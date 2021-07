Elképesztő várólisták a magyar kórházakban: ennyit kell várni ezekre a sürgős műtétekre

Május 13-tól újraindultak az elektív beavatkozások és a rehabilitációs ellátások - vagyis már két hónapja lehet végezni azokat a műtéteket, amelyeket eddig halasztottak a járvány miatt. Ezeket az egészségügyi szolgáltatónál előre egyeztetett időpontokban, a már bevált egészségvédelmi óvintézkedések betartásával végzik.

Korábbi jóslatok szerint 2020 tavaszán a koronavírus-járvány következtében az egészségügyi ellátásban beállt több mint két hónapos szünet azt eredményezte, hogy az így is borzasztó hosszú műtéti várólisták még inkább meghosszabbodtak. Tavaly nyáron hiába nyithattak ki a szakrendelések és nyílt lehetőség a kórházi munka folytatására, ősszel jött a járvány újabb hulláma és az újabb lezárás. A kórházi kapacitás a koronavírus-osztályok felállítása miatt is csökkent. Tavaly nyáron az egészségügyi szakemberek is úgy gondolták, a veszélyhelyzet megszűnése után fognak csak igazán kilőni a várólisták. Csakhogy ahogy jönnek a koronavírus újabb hullámai, egyre több és több műtét marad el.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai alapján, amíg tavaly június elején egy térdprotézis műtétre 389 nap volt a tervezett várakozási időországos átlagosan, addig 2021 január elején már 471 nap. Jelenleg 568 napnál járunk, júliusban. Csípőprotézis műtétre az átlagos tervezett várakozási idő 324 nap volt bő egy éve éve, januárra ez 371 napra duzzadt, jelenlegi adatok szerint 475 nap.

Egy laparoszkópiás epekő műtétre egy éve még "csak" 127 nap volt az átlagos tervezett várakozási idő, ez év januárjában már 177 nap, ez 2021. július közepére 351 napra emelkedett.

Ezek pedig nem olyan műtétek, amelyeknek a halogatása ne járna az életminőség romlásával. Egy csípő- vagy térdprotézisre váró beteg állapota egy év alatt sokat romolhat, epekővel együtt élni másfél-két évig, de már fél évig sem sétagalopp.

A görcsök miatt, ha ügyeletre kell rendszerint menni, akkor még a fertőzésveszély kerülése miatt halogatni a műtétet sem lehet indokolt.

Több mint két év a tervezett várakozási idő a rekorder beavatkozásra és 12 ezren várnak szürkehályog műtétre.

Címlapkép: Getty Images