Hatalmas fejlesztés veszi kezdetét: új nagyberuházást jelentett be a Mars

Gazdaságilag kiemelkedően jelentős, közel 15 milliárd forintos befektetés keretében bővíti csongrád-bokrosi gyárát a Mars élelmiszeripari világcég. A népszerű kisállateledel-termékeket – száraztápokat és jutalomfalatokat – előállító üzem a beruházásnak köszönhetően 120 új munkahellyel bővíti munkatársainak létszámát. Az üzemben többek között olyan ismert márkák termékeit gyártják, mint a Pedigree, Dentastix, Whiskas és Dreamies. A bővítés a tervek szerint idén szeptemberben indul és 2022 év végére készül el.

A beruházás keretében a Mars a tervek szerint bővíti a meglévő technológiai vonalak kapacitását, valamint új kutatás-fejlesztési programot is indít. A Mars elhivatott, hogy egy jobb világot teremtsen a házi kedvencek számára, de közben a „gazdikra” is gondol: a vállalat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy támogassa a térség fejlődését is. A beruházással járó fejlesztések nem csak a vállalat számára kiemelkedően fontosak, hanem a régióban élők és a beszállítók számára is munkalehetőséget biztosítanak majd.

Az új munkatársak toborzása mérnökök (gépész-, villamos-, élelmiszertechnológiai és minőségbiztosítási), valamint munkavédelmi, illetve termelési szakemberek számára kínál széleskörű lehetőséget. A beruházás tervezése és megvalósítása már a 100 éves hagyományokkal rendelkező élelmiszeripari vállalat globális fenntarthatósági programjához illeszkedve zajlik.

A ma bejelentett beruházás nagyon komoly elismerése az eddigi 25 éves munkánknak. Gyáregységünk kulcsfontosságú szerepet tölt be a Mars globális termelési hálózatán belül. Több pályázó helyszínnel versenyben a Mars a bokrosi gyárát választotta ki erre a fejlesztésre, ezzel a Mars kifejezte elkötelezettségét a munkatársai és üzleti partnerei felé. A beruházás elismerés és egyben megerősítés, hogy a Mars bízik a magyar gazdaságban és elégedett a magyar munkatársak teljesítményével

– mondta el a beruházás kapcsán Szabó Gábor gyárigazgató.

