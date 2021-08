Rengeteg diáknak van erre szüksége: mutatjuk, mit ajánlanak a bankok számukra

Napokon belül becsöngetnek a következő tanévre és az egyetemek, főiskolák első óráira is jellemzően csak egy-két hetet kell már várni. A Pénzcentrum ezért utánajárt, hogy a legnagyobb hazai bankok milyen kedvezményekkel, akciókkal próbálják bevonzani a diákokat.Persze nyilván a bankok sem puszta jóindulatból kecsegtetnek az átlagnál sokkal kedvezőbb ajánlatokkal, a diákszámlákon ugyanis ők is rengeteget nyernek.

Számos diák most először nyit számlát, így a bankok érdeke, hogy velük is növeljék ügyfeleik számát.

Európai Uniós szinten jellemző trend, hogy az ügyfelek nem nagyon váltanak pénzügyi szolgáltatókat, így egy most megszerzett ügyfél még nagyon sokáig a banknál maradhat.

Az is motiválhatja őket, hogyha jól kereső ügyfelekhez juthatnak így. Ugyanis a közép, de pláne a felső fokú végzettséggel rendelkezők körében hazánkban jelentően magasabb az átlagjövedelem, mint az iskolázatlanok körében.

Amit mindenképp vegyél figyelembe

Persze mindenkit az érdekel, hogy neki miért előnyös és milyen feltételekkel a legjobb bankszámlát nyitni. Ha ez az első bankszámlád, akkor érdemes mérlegelni, első sorban mire fogod azt használni.

Diákmunkát vállalsz és arra kell, hogy erre utalhassák a fizetésed, esetleg készpénz helyett, van online vásárlásra szeretnéd használni. Persze bármelyik célra alkalmas az összes bankkártya, de azt, hogy az egyes számlacsomagok számodra mennyire kedvezőek nagyban meghatározzák pénzügyi szokásaid.

A második döntő szempont, hogy mennyibe kerül majd a bankszámla használata. Mint említettük, a kifejezetten a diákoknak kínált csomagok kimondottan kedvezőnek számítanak. Azok éves díjánál ettől függetlenül már komoly különbségek lehetne, ezért érdemes megnézni, az melyik banknál a legolcsóbb.

Az első szempontunkhoz visszatérve azt is érdemes megnézni, hogy a bank milyen szolgáltatásokat nyújt a pénzünkért. Bár a kártyás vásárlások ingyenesek, átutalásoknál komoly árbeli különbségek lehetnek. A netbank használata sem ingyenes az összes pénzintézetnél, ezért, ha online bankolnánk ezt is vegyük számításba.

Az ingyenes készpénzfelvétel sem jár automatikusan

2014. február 1. óta havonta két ingyenes készpénzfelvétel 150 000 forintig, a 16 éven felüli számlatulajdonosoknak törvényileg biztosított. Azt azonban fontos tudni, hogy a kedvezmények nem automatikusak, a bankunknál nyilatkozni kell arról, hogy melyik számlánál szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, még akkor is, ha csak egy számlánk van. Az MNB oldalán írtak szerint a kedvezmény feltételei, hogy rendelkezzünk Magyarországon állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel, illetve hogy írásban nyilatkozzunk arról, hogy szeretnénk igénybe venni a kedvezményt.

Segítünk a választásban

A Pénzcentrum nyolc nagy hazai bank diákoknak szóló számlavezetési ajánlatait jártuk körbe. Azt el lehet rögtön mondani, hogy mindegyik pénzintézet más-más stratégiával próbál sikeres lenni a diákok körében és hogy egyesek inkább a középsulis, míg mások az egyetemista korosztályt célozzák ajánlataikkal.

A diákszámlák között egyébként lényegesen kisebb a különbség, mint hagyományos társaik esetében - sok szempont van, amit figyelembe lehet venni, és a költségek az ilyen számlák esetében nem feltétlen az elsődlegesek, hiszen a bankok a speciálisan diákok számára ajánlott bankszámláknál a díjakat jellemzően minimalizálják. Sokan dönthetnek az alapján, hogy a szülők melyik bankhoz tartoznak, de fontos lehet az ATM- és fióklefedettség is.

Ennek ellenére nem árt figyelembe venni a költségeket, mert bár a számlavezetési díjat a legtöbb bank elengedi, egyéb költségek tekintetében lehet különbség a bankok között - bár diákszámlák esetén az eltérés időnként csupán pár száz, de máskor is csak pár ezer forint. Arra érdemes figyelni, hogy amennyiben elérjük a korhatárt, akkor a bank átrak minket egy másik számlacsomagba, és nem feltétlenül a legkedvezőbbe - akkor pedig meglepően tapasztalhatjuk, hogy az addig 0 forintos számlavezetési díj hirtelen pár ezer forintosra hízik. De nézzük sorban a diákszámlákat.

Az Unicredit Banknál 14 és 26 éves kor között lehet diákszámlát igényelni, nem kérik a tanulói jogviszony igazolását. Az olasz banknál támasztott 26 éves korhatár egyébként magasabb mint a legtöbb pénzintézetnél. Sok más banknál csak 24, illetve 25 éves korig állítanak ki diákszámlát.

A számlavezetési díj 224 forint, díjmentes viszont a telefonbank az SMS értesítés a készpénzfelvételekről. A mobilalkalmazás díja 150 forint, de most egy akció keretében, ha az adott naptári hónapban legalább egyszer sikeresen bejelentkezel az alkalmazásba ezt nem számolják fel.

A bankkártya éves díja 0 forint az első évben, azután viszont 7156 forintot számolnak fel érte díjat évente. Az átutalás tranzakciós illetéke 0,342%, de legfeljebb 7 877 Ft.

A CIB Banknál 24 éves korig lehet diákszámlát igényelni. A pénzintézetnél 0 forint a havi számlavezetési díj, Mastercard típusú bankkártyát lehet igényelni az Eco ForYou névre keresztelt számlacsomag mellé, melynek első éves díját elengedik, a második évtől pedig évente 4609 forintot kell érte fizetni. A tranzakcióinkról beszámoló SMS értesítés és a mobilbank ingyen van a banknál, a belföldi átutalásokért pedig 0,389% százalékot, de legfeljebb 7812 forintot kell fizetni.

A Raiffeisen Banknál 18 és 24 év között jár jár a Yello névre keresztelt csomag, melynek havi számlavezetési díja nincs. Az SMS értesítésért és a netbankért sem kell fizetni, és az első évben a bankkártyánk is ingyenes. A második évtől utóbbiért 5499 forintot kell fizetnünk évente. A 20 ezer forintnyi összeget meghaladó belföldi átutalások díja itt 0,3 százalék, maximum 6000 forint.

A Budapest Banknál 25 éves kor alatt lehet diákszámlát igényelni, náluk ennek feltétele a tanulói jogviszony igazolása is. A havi számlavezetési díj itt is 0 forint, ahogy az első fél évben az SMS szolgáltatásnak és a netbanknak sincsen havidíja. 6 hónap után a két kényelmi szolgáltatásért 533 forintot kell fizetnünk. Az eseti átutalás díja itt 114 Ft + 0,3% és maximum 6000 forint lehet. A Hello BB csomagban az első évben a bankkártyánk éves díja 0 forint, a második évtől pedig 2878 forint.

Az MKB Bank Diák számlacsomagját csak 18 és 24 év között igényelhetjük, tehát a fiatalkorúak, illetve a fiatal felnőttek egy része számára ez az ajánlat sajnos nem elérhető. A havi számlavezetésnek az MKB-nél van egy 390 forintos díja. Ezt a bank három hónapig elengedi, ha az elmúlt 2 évben ez az első náluk nyitott bankszámlád. A netbank itt ingyenes, az SMS szolgáltatás pedig 250 forintba kerül. Az eseti átutalás díja itt 100 forint és erre jön rá 0,3%-os tranzakciós illeték, egy átutalásért pedig legfeljebb 6000 forintot szed be a bank. A bankkártya éves díja itt a szerződési feltételek teljesítése esetén nem csak az első, de a további években is 0 forint.

Az Erste Bank diákszámláját 14-26 év közötti ügyfelek igényelhetik - ez a sáv magasabb, mint a legtöbb pénzintézet által megadott. A számlavezetésnek itt nincs havi díja. Ingyenesek az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások, így az SMS szolgáltatás is. Belföldi átutalás esetén a bank a 0,3%-os tranzakciós illetéket számolja fel, maximum 6000 forintig. A kártya díját már az első évtől fizetnünk kell, az viszont a megszokottnál alacsonyabb, mindössze 2237 forintos.

A K&H ifjúsági számlacsomagok struktúrája kicsit bonyolultabb a többi bankénál, náluk ugyanis korosztályonként változnak a kondíciók. A havi számlavezetési díj mindenhol 0 forint, ahogy az sms szolgáltatás havi díja is, bár darabonként fizetnünk kell az sms-ek után. Az áruk diákoknak 20 forint, már nem tanuló fiataloknak pedig 37 forint/db. Az e-bank és a mobilbank is ingyenes, de utóbbi a 14 év alatti ügyfeleknek nem elérhető. Belföldi átutalás esetén a bank 0,43%-ot számol fel, de maximum 4875 forintot.

A trükkösebb rész igazából a bankkártya éves díja. Ez az első évben a diák jogviszonnyal rendelkezőknek ingyenes. A második évtől viszont a 14-18 éves diákoknak csupán 3453, míg a 18-26 éves fiataloknak 5180 forint. A már nem tanuló, pályakezdő fiatalok nem élhetnek az első éves kedvezménnyel és számukra a Mastercard kártya éves díja 6906 forint.

Az OTP Bank Junior számlacsomagját 14 és 24 év között igényelhetjük. A számlavezetési díj és a netbank, a mobilbank, az SMS értesítő és egyéb kényelmi szolgáltatások is nulla forintért járnak a fiataloknak.

Díjmentes maga a kártya is, tehát a második évtől sincs éves díja. A belföldi átutalás díja viszont viszonylag magas, 0,5%-os tranzakciós illetéket számolnak fel és akár 10 981 forintot is a számlánkra terhelhetnek.

Ahhoz, hogy hol nyissunk számlát, érdemes egyébként figyelembe venni, hogy a fenti díjaknak sokszor van minimum és maximum összege is, melyeket az átláthatóság kedvéért most nem tüntettünk fel. Továbbá érdemes utánanézni, hogy lakóhelyünkhöz közel, valamint az egyetem, főiskola környékén milyen ATM-eket találunk, hisz idegen banki ATM-ből jellemzően többe kerül pénzt felvenni, mint a saját bankunkéból. Ezentúl fontos, hogy ne felejtsük el a bankunknál igényelni a havi két, ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét, hisz ezzel bármelyik magyarországi ATM-nél élhetünk, 150 000 forintig.

