Brutális drágulásokat tapasztalunk: a baromfi ára is nagyon elszállhat

A vágócsirke termelői ára 6, a vágópulykáé pedig 2 százalékkal emelkedett 2021 első harminc hetében az előző év azonos időszakának átlagárához képest. Igaz, az előző év azonos hetéhez viszonyítva már 17,6, illetve 15,4 százalékos az áremelkedés, írja a telex.hu a Világgazdaság beszámolója nyomán.

Korábban mi is beszámoltunk a baromfiárakról, és az okoknak is utánajártunk. 2020-21-ben a magyar baromfiágazatot több tényező megtépázta, többek között az elmúlt időszakban a takarmányárak globális emelkedése. A termelők az állataikat jelenleg 30-40 százalékkal több takarmányköltséggel tudják csak felnevelni az egy évvel korábbihoz képest. Az elmúlt években a koronavírus-járvány alaposan átrendezte az értékesítés lehetőségeket is, ami jelentős visszaesést is okozott a baromfiágazatban.

A Baromfi Termék Tanács elnök-igazgatója szerint, mivel a takarmányárak 30-35 százalékkal emelkedtek tavaly szeptember óta, és a tápok az élőbaromfi-előállítás önköltségének kétharmadát teszik ki, minimum 20-25 százalékkal kellett volna emelkedniük a termelői baromfiáraknak.

A hazai baromfiágazatot tavaly március közepétől szinte egy időben érte csapásként a koronavírus és a súlyos madárinfluenza-járvány. A piac 25-30 százalékát kitevő, szállodákat, éttermeket és kávézókat tömörítő szektor teljes leállása miatt gyakorlatilag minden baromfi-termékpályán felhalmozódtak a készletek, megteltek a hűtőházak.

A madárinfluenza miatti korlátozások sok exportpiacot megszüntettek, ami szintén a készleteket növelte. Amikor pedig úgy lehetett érezni, hogy a termelés ismét egy egyensúlyi szintre került, tavaly szeptemberben elindultak felfelé a takarmányárak, aminek a hatása ma is tart. A remélt áremelést a piac visszautasította, ennek egyik fő oka az volt, hogy a koronavírus-járványból megmaradt készletek gyengítették a keresletet.

Az alapanyagárak emelkedése miatt több élelmiszeripari termék is drágulni fog a közeljövőben, mondták még tavasszal élelmiszeripari vezetők, ami be is következett, az étolaj 25, a gyümölcs 17, a cukor 10 százalékkal drágult. Emellett az építőanyagok ára is brutális emelkedett, és immár nagyon drága a hazai benzin és az ipari fogyasztók megfizette áram is. Viszont a baromfi szektorban is további drágulások várhatóak az előzetes becslések és elemzések szerint.

