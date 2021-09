Nem érezni a csökkenést: még mindig az egekben a faanyagok ára itthon

Az építőiparban a korábbi árrobbanás is nagy volt, de a drágulás folytatódott. Eckardt Tibor, ingatlanfejlesztő szerint már nem tudják lenyelni ezeket az áremelkedéseket. Az ingatlankivitelező már eddig is nagyon magasnak tartotta egyes építőanyagok drágulását, ami magával hozta a munkadíjak emelkedését is. Azt nyilatkozta az ATV Híradónak, hogy a nyílászárókon, a csaptelepeken, a burkolatokon próbálnak spórolni, de van olyan is, hogy a megrendelők vállalják a többletköltségeket, beletörődve, hogy a piac jelenleg ilyen, írja az atv.hu.

Pár hónap alatt a fővárosban duplájukra emelkedtek a faanyagok árai, országosan pedig 2,5-szeres áron lehet megvenni ugyanazt a faanyagot. Az építési vállalkozók felmérése szerint a hőszigetelő anyagok 40 százalékkal, az elektromos kábelek, vezetékek árai pedig 35 százalékkal emelkedtek.

Tibor Dávid, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének építőanyag-gyártó tagozatának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az árak ugyanilyen mértékben nőttek a környező országokban is. Gyakorlatilag fa- acél- és műanyaghiány van egész Európában, ami végigment az értékláncon, drasztikusan megnövelve az építőipari anyagok árait.

Tibor Dávid arról is beszélt, hogy az építőipari anyagok egyes termékeiben elindult egy fajta árcsökkenés, de nem a tavaszi árrobbanással megegyező mértékben, és ütemben.

Az ATV Híradó megkereste az ügyben a Pénzügyminisztériumot, és a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, ugyanis Tállai András a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az állami hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy az építőanyagár-emelkedés megállításának egyik fontos eszköze lehet a szállítmányok vámhivatali ellenőrzése. A Pénzügyminisztériumtól azonban az a válasz érkezett, hogy nyilatkozót hivatali elfoglaltsága miatt nem tudnak adni.

Címlapkép: Getty Images