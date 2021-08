Akkor most igyuk vagy ne? Tévhitek a tejről és a méregdrága "tejpótlókról"

Vannak azonban olyanok is, akik szerint vissza kellene venni a tejfogyasztásból. Az ehhez a réteghez tartozók azt vallják, hogy érdemes lenne leredukálni a mennyiségeket, illetve egyre többen vannak olyanok is, akik inkább növényi italokra és termékekre cserélik a hagyományos élelmiszereket – utóbbit azzal indokolják, hogy ezzel nagymértékben hozzájárulhatunk bolygónk helyzetének javulásához. Az Agrárszektor utánajárt, hogy ez valóban így van-e.

Bár tény, hogy egyre nagyobb teret hódítanak a növényi alapú élelmiszerek, de egyelőre úgy tűnik, hogy nem vagyunk képesek lemondani a tejről és a tejtermékekről. Ezzel pedig nincsen semmi baj, hiszen ezt is, mint minden mást, lehet fenntarthatóan és tudatosan csinálni.

Ha betérünk egy üzletbe, akkor növényi italok és állati tejek széles választéka tárul elénk, így könnyedén válogathatunk. Fontos, hogy ebben az esetben is törekedjünk arra, hogy minőségi, környezetbarát termékeket válasszunk. Sőt, bátran ellátogathatunk piacokra is, ahol bőségesen válogathatunk a friss, házi tejtermékek közül. Az elmúlt években pedig történtek változások a magyarok tejfogyasztási szokásaiban, de hogy pontosan miket is érthetünk ez alatt, Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója adta meg a válaszokat.

Az elmúlt években több minden változott a fogyasztók körében, a KSH adatai szerint 2010-hez képest tejből 5,5 %-os, savanyított termékekből 8%-os, sajtból 10%-os, míg vajból 40%-os a fejenkénti fogyasztás bővülése figyelhető meg.

Vélhetően 2020-ban is növekedtek az elfogyasztott mennyiségek, mivel a feldolgozói eladások UHT tejből 11%-kal, míg trappista sajtból 33%-kal növekedtek az elmúlt évben. De jelentős változás például az, hogy lecsökkent az itthon elfogyasztott import dobozos tejek mennyisége: a 2020-s adatokon látszik, hogy magas és lassan tovább növekszik a sajt, a tejszín és például a vaj fejenkénti fogyasztása is. További változás az is, hogy 10 év alatt jelentősen visszaszorult például a zacskós tejek aránya, az elmúlt évtized legelején megerősödött UHT tejek aránya ugyanakkor most is magas.

A tej és tejtermékek piaca az új termékek számát tekintve világviszonylatban egyike a leginnovatívabb ágazatoknak! Elég példaként arra gondolni, hogy 10 évvel ezelőtthöz képest szinte minden termékkategóriában megtalálhatóak a magas minőségű laktózmentes termékek: legyen az tej, tejföl, vaj, desszert vagy sajt, amelyeket a laktózérzékenységgel küzdők is bátran fogyaszthatnak anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötniük a termékek ízében, állagában, felhasználhatóságában a „normál” tejtermékekhez képest, a laktózérzékenység miatt nem kell már - az ízben, állagban, élvezeti értékben sokkal kevesebbet nyújtó - növényi italokra áttérnünk

- mondta a lapnak Harcz Zoltán.

Fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű tej és tejtermék fogyasztása

Az talán senki számára sem újdonság, hogy a tej roppant egészséges italnak számít – nem hiába mondogatják már a kisgyermekeknek is, hogy fontos része az egészséges életmódnak. A szervezet számára nélkülözhetetlen tápanyagokat tartalmaz: fehérjéket, szénhidrátokat, zsírokat, vitaminokat és ásványi anyagokat egyaránt. Továbbá a tejtermékek rendszeres fogyasztása támogatja az immunrendszert és szerepet játszhat a szív- és érrendszeri-, a vastagbél daganatos betegségei, a magasvérnyomás-betegség, az elhízás, a csontritkulás és a fogszuvasodás megelőzésében. Mindezek mellett fontos kiemelni, hogy a tejet és a belőle készült tejtermékeket minden étkezés részeként be tudjuk építeni az étrendünkbe, így még csak attól sem kell tartanunk, hogy nem étkezünk változatosan.

„Forradalmat” indíthatnak a növényi italok?

Egy 899 Ft-os literenkénti fogyasztói áron kapható, ivóvizet, csak 2,3% mandulát, viszont cukrot, trikalcium-foszfátot, stabilizátorokat és emulgeálószereket tartalmazó mandulaital vélhetően nem jelent közvetlen veszélyt a tejágazatra

- hangsúlyozta Harcz Zoltán.

Hozzátette, hogy természetesen nem azokról a tudatos fogyasztókról van szó, akik valamilyen egészségügyi probléma - például laktóz-, illetve tejfehérje intolerancia - vagy életmódbeli döntések miatt - például vegán diétát folytatók - eleve nem fogyasztanak tejtermékeket, és célzottan a tejmentes helyettesítő termékeket keresik az üzletek polcain. Ugyanis ezek a tudatos fogyasztók jól tájékozottak és a táplálkozási igényeik miatt pontosan tudják, hogy milyen terméket keresnek, ők biztosan nem fognak véletlenül számukra nem megfelelő terméket vásárolni.

Felmerülhet a kérdés, hogy akkor mivel is van a probléma? Azzal, amikor a megtévesztő terméknevek, csomagolások és a gyakran olvasható, a tejtermékeket negatív fényben feltüntető „hírek” olyan fogyasztókat is eltéríthetnek a tejtermékek fogyasztásától, akiknek nincs konkrét problémájuk a tejtermékek fogyasztásával. Ezt a folyamatot erősíti, hogy a helyettesítő termékek esetében gyakran találkozunk a tejtermékekre nagymértékben hasonlító csomagolás dizájnokkal vagy termékmegnevezésekkel.

Valamint egyre gyakrabban érik valótlan vagy nem igazolt vádak a tejet és tejtermékeket, számos esetben a legkevésbé sem törődve tudományos indokokkal és adatokkal.

Akár jó szándékból, akár üzleti érdekből, de ezek a gyakran megalapozatlan információk rendkívül sokat ártanak a szakma megbecsülésének, és tudatosan vagy nem szándékosan, de rengeteg fogyasztót vezethetnek félre.

Az ilyen – igen gyakran az etikus reklámozás határán mozgó – marketingkampányoknak köszönhetően a helyettesítő termékekre áttérő fogyasztók elvesztése természetesen negatívan érinti a tejágazatot. Ezen folyamatok következtében az állattartás és a tejtermelés irányában meglévő fogyasztói bizalom megrendülhet. A jelenség végső soron a hazai tejágazat szereplőinek becsületéről, az ágazat reputációjáról és az egész ágazatban dolgozó közel húszezer ember megélhetéséről is szól. Ez a folyamat nemcsak hazánkra jellemző, hanem szinte minden európai ország piacára is

- árulta el lapunknak az ügyvezető igazgató.

Továbbra is az 1,5%-os tej a vásárlók kedvence

A tejek között töretlenül a 1,5 %-os zsírtartalmú - döntően UHT - tej a legnépszerűbb. Ahogy emelkedik a zsírtartalom a tejekben, illetve rákerül a dobozra a kupak, esetleg úgymond szebb a doboz-design, akkor bizony az ár is emelkedik. A laktózmentes és biotejek is a drágább tejek közé tartoznak.

El kell oszlatni a tévhiteket

Harcz Zoltán kiemelte, hogy legyen az UHT, ESL, friss, dobozos, műanyag palackos vagy házi, a tej minden esetben tej. A fehér ital Magyarországon szigorú előírások mentén komoly hatósági kontroll alatt készül, így mondhatni, hogy a fogyasztók számára garantálva van a jó minőségű élelmiszer.

A teljes cikk itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images