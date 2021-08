Unod már a sok gazt? Ezzel a 9 trükkel gyommentes övezet lehet a kerted

A gazmentes veteményes egyik titka nem más, mint hogy egyszerűen nem hagyunk teret a gyomok terjedéséhez. Ezért érdemes bizonyos növényeket sűrűbben ültetünk, hiszen így nem lesznek „kopasz” foltok a kertben, a gyomok pedig nehezebben tudnak megjelenni. Az is nagyon fontos, hogy tisztítsuk meg a talajt, hogy véletlenül se maradjon benne nem megfelelően eltávolított gaz gyökere. Ezek még csak az alapok, mindezeken kívül több nagyszerű praktika is létezik, melyek segítségével garantáltan megszabadulhatunk a zavaró tényezőktől, írja az Agrárszektor.

Az ősi módszer: kézi gyomlálás

Talán nem meglepő, hogy a legtöbben a kézi eltávolítást, vagyis a gyomlálást választják, ha gazolásról van szó. Ha elég ügyesek vagyunk, akkor gyökerestül tudjuk eltávolítani a gyomokat, arra azonban figyeljünk, hogy ha túl sokszor bolygatjuk meg a talajt, akkor könnyen a felszínre juthatnak a mélyebben lévő magok.

Lefejezés

Ha nincs elég időnk vagy egyszerűen csak nem tudjuk gyökerestül kihúzgálni a virágokat, akkor hatékony módszer lehet az is, ha lefejezzük a növényeket. Így a tő nem hoz új magokat. Pontosabban csak ideiglenesen nem, mert hamarosan igyekszik új virágokat nevelni. Ugyanakkor érdemes tudni, hogy, ez csupán átmeneti megoldás.

Talajtakarás

Nagyszerű védekezési mód, ha a talajtakarást választjuk, mivel ezzel a praktikával elfojthatjuk a gazokat. A mulcs ideális választás lehet erre a célra, de akár olyan biológiailag lebomló anyagot is választhatunk, mint például a karton vagy az újságpapír. Arra viszont figyeljünk, hogy az újság ne legyen színes, hanem a hagyományosat válasszuk. Az is pozitív szempont, hogy a talajtakaró a nedvességtartalom megőrzésében is segít, és természetes úton lebomlik. Nincs is más dolgunk, csak 5-10 centiméteres rétegben fedjük le vele a talajt – használhatunk fenyőkérget vagy szalmát is. Azt pedig tartsuk szem előtt, hogy a fa talajtakarók a lebomláshoz nitrogént vonnak ki a talajból, így a növények elől is „elveszik” a tápanyagokkal együtt.

Elő a kapával

A régi, ám hatékony módszer a kapálás, de beválhat. Az viszont nem mindegy, hogy mikor tesszük! Az egynyári gyomokat ugyanis akkor érdemes kikapálni, amikor még kicsik, mert ha hagyjuk őket túl nagyra megnőni, akkor elkezdenek versengeni a termesztett növényeinkkel a fényért és a különböző tápanyagokért. Arra is figyeljünk, hogy a kapálást száraz, meleg időben tegyük, mert így a földből kikerült gyomok hamar elszáradnak majd.

Égessünk egy kicsit

A gazokkal folytatott kemény harcban, bizony már mindent kénytelen bevetni az ember. Az égetés is jó választás lehet, nem is kell hozzá más, csak egy kisebb lángszóró és már irthatjuk is a gazokat. Azt azonban nagyon fontos kiemelni, hogy ne használjuk fóliához közel, valamint ne legyen még csak gyenge szél és nyári hőség se! Ha kicsi a sorok közötti távolság, akkor se alkalmazzuk, mert könnyen megégethetjük a növényeinket! Ugyanakkor, ahol nehéz lenne kihúzni a gazt, ott nagyon hasznos lehet – ilyen például a beton vagy a járda repedése között előbújó gyom.

Kukoricadara mint gyomirtó

Talán az egyik legérdekesebb praktika a listán, de a kukoricadarát gyomirtóként is használhatjuk. Megakadályozza a fű és más magvak, például a pitypang csírázását. Fontos tudni, hogy a kukoricadara csak a magvak ellen hatásos, az érett növények ellen nem. Azoknál a gyomnövényeknél a leghatásosabb, amelyeknek legalább 60%-os a fehérjetartalmuk. Az időzítésen is sok múlik: tavasszal kell alkalmazni, mielőtt kihajtanak a gyomok.

Kőszegély

Elválasztó falat húzni a virágok, a pázsit vagy a zöldséges ágyások köré egy hosszan tartó megoldás, ráadásul igen mutatós is. Nincs más dolgunk, csak szerezzünk be öntött kőlapokat, majd vágjuk nagyjából 20 centiméteres darabokra, és kapáljuk őket a földbe, szorosan egymás mellé.

Szolarizáció

A szolarizáció során egy műanyag fóliával takarjuk le a talajt, így a nap sugarai jobban felmelegítik azt. A forró talajban számos gyom magja és sok kórokozó is elpusztul majd, ezáltal sokkal biztonságosabbá válik a később ültetett növényeink számára. Ha tehetjük, használjunk átlátszó, színtelen műanyagot, de akkor sincsen gond, ha például fekete ponyvát tudunk csak szerezni. Bár megjegyzendő, hogy ezek nem annyira hatékonyak, mint a teljesen átlátszó társaik.

Élő gyomirtó

A kecskék nem csupán kedves állatok, de a legjobb őrök a gazok ellen. Oda is elérnek, ahová a gép nem, legelés közben pedig patáikkal forgatják a földet. Nem meglepő módon kisebb kertekben, veteményesekben nem alkalmazhatóak ezek az állatok, csak nagyobb területeken, ahol lehetőleg haszonnövények sincsenek.

Címlapkép: Getty Images