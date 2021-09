Elöregedik a gazdatársadalom: kölcsönösen segíthetjük egymást az exportban

A kétoldalú egyeztetésre Budapesten, a Magyarország és a Szerb Köztársaság kormányainak együttes ülésén került sor. A generációváltás elősegítése a mezőgazdaságban olyannyira fontos ügy, hogy a két ország szakminiszterei egy együttműködési megállapodásban fektették le a jövőbeni közös munka irányvonalait.

A megbeszélésen a felek egyaránt sikeresnek értékelték az agrárexport folyamatos bővülését, mely egyelőre hazánk számára jelent bevételtöbbletet. A szerb szaktárca államtitkára beszámolt a Szerbiában megvalósuló magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari befektetések jelenlegi állásáról, és jelezte, hogy várhatóan még szeptemberben sor kerül a UBM Csoport nyugat-szerbiai takarmánykeverő beruházásának ünnepélyes alapkőletételére. A felek egyetértettek abban, hogy egyre jelentősebb a régióban végrehajtott magyar mezőgazdasági beruházások értéke, melyek kölcsönös hasznot eredményeznek mindkét ország számára. A megvalósítás alatt álló fejlesztések mindegyike hozzájárul a szerb mezőgazdaság modernizációs folyamatához, a feldolgozókapacitások bővüléséhez, a magas minőségű és nagy hozzáadott értékű termékek előállításához.

Nagy István tárcavezető beszélt arról is, hogy Szerbia uniós integrációja Magyarország számára gazdasági és politikai szempontok alapján is kiemelt kérdés, ezért készek vagyunk megosztani szakmai tapasztalatainkat. Szerbia a magyar ismereteket hasznosítani tudja saját uniós csatlakozási felkészülése során. Az Európai Unió által finanszírozott intézményi- és kapacitásfejlesztési programok forrást biztosítanak a szakmai együttműködésekre. Az Agrárminisztérium ebben a folyamatban a legaktívabb tárcák közé tartozik, mely szerepet a jövőben is meg kívánunk tartani.

