Hamarosan beindul a szüret: mutatjuk, mire számítanak a gazdák

A tiszaföldvári Barcza Kézműves Borászat négy hektár földjén mintegy száz mázsa gyümölcsre számítanak a szoljon.hu beszámolója szerint. Mint írták, a szekemberek szerint egészségesek, szépek a szőlőszemek, megfelelő a cukorfok és a savtartalom is jó, így már megkezdődhetett a szüret. Barcza Gábor, a tiszaföldvári Barcza Kézműves Borászat vezetője a portál megkeresésére elmondta, hogy a nyári sok napsütés kedvezett a gyümölcs fejlődésének, a szüret esetében pedig az idő enyhülése segíti a munkát.

Volt olyan év, amikor így, augusztus végén kánikula volt, akkor csak éjszaka vagy hajnalban tudtuk szedni a szőlőt, hiszen akkor volt megfelelő a hőmérséklet a betakarításra. Az egész folyamat során fontos a húsz fok alatti hőmérséklet, még a préselt szőlő és must esetében is

- magyarázta a szőlész. Hozzátette a termés tekintetében olyan mennyiségre és minőségre számítanak, mint a korábbi években. Az augusztusi érésű, korai fajták fürtjei már kosárba kerültek, ilyen például a turán, a cserszegi fűszeres vagy az Irsai Olivér.

A középérésűeket, szeptember közepére várjuk, akkor a kékfrankos lesz soron, amiből nálunk rozé és vörösbor is készül. Utána következik egyebek mellett a cabernet savignon, a piros szlanka, a fekete kesely, valamint a kadarka. A szüretet október végén, a kövidinkával zárjuk

- tette hozzá.

A szőlőterületeken kézi szürettel szedik a gyümölcsöt, a feldolgozás is hagyományosan zajlik. Fakosaras préssel dolgozunk, a kék szőlőket héjon, míg a fehéreket a tartályban erjesztjük. Mindent bogyózunk, leszedjük a szemeket a csumáról és úgy dolgozzuk fel. Abban ugyanis lehetnek keserű fenolos anyagok, amik préselésnél belenyomódnak a borba, mellékízeket okozva

- emelte ki a gazda.

Szokásosan Márton-napra készülnek el az idei új borok. A borszőlők mellett viszont csemege is megterem a cibakházi Bátorhegyen. Úgy véljük, ezekre is van igény, ráadásul a hazai sokkal ízletesebb, mint a külföldiek. Régi és új fajtákat is telepítettünk az elmúlt években, a tökék kezdenek termőre fordulni, így egyre nagyobb mennyiséget tudunk leszedni, amit a helyi piacon értékesítünk

- mondta Barcza Gábor.

Indulhat lassan a szüret a kőszegi szőlőhegyen is

Behozta a lemaradást a szőlő, két-három hét múlva kezdődik a szüret és felbolydul az élet a szőlőhegyen. Három kőszegi szőlősgazda, Láng József, Kampits László és Frank János a várható terméséről mesélt a vaol.hu-nak, de szóba kerültek persze a szüreti előkészületek és a fogyasztási szokások is.

Ahogy a portál írja, hűvös volt a május, így a fakadás és a virágzás is később indult, akkor úgy látszott, három-négy hetes késésben is van, csakhogy ezt a késést a szőlő már júniusban ledolgozta. A gazdák szerint bámulatos volt a szőlő fejlődése ebben az időszakban, szinte pillanatok alatt borsó nagyságúak lettek a bogyók, ilyen gyors vegetációra az elmúlt években nem volt példa.

Kitértek arra is, hogy a kőszegi gazdák idén kétszer kaptak jeget, a jégverés okozta kárt 10-15 százalékra becsülték a szakemberek. Mint mondták, ha a következő hetekben akár csak másnaponta szemerkél az eső, az könnyen beindíthatja a rothadást, elszaporodhatnak a gombák, és visszaeshet a cukorfok is.

Van, aki egyébként már most gondolkodik egy permetezésen, a fürtök gyakorlatilag 48-72 órája folyamatosan nedvesek. A gazdák szüret előtt rendbe teszik a pincéket, kimossák, fertőtlenítik a hordókat, és ilyenkor van ideje a tavalyi vörösborok palackozásának is, nagyjából letelt az egyéves érési folyamat. A palackozás azért is jó, mivel pár hordót fel lehet szabadítani. Vannak pincék, ahol továbbra is sok az eladatlan készlet

- magyarázzák a gazdák, akik kitértek arra is, hogy a járvány alatt az éttermek leálltak, márpedig azok a gazdák, akik vendéglátók beszállítói is, ezt nagyon megérezték, és az ide szánt bor egyre csak halmozódott.

Ezt aztán részben ellensúlyozni tudta a házhoz szállítás, ami annyira nem indult be, mint azt sokan várták. Ezekhez hozzájött még a fogyasztói szokások megváltozása, hiába indult újra a vendéglátás, a kocsmák vendégforgalma több helyen a felére apadt. A fogyasztás persze nem, inkább arról van szó, hogy az otthoni borozgatás lett a divat, az emberek inkább megveszik a termelőktől a bort. Ami még a jobbik eset, mivel sokszor az áruházukban a nagy pincészetek nyomott áron árulják a minőségi boraikat is

- emelték ki.



Címlapkép: Getty Images