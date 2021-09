Felejtsd el a külföldit: idehaza is megterem az ősz slágerzöldsége

A sütőtök kifejezéssel azokat a tökféléket illetik Magyarországon, amelyeket főképpen sütve fogyasztanak. A sütőtököket téli töknek is nevezik, ami kapcsolatban áll étkezési célú felhasználásukkal: a sütőtökök hosszú tenyészidejű növények, és teljes (vagyis biológiai, és nem gazdasági) érettségükben takarítják be őket ősszel, eltarthatóságuk miatt pedig télen is alkalmasak fogyasztásra. Ebben az értelemben tehát a sütőtök nem egyetlen tökfaj elnevezése, hanem gyűjtőnév.

A legutóbbi adatok szerint, Magyarországon mintegy 1800 hektáron termesztenek sütőtököt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb a termőterület Nagydoboson (közel 600 hektár), de Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is 200 hektár fölött van. Az egyik híres, elterjedt hazai fajta a Nagydobosi, illetve jellemző még a Kiszombori, az Óvári hengeres és az Orange (sonkatök). Az import elhanyagolható, ezer tonna alatt volt az elmúlt években.

Nagydobosi: az óriástök (Cucurbita maxima) egyik fajtája; alakja lapított gömb, héja szürkés színű, húsa narancssárga, tömege 4-8 kg.

Kiszombori: az óriástök (Cucurbita maxima) egyik fajtája; alakja enyhén nyújtott gömb, héja fehéresszürke, húsa narancssárga, tömege 4-6 kg.

Orange: a pézsmatök (Cucurbita moschata) egyik fajtája, amit kanadai sütőtöknek vagy sonkatöknek is neveznek; alakja megnyúlt körte, héja sötét narancssárga színű, húsa narancssárga, tömege 2-4 kg. Nem tárolható el hosszú ideig, így frissen fogyasztva, vagy esetleg feldolgozva használható fel. A Szarvasi Öntözési Kutatóintézet (ma Szarvasi Halászati Kutatóintézet) nemesítette ki, s 1989-ben került a magyarországi fajtajegyzékbe

A sütőtökről érdemes tudni hogy április végén, május elején vetik. Jól alkalmazkodó, köztes növényként is termeszthető, így akár a kukoricásban is megél, ugyanakkor nagy a hőigénye, érzékeny a fagyra, a gyökérzete kiterjedt. A köznyelvben „sütőtöknek” hívott kabakosok az úgynevezett téli tökök: ezek azok, melyeket biológiai érettségükben szednek le, vagyis akkor, amikor a bennük levő magok szaporításra alkalmasak.

Hazánkban a fogyasztás mennyisége évről évre lassan, de biztosan növekszik, és az őszi-téli hónapokra koncentrálódik.

A sütőtök íze édes, textúrája kellemes. Formája és színe nagyon sokféle, lehet narancssárga és kerek, de akár hosszúkás vagy szögletes, kékes, zöld, szürke, fehér héjú. Beltartalmi értékét a nagy karotintartalom, a magas kalcium- és foszfortartalom adja, valamint magas a szénhidráttartalma. Vitaminok és ásványi anyagok tekintetében lenyűgöző mennyiségű A -vitamint tartalmaz, de kiváló C -vitamin és kálium forrás. Az N -vitamin az A -vitaminhoz hasonlóan segíti az immunrendszert, és különleges szerepet játszik a sebek gyógyulásában és a sejtek károsodásának megelőzésében. A kálium segíti az egész testet, a vesék, az izmok és a szív megfelelő működését. A sütőtök némi cinket is tartalmaz, ami segíti az anyagcserét és hozzájárul a helyes immunfunkciók működéséhet, illetve segíti a test növekedését és fejlődését is, ezért különösen fontos a terhes nők és a gyermekek számára.

Ha szeletben vesszük, figyelni kell arra, hogy a húsa szép egységes narancsos színű legyen. Egészben vásárolva pedig ügyeljünk arra, hogy meglegyen a kocsánya.

A felszeletelt sütőtököt tárolhatjuk a hűtő zöldséges rekeszében, fóliába csomagolva, de csak nagyon rövid ideig. Fogyaszthatjuk például sütve, krémlevesként, ivóléként, valamint a kicsik bébiételként; húsok mellé, párolva kiváló köret

Nem egy zsebbenyúlós zöldség

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer adatai szerint a vidéki fogyasztói piacokon már 300 Ft/kg áron vehetünk Kanadai sütőtököt, de a nagyobb üzletláncok polcain is hasonló árban találjuk meg kedvenc őszi csemegénket.

A Tesco online kínálatában Japán sütőtököt vehetünk 399Ft/kg, és Szürke sütőtököt 499Ft/kg áron.

A Spar online polcain is látunk Japán sütőtököt, itt már magasabb, 599 Ft/kg áron. Viszont itt vehetünk sima, lédig sütőtököt is, 499 Ft/kg áron.

Az áruházak között legolcsóbban az Auchan online áruházából vásárolhatunk: Kanadai sütőtököt 299 Ft/kg áron, Japán sütőtököt pedig 349 Ft/kg áron.

Fajták versenye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei készítettek már terméktesztet a különböző fajta tökökről is. Az elmúlt évben a kedveltségi vizsgálaton szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket. A hét kanadai sütőtök közül az első helyet az Auchan, a másodikat a Tesco, míg a harmadikat a Lidl zöldségpultján kínált sütőtök érdemelte ki.

A fajták versenyében pontegyenlőséggel első helyen végzett a kanadai, valamint a provance-i muskotály sütőtök. Ezeket szorosan követve második helyen végzett a nagydobosi sütőtök. A japán sütőtök a harmadik helyre, míg a delicata, azaz tölteni való sütőtök a lista végére került. A vizsgálatok során persze az is kiderült, hogy nem csak finomak, de biztonságosak is a magyar termesztésű sütnivaló tökök, így bátran fogyaszthatjuk őket.

