Állami ajándékmilliókat kaphatsz kertfelújításkor: sokan nem tudják, de erre is jár

Az idei év elején elsejével induló új családi otthonteremtési támogatás forrásai között szerepel olyan, amely a kert felújítására is igénybe vehető. Az állami támogatás, ha kertről van szó, igényelhető kerítésépítésre, emellett még a térkőburkolatra, valamint a télikertre is. Ellenben sem füvesítésre, sem öntözőrendszer építésre, sem dísznövény vagy élő térelválasztó sövény vásárlásra nem kapunk ingyenmilliókat. Elvileg tehát, az 50 százalékos, legfeljebb 3 millió forintig igényelhető felújítási támogatás számlával igazolva minden családot hozzásegíthet az álomkert kialakításához, aminek egyik elengedhetetlen feltétele lehet maga a kerítés is.

150%-on pörögtek, őrületes volt a roham

Már a felújítási támogatások előtt, a Covid-19 első hullámában is fokozott érdeklődést tapasztaltak a kerítésépítéssel foglalkozó cégek is. Már az első lezárások idején – általánosságban is - megnövekedett az építőiparban a forgalom, szinte minden építőipari anyagra megnőt már akkor a kereslet. Így volt ez a kerítéselemeket árusító üzletekkel és a kerítésépítő cégekkel is – közölte a HelloVidékkel Árvai Attila, az Árvai Team KFT kerítés-üzletágvezetője.

Amikor tavaly decemberben kihirdették az otthonfelújítási támogatást, és kiderült, ezt kerítésépítésre is lehet igényelni, még többet kaptunk ebből a hullámból. Nekünk az volt az első, hogy próbáltunk mindenkit kiszolgálni, a leggyorsabban és a legjobb áron, de az év elejétől annyira megnövekedett a kereslet, hogy komoly problémát okozott, mind a beszállítói oldalról, mint a kapacitás tekintetében

- mondta el Árvai Attila, aki hozzátette, a roham már idén januárban elkezdődött. Az első időszakban még nagy volt a bizonytalanság, de voltak, nem is kevesen, akik már akkor, amikor először hallottak a lehetőségről, nekiálltak keresgélni, jó előre próbáltak rendelni.

Már decemberben a legdivatosabb termékükre (fémből készült, betonpillérek közötti vízszintes rendszer) két hónapos gyártási idővel lehetett számolni.

Egy idő után annyira felpörgött a kereslet, hogy azt vették észre, hogy 150%-on tartanak az eladásban, és így sem bírják az igényeket kielégíteni.

Senki sem várt, és senki sem készült ilyen nagy eladási számokra, ami egyfelől jó volt, hiszen bármit kínáltunk, mindenre találtunk azonnal vevőt. Törvényszerűen azonban az ilyen munka vagy a minőség rovására megy, vagy nem olyan lesz, amilyet a vásárló szeretne, mert épp csak az a kerítéselem volt csak raktáron

- tette hozzá a szakember.

Gyakorlatilag voltak hónapok, mesélte, amikor mindenki azt vitt, amit látott. Persze ez jól jött a kereskedőknek, viszont kiszolgálási szempontból nem tudtak eleget tenni minden vevőnek, és nem is tudtak elég gyorsan dolgozni.

Ha ezzel a megnövekedett kereslettel egészségesebb ütemben találkozunk, akkor a beszerzésekkel sem lett volna annyi gond

- közölte Árvai Attila.

A nagy roham után mostanra beállt egy normálisabb szintre a kereslet:

Mostanra elértünk egy olyan szintet, ami már mindenkinek jó. Bár az augusztus korábban is nyugalmasabb hónapnak számított, a beszállítók és a vásárlók ilyenkor jellemzően szintén szabadságukat töltik

- nyilatkozta a szakember.

Mindenki találgat, mi lesz ősszel

Árvai Attiláék szerint teljesen kiszámíthatatlan, mi lesz szeptembertől. Újra felpörög majd a kereslet, vagy beáll egy normálisabb szintre. Egyelőre mindenki csak találgat:

Mi mindenkinek azt mondjuk, hogy van élet a vírus után is, mindenáron nem érdemes elkölteni – a megnövekedett anyagárak mellett – a támogatási pénzt, mert fele részben ingyen jár. Ami látszik, hogy a mostani helyzet a nagyon gyors, azonnal eladható termékek irányába vitte a piacot, viszont ez nem mindenkinek ajánlott, mert nem mindenki arra a minőségre vágyik, ami gyorsan és hamar megvásárolható.

Hasonló tapasztalatokról számolt be egy másik, kerítésépítéssel foglalkozó vidéki cég ügyvezetője, aki szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy van élet a Covid után is: nem érdemes mindenkinek home office-ba zárkózva azonnal kerítést csináltatni, festeni vagy szigetelni, mert egyrészt a termékgyártó sem bírja ezt a felfokozott igényt követni, másrészt óhatatlanul a minőség rovására megy a túlhajszolt tempó. Ráadásul, tette hozzá, a vidéki cég ügyvezetője, hogy erre a bizonytalan időszakra egyetlen építőipari cég sem szívesen vesz fel plusz munkaerőt.

Arra is gondolniuk kell, mi lesz, ha év végével lezárulnak a támogatások, elfogy az emberek pénze, lecseng a nagy építési láz. Jövőre akkor ki akar majd kerítés építeni, ki fog tőlük munkát rendelni?

- kérdezte a vidéki cég ügyvezetője.

Iszonyatos nagy a drágulás, alapanyagban is

A kerítésépítésnél azonban jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy az elmúlt pár hónapban az alapanyagok ára is jócskán megemelkedett. 60%-kal ment fel a fémek, a zártszelvények ára, a drótáru viszont nem drágult ennyire, „csak” 20-40 % - kal. Ahogy az építőanyagok, úgy a faanyagok árai is elszálltak, szintén közel 50%-os drágulásról beszélnek.

Azonban, tegyük hozzá, az általunk elért szakemberek szerint is rossz következtetés lenne csak a hazai lakásfelújítási támogatásokat felelőssé tenni az anyagárakért (a hazai szakemberhiány már inkább összekapcsolható az állami intézkedésekkel), mert pontosan ugyanez a piaci helyzet Lengyelországban, Szlovákiában, Romániában vagy éppen Németországban – de korábban itt is olvashattak erről.

Milyen fajta kerítéstípusok most a legtrendibbek?

Jellemzően a legolcsóbb árkategóriába a fából készült kerítések tartoznak, azonban ezeket később rendszeresen újra és újra felületkezelni kell. Az igényeknek megfelelő, különféle kivitelben elkészíthető anyag általában valamilyen időjárásálló keményfa, pl. akác, tölgy, ritkábban vörösfenyő.

Az egyik legelterjedtebb kerítéstípus a drótfonatos kerítés, többféle magasságban és drótátmérővel, horganyzott és műanyaggal bevont kivitelben beszerezhető. Majd a sorban a tekercses kerítések következnek, amelyek általában kedvező árukkal tűnnek ki, ezért az olcsó kerítéstípusok között tartják számon. A tekercses kerítések többnyire ponthegesztett acélból készülnek, és nagyon tartósak.

Aztán következnek a WPC kerítések (ami voltaképp fa utánzatú időtálló műanyag). Modern megjelenésűek, színben is szabadon lehet válogatni köztük, jellemző rájuk a keskeny falvastagság, és jellemzően függőlegesen és vízszintesen is telepíthetőek.

Árvai Attila szerint náluk a következő árkategórás termék, a fémkerítések viszik a prímet, ezek időtállóbbak is:

Alapból kap egy felületkezelést, egy horganyzott szinterezést, és jár hozzá 10 év garancia. Főként az utcafronti kerítéseknél ez a legdivatosabb. Nem a legolcsóbb megoldás, viszont idővel, ha a minőséget és az árat egymás mellé rakjuk, kifizetődő. Az időtállósága mellett előnye még, hogy egyedi méretben, több típusban, nagy színválasztékban rendelhető.

Nagyságrendben egy ilyen rendszert, egy utcafronti kerítést, 30 ezer forint per négyzetmétertől 80 ezerig építenek meg. Nagy a választék, komoly technológia áll mögötte. Létezik ebből is kombinált, faléces megoldás is, de ez már kevésbé időtálló megoldás.

Csak pár éve jelentek meg a piacon, de hasítanak a WPC kerítéselemek is

Ki lehet emelni a WPC kerítéselemeket, amelyek pár éve jelentek meg a piacon és mára már a keresett, divatos termékek közé tartoznak. A kerítésvásárlást azonban több szempont is befolyásolja, többek között ilyen a felhasználási terület (utcafrontra kerül a kerítés, vagy éppen szomszéd telek elválasztása a cél), illetve fontos szempont a ház stílusa is

- közölte a HelloVidék megkeresésére a Praktiker.

A Praktiker termékkínálatában egyaránt megtalálhatóak a fém kerítéshálók, a fém és táblás kerítések, a WPC kerítéselemek, illetve a fa kerítéselemek is. A széles áruválasztékon kívül a barkácsáruház munkatársai szaktanácsokkal is segítik a kerítést építő vásárlókat.

Régebben sokan építettek betonból is

A betonkerítés Árvai Attila szerint „nagyon rossz a logisztikájú, nagyon hamar törik, és nagyon nehéz szállítani is, ezért nagyon sokan nem vágnak bele”.

A betonkerítés - tette hozzá egy másik szakember is - tipikusan olyan, hogy amelyik település közelében betongyár volt, ott mindenkinek betonkerítést emeltetett, mert könnyű volt beszerezni és felállítani, de távolabbra már nem szállították. Ma már ezeket a betonkerítés-paneleket öntik, betonacélt raknak bele, így tartósabbak. Lehet esztétikus, és egy nagy előnye még van: az ára, ami lassan a fával vetekszik. Az is mellette szól, ha valaki ezt szeretné, hogy tömör, nem átlátható.

A hazai szakemberek szerint, téglából ma már nemigen építenek kerítést, ez kőműves munka, drágák az alapanyagok, roppant munkaigényes, nem olcsó mulatság.

Léteznek még más, alternatív megoldások is:

A gabion, azaz kőkosár: különféle formájú és színű kerítések és térelválasztó elemek építhetők.

A kovácsoltvas kerítések, kovácsoltvas termékek alapfeltétele a megfelelően előkészített betonalap (mi 30 cm széleset és legalább 80 cm mélyet javasolunk) és a fémből készült elemek tűzihorganyzása, ami az átrozsdásodási garanciához is szükséges.

Átlagban ennyiből jöhetünk ki

Visszatérve az árakhoz, egy átlagos ház körbekerítése, drótkerítésből: 300-400 ezer forinttól kezdődik, de ha divatosabb elemeket választ valaki, 3-4 millió forintot is simán el lehet költeni rá, elég nagy a szórás.

Azért a kertkapuról se feletkezzünk meg

Általában jellemző, hogy ahol a kerítést beszerzik, ott választanak a kertkapuk közül is. Komplett rendszerek kaphatók.

Mindig keresett termék, az anyagát és színét pedig általában az utcafronti keret és a kitöltés adja, jellemzően ugyanolyan. Színben egyébként – tudtuk meg– most is divat a zöld, és az antracit szín, ami most a minimál stílusok miatt is jobban fogy.

Átlagárak:

Kiskapu, személyi bejáró: 80-160 ezer forint

Úszókapu: 250-750 ezer forint között (mérettől, típustól függ, és attól, mennyire masszív) Távirányítós kivitelben a telekre való kényelmes bejutás eszköze lehet, különféle kivitelben készülhet, többféle anyagból.

Kétszárnyú kapu: olyan helyeken válhat szükségessé, ahol szűkebb helyen kell kialakítani a bejutást, kétszárnyú kapu távirányítós kivitelben is megrendelhető. Árban a kettő között helyezkedik el.

