Ilyen ingatlanokat vásárolnak a vidéki életre vágyók: itt az olcsó és jó megoldás

Az első hullám alatt már felröppentek a jóslatok, hogy kilőhet a kereslet az agglomerációs, vidéki családi házak és üdülőövezeti ingatlanok iránt. Azt viszont nem lehetett tudni, hogy meddig tart a karanténhatás: rövid fellángolást, vagy tartós elvágyódást hoz a járvány

Év elején még a lapunk által megkérdezett szakértők sem tudták megjósolni, hogy megmarad-e a 2020 nyarán tapasztalható megnövekedett kereslet a zártkertek iránt. Mostanra viszont úgy tűnik, nem egyszeri fellángolásról volt szó. Az emelkedő érdeklődés hátterében több folyamat is, nem csak a járvány: az évek óta egyre emelkedő ingatlanárak miatt sokan már az agglomerációt sem tudják megfizetni, egyre nagyobb a hiány beépíthető telkekből a városok elérhető közelségében, sokan keresnek üdülőövezetek közelében második otthont, idők kérdése, hogy megjelenjenek a befektetők is

Mi a zártkert?

Korábban a lakossági mezőgazdasági célokra hasznosított szőlők, gyümölcsösök, hobbitelkek, pincék, és hasonlók a települések külterületén. Ma már nem használják a fogalmat, viszont ingatlanok tulajdoni lapjain és a köznyelvben még sokszor találkozni vele. Továbbra is léteznek mezőgazdasági művelésre hasznosított korábbi zártkertek, viszont az ilyen övezetekben már a 90-es évek előtt megjelent a lakófunkció is. Mostanra sokan vásárolják állandó tartózkodásra az ilyen problémás besorolású ingatlanokat, a családi házak olcsóbb alternatívájaként. A járvány hatására pedig új típusú vásárlói réteg jelent meg - ez a keresletre és az árakra is hatással van.

A zártkert az új sláger?

A Duna House ingatlanszakértőinek tapasztalata szerint elmondható, hogy napjainkban már kétszer többen érdeklődnek az ingatlanok e típusa iránta, mint pár évvel ezelőtt.

A legkeresettebbek a lakhatóvá alakított, életvitelszerűen használható zártkertek, amelyeket pár évvel ezelőtt a hasonló belterületi házakhoz vagy lakásokhoz képest akár 60 százalékkal olcsóbban is meg lehetett vásárolni, manapság azonban áruk lassan kezd közelíteni a városközpontban lévőkéhez, de még mindig mintegy feleannyiba kerülnek

- mondta el a lapnak Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. Azt azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mivel a belterületen lévő építési telkekért közel duplaannyit kell fizetni, mint pár évvel ezelőtt, úgy a zártkertek ára is arányosan követte az emelkedést.

A 10 millió forint alatti, gazdasági épület jelleggel rendelkező, ugyanakkor – közmű függvényében – lakhatóvá tehető zártkerti ingatlanok szintén felkapottak, hiszen hatalmas az érdeklődés az építkezésre alkalmas telkek iránt. Sőt, már azok a területek is népszerűek, ahol még kialakított épület sincs. Ezeket alacsony áruk (2-3 millió Ft) miatt nagy számban keresik a potenciális vevők befektetési céllal, a másik motivációs erő pedig a gazdálkodó szemlélet megjelenése, az önellátási hajlandóság fokozódása, mondta el a szakértő.

Egy zártkerti telek értéke többszörösére nőhet, ha olyan területen fekszik, ahol belterületté minősítése várható a közeljövőben. Igaz, erre a jövőben nem sok esélyt látunk, egyre kevesebb területet minősítenek belterületté, hiszen 4-5 évvel ezelőtt már nagyjából letisztázódtak a viszonyok, kijelölésre kerültek a városhatárok. Ezeken a részeken igazán szép hozamot lehet realizálni egy befektetés alkalmával

- ismertette Benedikt Károly.

Azt, hogy az utóbbi években megnőtt a zártkerti telkek iránti érdeklődés, lapunk kérdésére az Otthon Centrum is megerősítette. Bár az értékesítésben a lakóövezeti társasházi lakások és családi házak dominálnak, de látványosan érzékelhető a telekeladások felfutása: az idei év első félévében értékesített ilyen ingatlanok a tavalyi teljes év 75%-át jelentik, ami mutatja az fokozott érdeklődést.

Több tényező mozgatja a piacot: egyrészt az infláció olyan mértékű, ami az átlagember számára is érzékelhető (főleg az élelmiszerek, napi fogyasztási cikkek terén), de a befektetőket az ingatlantól elcsábító MÁP+ hozamát is erősen megtépázta. Akinek nincs akkora megtakarítása, hogy lakást vagy családi házat vegyen és nem jogosult az állami támogatásokra, de a pénze értékét szeretné reál eszközbe, például ingatlanba fektetve megőrizni, az kénytelen kisebb értékű ingatlanok körében szétnézni és a zártkertek ilyenek: néhány millió forintért nagyobb telket, akár kis házat is lehet vásárolni

- mondta el Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője a Pénzcentrumnak.

