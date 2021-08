Senki sem kukoricázik így: ebből a szuperzöldségből mi vagyunk a legjobbak Európában

A hazai csemegekukorica kapacitás továbbra is stabil, a termékek iránt élénk a kereslet, ezért a feldolgozók a korábbi évekhez hasonlóan 30 ezer hektáron, mintegy 500 ezer tonna feletti csemegekukorica termelésére szerződtek a termelőkkel, integrátorokkal. A csemegekukorica termelés döntő többsége feldolgozókhoz kerül, mélyfagyasztott és konzervtermék lesz belőle, a hazai frisspiaci fogyasztás és a friss export mennyisége mindössze pár százaléka a hazai termelésnek, ismertette Pereczes János, a Syngenta nagymagvú zöldségféléinek délkelet-európai menedzsere a vállalat kabai csemegekukorica szakmai napján.

A szakember az idei szezonról szólva kifejtette:

a tavaszi hideg, száraz időjárás kedvezőtlen hatással volt a vetések ütemezésére, kelésekre. Később a tartós esőzések, viharok okoztak károkat az állományban. A betakarítási szezon viszont már időben, július első harmadában elkezdődött a meleg időjárásnak köszönhetően. A csemegekukorica termelői kedv fenntartásához számottevő áremelésre volt szükség idén is, mert a gabonafélék, olajos növények stabilan magas árai mellett nehezebb a termelőket megtartani. Jó hír, hogy az utóbbi években több feldolgozó állami támogatással korszerűsítette a feldolgozó gépsorait és több termelőnél bővült az öntözhető terület nagysága. Emellett évente kerülnek termesztésbe újabb hibridek a nemesítő házaktól, és a termesztéstechnológia területén is folyamatos a fejlődés.

Magyarország Európa legnagyobb csemegekukorica termelője

A világpiacon az Egyesült Államok az első, hazánk mögött Új-Zéland a harmadik. „Ez a kedvező pozíciónk stabil és várhatóan így is marad annak ellenére, hogy az időjárási szélsőségek nálunk is nehezítik és drágítják a termelést”, prognosztizálta a szakember.

A szakmai rendezvényen szóba került a koronavírus járvány is, amely hatással volt a csemegekukorica piacára is. A vendéglátás visszaesése miatt európai szinten érezhetően csökkent a fagyasztott csemegekukorica termékek piaca, amely értékesítési nehézségeket és készletproblémákat okozott a hazai fagyasztóiparnak is. Ezzel szemben a konzervtermékeket fokozottan keresték a háztartások, a konzervgyárak teljes készletüket értékesíteni tudták az áruházláncokon keresztül az elmúlt időszakban.

Az időjárás mellett a kukorica csíkos mozaik vírus (MDMV) okozott nehézségeket, gazdasági károkat az elmúlt években a termelők számára. Pereczes János elmondta: ennek megelőzősére több éve megkezdődött a vírusra fogékony fajták leváltása, és minden éréscsoportban új, ellenálló hibridek jelentek meg. A rendkívül fertőzött 2020 után az idei évben eddig még alig látni vírusfertőzött növényeket, a termesztett fajták többsége már rendelkezik nagyfokú vírus-ellenállósággal. A világ első számú csemegekukorica nemesítő és vetőmag forgalmazó vállalataként Syngenta is évek óta fokozza az MDMV ellenálló fajták nemesítését: a GSS 6924 és a Tyson MDMV rezisztens hibridek rövid idő alatt a legnagyobb területen termesztett hibridekké váltak.

A Syngenta évtizedek óta nagy energiát fordít új hibridek hazai kipróbálására, és köztermesztésbe vonására. Óváry Ádám, a Syngenta csemegekukorica fejlesztőmérnöke ismertette: letisztult fajtaszortimentet forgalmaznak a normálédes és a szuperédes fajtakörben is. A szuperédes hibidek adják a termelés háromnegyed részét.

A szakember elmondta:

a bemutatón szereplő szuperédes fajtáink többségét az utóbbi években kezdtük forgalmazni. A normálédes Element fajtánk pedig a középkésői szegmens zászlóshajója lehet. A normálédes középkorai szegmensben a közismert Starshine és Boston fajtáink mellett három új hibrid – a GH 14271, a GH 6055, és a GH 7818 – ezen a bemutatón debütált. Mindezekkel együtt összesen 13 fajtánk szerepel a kísérletben.

A csemegekukorica növényvédelmében Papp Zoltán marketing menedzser bemutatta a gyomirtásban használható, jól ismert Lumax és Calaris Pro gyomirtó szereket. A rovarok elleni védekezés újdonsága, az idei évtől felhasználható Force Evo egyszerre biztosítja a talajlakó kártevők (drótféreg és kukoricabogár lárva) elleni védelmet és a készítményben lévő nitrogénnek és foszfornak, illetve cinknek köszönhetően a gyors, robbanásszerű kezdeti fejlődést. Papp Zoltán felhívta a figyelmet a mostani rendkívül erős kártevő nyomásra. A gyapottok bagolylepke és a kukoricamoly 2. nemzedéke mellett a kukoricabogár imágók, a levéltetvek (MDMV vektor), a kabócák (sztolbur fitoplazma vektor), sőt az újonnan behurcolt poloska fajok (vándor- és márványospoloska) egyre nagyobb gondot okoznak. Ezen a téren a Syngenta a rendkívül széles hatásspektrumú és tartamú Ampligot és a piretroidok közül a több napos hatástartammal rendelkező mikrokapszulázott Karate Zeont ajánlja a termelők számára.

A rendezvény látogatói olyan termékeket is megismerhettek a Syngenta és a Malagrow együttműködésének köszönhetően, amelyek nagyban elősegítik a csemegekukorica eredményes termesztését. A Malagrow több mint húsz éve forgalmazza a biostimulátorok és a speciális növényi táplálóanyagok kutatásában és forgalmazásában élen járó olasz Valagro termékeit Magyarországon. Mint Malatinszki György, a Malagrow ügyvezető igazgatója elmondta:

a cég igazolási, demonstrációs rendszerének köszönhetően be tudjuk mutatni, hogy a valódi hatású biostimulátorok igazolhatóan pozitívan hatnak a termés mennyiségére és minőségére egyaránt. Csemegekukoricában kimagasló eredményeket érhetnek el a termelők az MC Cream, a Yield On, valamint a Megafol készítmények használatával.

Címlapkép: Getty Images