Hatalmas változás jön a magyar sörpiacon: mi jöhet még a sörtörvény után?

Pénzcentrum: Tavaly tavasszal a első koronavírus miatti teljes leállás gyakorlatilag derékba törte a kisüzemi sörbizniszt is. Mi történt azóta a Szent András Sörfőzdével?

Bukovinszky László: Tény, hogy a tavaly márciusi lezárás meglehetősen nehéz volt minden kisüzemi sörfőzdének. Először azok kezdtek el ebből kimászkálni, akiknek már volt működő webshopjuk, és csak a marketinggépezetet kellett ráküldeni. Ez nálunk egy kicsit hátrébb volt, mert amikor láttuk, hogy helyzet van, akkor kezdtünk el webshopot felállítani. De elég szépen kinőttük magunkat, mert a tavalyi számaink bár nem lettek szépek, sem az értékesítésben, sem az eredményben, de nem lettek annyira durvák sem. Ehhez képest a helyreállás idén viszonylag látványos. Kezdve ott, hogy a webshop, amit tavaly márciusban kezdtünk el felállítani, a 2. hullámra teljesen beérett, és be tudta tölteni azt a szerepet, hogy a kieső forgalomnak egy nagyon komoly részét visszahozza. Nem azt mondom, hogy ugyanolyan nyereséges üzletág, mint a HORECA (véndéglátás), de alkalmas volt arra, hogy eltartsa a főzdét különösebb ijedelem nélkül.

Pénzcentrum: Kellett elküldeni embereket ebben az időszakban?

Bukovinszky László: Mi egy vidéki főzde vagyunk, nagyon erősen elkötelezettek voltunk, hogy akit mi tartunk el, azt tartsuk is el. De mégiscsak le kellett állítani a sörfőzést. Úgyhogy csináltunk egy olyan húzást tavaly tavasszal, hogy körbekérdeztük a környező középüzemeket Békésszentandráson és Szarvason, hogy kinek van szüksége munkaerőre, és kiközvetítettük az embereinket, hogy legyen állásuk, de ne a mi költségkeretünket terheljék. Formálisan a mi alkalmazottaink maradtak, de nem nálunk dolgoztak. Amikor pedig elkezdődött a 2. hullám, összehívtuk a csapatot, és közöltük velük, hogy most már nem ijedünk meg, vannak előrejelzéseink a következő időszakra, a termelés folyamatos lesz, bércsökkentés sem lesz, mindenki ugyanazon a munkahelyen fog dolgozni, ahol eddig stb. Közben a webshop is annyira beérett, hogy üzemelési szempontból úgy működött tovább a főzde, mintha mi sem történt volna. Csak persze nem annyira jöttek az árbevételek, tavasszal volt néhány nehéz hónap, amikor cash-flow-ban már nem jól néztünk ki. De a munkavállalók ebből szinte semmit nem éreztek meg, a vevőink, akik nem HORECA-sok, szintén semmit nem éreztek meg. Nem voltak termékhiányok, kiszolgálási problémák stb.

Pénzcentrum: Hány munkavállalóról beszélünk?

Bukovinszky László: 50 fő környékén van a létszám.

Pénzcentrum: Ha nem lett volna a járvány, mikor indítottatok volna webshopot?

Bukovinszky László: A hiányát éreztük, a jelentőségét nem. Azt láttuk, hogy másoknak van, és nem teljesen 0 rajta a forgalom. Meg azt is tudtuk, hogy ahogy halad előre a világ, erre előbb-utóbb szükség lesz. De abban maradtunk, hogy ez egy rettenetesen marginális értékesítési csatorna, és majd valamilyen külsős partnerekkel ezt lefedjük. Addig is voltak ilyenek, akik webshopban értékesítették a söreinket, de nem volt konkrétan Szent Andrásos webshop. Nagyon maximum azt képzeltük el, hogy lesz egy dedikált partner, aki súlyozottan vagy kizárólag Szent Andrásos lesz. De abban nem gondolkodtunk, hogy ezt magunk csináljuk. Aztán amikor már látszódott, hogy ezt muszáj csinálni, akkor kiderült, hogy érdemes is, mert kellően erős brandű cégként viszonylag erős forgalmat tudunk csinálni benne, és van egy olyan piaci előnyünk, ami miatt igazán érdemes ezt csinálni. Nevezetesen, hogy mi saját logisztikával szállítjuk ki az árut a piacainkra, és az ország több mint felét le is fedjük. Az üveg töréskárral járhat, ha külsős szállítóval dolgozol. Ha a saját szállítóddal, aki ehhez van szokva, az sokkal kevésbé fogja összetörni. Láttuk, hogy milyen ajánlatokat adtak külsős futárcégek, akik a futárságot optimalizálják több éve, tehát biztosan jók, de többszörösen kell hozzájuk becsomagolni a sörünket, ráadásul még így is viszonylag sok náluk a töréskár, más kollégák elmondása szerint, ez sok sörfőzde számára sokkal nehezebbé teszi a webshopozást. A mi esetünkben ez így működik, a magyar kisüzemekhez képest viszonylag nagy lefedettséggel dolgozunk. Egy ilyen cégnek lehet jól üzemeltetni egy webshopot.

Pénzcentrum: Lehet azt mondani, hogy titeket is megleptek a webshop számai?

Bukovinszky Béla: Azt lehetett látni, hogy az emberek elkezdtek otthon fogyasztani inkább, mint elmenni bárhová. A HORECA egységekben tilos is volt a fogyasztás. Ez tehát megerősítette az online szegmenst, de azt kell látni, hogy a kereskedelem továbbra is a hagyományos csatornákon zajlik. A sör pont egy olyan termék, ahol az ár és a szállítás költsége más arányt képvisel, mint egy drágább szeszes italnál. Van egy trendváltozás, ez tény, de tartósan továbbra is a hagyományos piaci csatornákon fog működni a kereskedelem, különösen azért, mert a sör fogyasztása általában egy közösségi esemény. Most, hogy a kormány megváltoztatta a vendéglátóegységekre vonatkozó jogszabályokat, azonnal látszott is, hogy elkezdtek visszajönni az emberek.

