessé teszi, ha lesz negyedik hullám, a védettségi igazolványokat vezetik vissza első lépésben a szálláshelyeken és a vendéglátásban.

Hol vagytok, magyarok?

Az, hogy a magyarok nem jönnek a fővárosba nyaralni, nem új keletű probléma, évtizedekre nyúlik vissza. Egyszerűen nincs benne a vidéki magyarok tudatában, hogy ide is lehet jönni.

Az mostanra kiderült, hogy nagy számú külföldi turista nem érkezik idén Budapestre, ami jellemző, az néhány rendezvény, ezen kívül még a Forma1-et várjuk, és nem egy elhanyagolható a külföldön élő magyarok hazai házasságkötése – de rajtuk kívül a korlátozások és a mutációk megjelenése miatt másokra nem nagyon számítunk

– mondta el a Pénzcentrumnak Bártfai Endre, BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának mesteroktatója. De nagyobb baj, hogy úgy tűnk a magyarok körében sem népszerű a főváros, ennek az egyik legfőbb oka az, hogy Budapest megismerése iránti vágy ma nincs felkeltve.

Pedig az mindenki számára egyértelmű, hogy a csak úgy lehetne megmenteni a fővárost, ha az előttünk álló nyári, kora őszi hónapokban idehozzuk a magyar turistákat. Egyelőre ez még nem sikerült.

