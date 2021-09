Megint vár a papírgyár: 20 év után megint lesz ilyen képzés Magyarországon

A mai fiatalok talán nem is tudják, hogy milyen komoly gyökerei vannak a papíripari képzésnek a dunamenti városban. Olyannyira, hogy az elődök a 70-es években még egy iskolát is létrehoztak az iparág szakember igényeinek kielégítésére. Aztán változott a világ, változott az oktatási struktúra. Ahogyan most is, ugyanis szeptemberben újra elindult a papírgyártás és feldolgozás nappali szakképzése Magyarországon, méghozzá újra Dunaújvárosban.

Marczona Tamás, a Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium igazgatója a kiadott közleményben történelmi pillanatnak nevezte az 5 éves, nappali tagozatos képzés elindítását, amelyben a tanulók már papírgyártó és -feldolgozó technikusi végzettséget is szerezhetnek.

Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért felelős helyettes államtitkára pedig azt hangsúlyozta, hogy a szakképzés átalakítása megfelelően szolgálja az Ipar 4.0 stratégia gazdaságfejlesztési irányait azzal, hogy minőségi, képzett szakemberek állhatnak a gazdaság szolgálatába. Kiemelte azt is: az új papíripari képzés karrierlehetőséget biztosít Dél-Dunántúl régió fiataljainak.

Pocsainé Varga Veronika, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója arról beszélt, hogy az ITM és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával egyre több szakmában indul újra a piaci igényekhez igazodó szakképzés a régióban. Ez erősíti a térség gazdaságát, vonzerejét és oktatási potenciálját is.

Címlapkép: Getty Images