Vannak még megfizethető balatoni ingatlanok a szezonban? (x)

A koronavírus-járvány a balatoni ingatlanpiacon is éreztette hatását. A balatoni ingatlanoknál az elmúlt, körülbelül másfél évben 10-15%-os átlagos áremelkedést tapasztalhatunk. Ez az emelkedés az eladó balatoni ingatlanok és eladó nyaralók számának növekedéséhez társult. A vállalkozói építési kedv hatására a beruházások száma is megnőtt a térségben az utóbbi két évben. A balatoni ingatlanok átlagos négyzetméter ára pedig lassan a budapesti árakat is behozza.

Az ingatlanpiac alakulása a 2019-es, 2020-as években

A Balaton nyaralói és a környező települések eladó házai már a 2010-es évek végétől is a második legkeresettebb befektetési zónának számítottak. Ennél fontosabb és ennél drágább csak Budapest volt. A balatoni ingatlanárak az elmúlt két évben helyenként 25-45%-ot is emelkedtek. Ennek egyik oka a folyamatosan erősödő kereslet és az ezzel szemben álló, nem elég gyorsan növekvő kínálat volt. Habár a kormány intézkedései (például az újépítésű ingatlanokra vonatkozó 5%-os ÁFA) fellendítették a beruházási kedvet, a kínálat még így sem tudta behozni a megnövekedett keresletet. A kínálat növekedését az is hátráltatta, hogy a Balaton környéki falvak és városok lakosságának száma is emelkedett. Itt persze nem nyaralókról van szó, hanem az adott települések lakosságának növekedéséről. Balatonmáriafürdőn, Zamárdin, Balatonberényben és Kaposvár agglomerációjában is jócskán gyarapodott a népességszám.

A balatoni ingatlanok helyzete 2021 nyarán

A Balaton déli partja és a Balaton északi partja is a 700 ezer Forint/négyzetméter árakkal küzd. A balatoni ingatlanok árai rekordmagasságokban vannak, alig lemaradva a budapesti négyzetméter áraktól. Az északi parton Alsóőrs és Tihany jelenleg a legdrágább települések. A déli parton pedig Szántód és Zamárdi a legfelkapottabb és a legdrágább is. Ennek oka főleg az, hogy ezekben a régiókban van tervben a legtöbb újépítésű ingatlan felhúzása. Az új, modern lakókörnyezetek pedig egy magasabb árcédulát követelnek meg. Ezeknek az új lakóingatlanoknak már elképzelhető, hogy az egymillió forintot is meghaladó négyzetméter áruk legyen. A szerencsésebbek még mindig ki tudnak fogni pár olcsóbb balatoni ingatlant is, például Máriafürdőn, vagy Balatonfüreden. Összességében azonban már nem nagyon találni olcsó, vagy az átlagember számára legalábbis megfizethető balatoni ingatlanokat.

