Orbán Viktor: fenyeget a negyedik hullám, így kötelezővé válhat az oltás

A kormányfő szólt arról, hogy akik átestek mindkét oltáson, azok a népesség 55 százalékát teszik ki. Európa legbiztonságosabb országa vagyunk, miközben a járvány negyedik hulláma elindult Nyugat-Európában, írja a Pénzcentrum.

A járványt be fogják hurcolni Magyarországra, de az oltások a súlyos megbetegedésekkel szemben megvédenek

- tette hozzá a miniszterelnök.

Orbán Viktor vonakodott, hogy kötelező oltás legyen az egészségügyben, de végül meggyőzték a tények elmondása szerint. Beszélt arról is, hogy az Operatív Törzs döntése nyomán, augusztus 1-től lehet harmadik oltást kérni. Most is az idősek vannak a legnagyobb veszélyben, ezért felkeresik azt a 15 százaléknyi 65 év felettit, aki még nem oltatta be magát. A 12 év feletti gyermekeknél általános oltást indítanak a tanév kezdése előtt.

Címlapkép: Getty Images