Veszélybe kerülhet a magyar szamóca: milliós bírság járhat az illegális szaporítóknak

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a területileg illetékes kormányhivatalok tapasztalatai szerint egyre többen feledkeznek meg arról, hogy a szamóca szaporítására, szaporítóanyagainak forgalmazására is vonatkoznak egyrészt a többi gyümölcsfajra is érvényes ágazati szakmai jogszabályok*, másrészt a jogszerű fajtahasználatra vonatkozó rendelkezések. A többi fás gyümölcsfajhoz hasonlóan a szamóca szaporítóanyagának előállítását és forgalmazását is csak a növénytermesztési hatóság által regisztrált, engedéllyel rendelkező partnerek végezhetik. Az előállított szaporítóanyagok pedig csak a jogszabályokban előírt ellenőrzések után kerülhetnek a telepítőkhöz.

A jelenleg a hazai szamócaszaporításban tapasztalható anomáliák a kultúra jövőjét, fejlődési lehetőségeit veszélyeztetik. Az illegális szaporítók, de a telepítők is, nagy kockázatot vállalnak az igazolatlan származású, ellenőrizetlen termelésből származó palánták ültetésével, a nemesítői jogokat figyelmen kívül hagyó fajtahasználat pedig veszélyezteti az ültetvényekben megvalósuló fajtainnovációt.

Ugyanis, ha azt látják a nemesítők, hogy fajtáik védelme nem biztosítható a jogszerű fajtahasználat révén, akkor könnyen előállhat az a helyzet, amikor termesztőink már nem fognak hozzájutni az új nemesítésű fajták szaporítóanyagához. A fent részletezett visszaélések elkerülése érdekében a Nébih a kormányhivatalok szaporítóanyag felügyelői hálózatával együttműködve, kiemelt figyelmet fordít a szaporítóanyag-előállítás jogszerűségének betartatására.

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a hatóság a közösségi oldalakon, egyéb internetes felületeken vagy másutt megjelenő szamócapalánta-forgalmazókat, -hirdetőket az elkövetkező időszakban tételesen fogja ellenőrizni, valamint a jogszabályi előírásokat be nem tartó piaci szereplőkkel szemben hatósági eljárást indít, mely minőségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után, melynek mértéke engedély nélküli termesztés vagy forgalomba hozatal esetén 250 000 forinttól 5 millió forintig terjedhet.

Fentieken kívül az oltalmazott fajták használatáról korábban megjelent közleményünket is ismételten és nyomatékosan a szamócapalánta-előállítók figyelmébe ajánljuk. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a fajtajogokkal rendelkező hazai és külföldi nemesítők, fajtainnovációs vállalkozások, a fajtahasználat tisztaságának helyreállítása érdekében, polgári peres eljárásban érvényesíthetik jogaikat a fajtáikat jogtalanul használókkal szemben. E perek kimenetele nem kétséges, erre Európában már sok ismert példa van

- közölte a Nébih.

Címlapkép: Getty Images