Kilőtt a lakásépítési kedv: több mint 20 ezer lakást húzhatnak fel idén

Január és június vége között 15 274 ezer lakásépítési engedélyt adtak ki Magyarországon, ez 22 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, annak ellenére is, hogy a jelentős drágulás részben az építőanyagok árának emelkedésével magyarázható, amelyek a későbbiekben is magas áremelkedést okozhatnak az idén és jövőre átadandó lakások esetében.

A lakásépítési kedv felfutása az 5 százalékos kedvezményes lakásépítési áfa idei újbóli bevezetésével, valamint a járványhatás miatti múlt évi alacsony bázisadatokkal magyarázható. A legfrissebb számok alapján pedig elmondható, hogy a lakásépítések növekvő pályára álltak, így az idén bőven több mint 20 ezer új lakás átadása várható

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A lakóingatlan-átadások száma is nőtt, az első félévben 9795 lakóingatlant adtak át, ez pedig 13 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, 2019 és 2018 azonos időszakához képest pedig egyaránt 50 százalék feletti emelkedést jelent. Ez a növekedés pedig arra utal, hogy sok, a korábbi években megkezdett lakóingatlan-építés az év első felében fejeződött be, különösen a fővárosban volt látványos az emelkedés, Budapesten ugyanis 273 százalékkal nőtt az átadások száma, azaz több mint 4500 lakóingatlant vehettek használatba a tulajdonosok.

Idén alig hét hónap alatt 5,5 százalékkal drágultak a Budapesten eladásra kínált új lakóingatlanok A januári 875 ezerről június végére 923 forintra emelkedtek az átlagos négyzetméterárak.

A megyeszékhelyeken még erőteljesebb áremelkedés látható, az átlagos négyzetméterár 600 ezer forint fölé ugrott, ami 13 százalékos növekedést jelent januárhoz képest.

Az eladó új lakások árának emelkedésre részben az építőanyagok drágulásának köszönhető.

A lakásépítési kedv kiugró: az év első felében több mint 15 ezer engedélyt adta ki, ami éves szinten 22 százalékos emelkedésnek felel meg.

2021-ben bőven 20 ezer fölött lehet a megépült új lakások száma.

Mi történt az árakkal?

Az átadások és az építési engedélyek száma is masszív növekedése mellett az eladásra kínált új lakóingatlanok - azaz lakások, sor-, iker- és családi házak átlagos négyzetméterára is jelentősen emelkedett. Budapesten januárban 875 ezer forint volt, míg június végén 923 ezer forintot tett ki, ez pedig 5,5 százalékos áremelkedésnek felel meg hat hónap alatt. Júliusban a budai oldalon az I., a II. és a XII., a pestin az V., a VI. és a VII. kerületben bőven 1 millió forint felett volt a négyzetméterár a kínálati piacon. Emellett több városrész, például a VIII., a XI. és a XIII. kerület is már súrolja az 1 milliós árszintet.

Az ingatlan.com adatai szerint a megyeszékhelyek összesített adatai szerint az átlagos négyzetméterár közel 13 százalékkal 605 ezer forintra nőtt, de a különböző városok között nagy a szórás. Debrecenben 12 százalékos volt a drágulás az első félévben, így júliusban már 700 ezer forintot meghaladta az átlagos négyzetméterár az új lakóingatlanok esetében. Győrben 11 százalékos emelkedés eredményeként 555 ezer forintra nőtt. Nyíregyházán 420 ezer forintos négyzetméteráron szerepeltek az új lakóingatlanok, ami viszont stagnálásnak felel meg a januári szinttel összevetve.

Címlapkép: Getty Images