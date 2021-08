Nem tört meg minket a járvány: egyre optimistábbak a magyar dolgozók

Az 1200 ember megkérdezésén alapuló, reprezentatív felmérése alapján képzett BNP Paribas Cardif munkaerőpiaci stabilitási index idén a második negyedévben 68 pont lett, ami 2-2 ponttal alacsonyabb az előző negyedévhez és az előző év azonos időszakához képest is.

A stabilitási index azt fejezi ki egy 100 pontos skálán, hogy mennyire stabil a munkaerőpiac a munkavállalók szemszögéből, milyen lépéseket tennének meg annak érdekében, hogy megtartsák munkahelyüket, ha az veszélybe kerülne, illetve, hogy megérzésük szerint milyen könnyen találnának új munkalehetőséget.

A felmérés szerint a munkavállalók - összhangban a járvány harmadik hullámának lecsengésével - a tavalyi adatokkal összevetve már jóval optimistábbak a mostani pozíciójuk megtartását illetően: a tavaly nyári 74 pont után idén júniusban már 80 pontot vett fel ez a részindex, ami jelentős javulásnak számít, bár a két évvel ezelőtt, ugyanebben az időszakban mért 92 ponttól még jócskán elmarad.

Az is pozitívumnak számít, hogy a dolgozók korábban még sosem bíztak ennyire abban, hogy könnyen találnának maguknak új állást: a mostani felmérésben regisztrált 60 pont az előző év azonos időszakában 58, 2019-ban pedig 57 pont volt.

Azonban arra is rámutattak, hogy az elmúlt év stagnáláshoz képest némileg csökkent a jelenlegi munkahely megtartása iránt érzett motiváció: az előző három negyedévben mért 58, valamint az egy évvel ezelőtti 60 pont után most 56 pontot mértek. Ez is azt támasztja alá, hogy a munkavállalók már kevésbé aggódnak a mostani munkahelyük megtartása miatt.

A munkavállalók motivációjáról megállapították, hogy az előző év azonos időszakához képest 56-ról 46 százalékra esett azok aránya, akik ugyanannyi pénzért többet is dolgoznának, valamint 51-ről 40 százalékra csökkent azoké, akik nehezebb munkát is hajlandóak lennének elvégezni ugyanennyi pénzért.

Ugyanakkor közölték, a BNP Paribas Cardif Biztosító az ügyfeleknek egészségkárosodás, keresőképtelenség vagy munkanélküliség okozta jövedelemveszteség esetén anyagi segítséget nyújtó hitelfedezeti biztosításhoz kapcsolódó kifizetései 49 százalékkal nőttek idén a második negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A munkanélküliségre vonatkozó kifizetések 58 százalékkal emelkedtek éves összevetésben. Ez a közlemény szerint arra utal, hogy a felmérésben résztvevők optimizmusa ellenére a magyar háztartások pénzügyi helyzete valószínűleg sérülékenyebb, mint a koronavírus-járvány előtt volt.

Címlapkép: Getty Images