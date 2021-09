Fillérekből megterem otthon is: így kerülhet ősszel is friss saláta az asztalra

Júliusban harmadik hónapja gyorsult a mezőgazdasági felvásárlási árak növekedési üteme: átlagosan 21,3 százalékkal voltak magasabbak az árak, mint egy évvel korábban, ami 0,8 százalékponttal nagyobb a június havi emelkedésnél

- derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. Az adatok szerint a növénytermesztési és kertészeti termékek árai átlagosan 27,8 százalékkal emelkedtek egy év alatt. Voltak viszont olyan termények is, melyek ára nem ugrott az egekbe sőt, nem is emelkedett.

Ilyen volt például a fejes saláta is, mely 8 százalékkal olcsóbb volt idén júliusban, mint tavaly ugyan ebben az időszakban.

Az árakat persze az igények is nagyban befolyásolják, amik sokszor túl nagyok. Nagy István agrárminiszter korábban arról beszélt, hogy az import áruk behozatala is igen környezetromboló hatású, ami pedig ennél is nagyobb baj, hogy mi, emberek nem vagyunk hajlandóak visszavenni az igényeinkből, sőt. Sok esetben a dinnyét akarjuk enni februárban, júniusban még roppanós almát akarunk, friss salátát karácsonykor. Epret is hamarabb szeretnénk, ezért tízezer kilométerről importáljuk, és nem tudjuk, milyen vegyszerrel kezelték.

Ezt a problémát pedig nem lehet megoldani akkor, ha senki nem hajlandó a saját kényelméből kicsit feladni

- hangsúlyozta az agrárminiszter.

Egyre jobban felértékelődik a saját kert

A pandémia alatt nem csak a kikapcsolódás szempontjából lett fontos a kertek, udvarok megléte, hanem a termelés szempontjából is. Sokan kezdtek el kertészkedni, növényeket, zöldségeket, gyümölcsöket termeszteni. Ez pedig nem csak mentálisan jelentett sokat a kertes ház tulajoknak, hanem a megtermelt és leszüretelt termény által kevesebbet vásároltak, viszont így is friss zöldség, gyümölcs kerülhetett az asztalokra, ezzel pedig többet tudtak spórolni is.

A kertészkedés viszont nem áll meg ősszel, hiszen rengeteg zöldség van, amit még most is vethetünk, ráadásul bőven szüretelhetjük is termésüket a hidegebb napokon, ezekről írtunk is korábban, itt olvasható a lista, mit érdemes még most elvetni.

Ahogy fentebb kitértünk rá, sokan vágynak olyan termékekre is az őszi, téli napokban, ami miatt rengeteg export áru érkezik hazánkba. Ilyen zöldségnek számít a saláta is. Éppen ezért most annak jártunk utána, hogy tudjuk mi magunk megtermelni a hétköznapokban elfogyasztani kívánt mennyiséget kertünkben, vagy akár az erkélyünkön, lakásunkban is.

Termeszteni a balkonon, konyhában is lehet!

A salátákat rengetegen vásárolják meg a boltokban, áruházakban, hiszen az egészséges táplálkozás fontos alapanyaga. Nem csak magában, zöldségekkel vegyítve is fogyasztható, de remekül kiegészíti a húsokat, halas ételeket is. Amit érdemes tudni a salátáról az az, hogy kiváló rostforrás. 95%-os víztartalmának köszönhetően vízhajtó hatással rendelkezik, valamint serkenti a vérképzést és a veseműködést egyaránt. Számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, mint például A-, C-, K- és B-vitamint, vagy éppen kalciumot, vasat, magnéziumot.

Termesztési szempontból még a kezdő kertészek is bátran próbálkozhatnak vele, mivel néhány cserép vagy balkonláda is bőven elég a magok elvetéséhez. Nincs más dolgunk, mint beszeretni az edényeket, néhány magot a földbe szórni, rendszeresen öntözni, így ezt követően pár hét leforgása alatt már le is szüretelhetjük a roppanós, egészséges leveleket.

A fejessaláta hidegkedvelő növény, számára a tavasz, illetve az ősz az optimális termesztési időszak. A saláta magvak még a fagyokat is kibírják a talajban, és nagyon gyorsan kikelnek, amint kissé felmelegszik a talaj. Ma már vannak olyan fajták, amelyek magszárfejlesztésre kevésbé hajlamosak, ezt a forgalmazók jelzik a tasakon. A fejet nem képző saláta típusok (lollo, tépő) az év későbbi szakaszában is vethetők. A jégsaláták is jobban bírják a meleget, és vannak kifejezetten őszi termesztésre szánt fajták, amelyeket ősz végéig betakaríthatunk, vagy át is teleltethetünk. A fentiek figyelembe vételével tehát a fejes salátát tavasztól-őszig vethetjük, a tépő vagy metélő saláták számára azonban az őszi időszak már nem optimális. Érdemes mindenképp úgy időzíteni a vetéseket, hogy egyszerre annyi salátát termesszünk, amennyit biztosan el is fogyasztunk, mivel nem tárolhatók sokáig.

- tanácsolják a Nébih, Szupermenta csapatának szakemberei.

Mi a helyzet a boltokban, piacokon?

Mivel salátát nagyon sokan fogyasztanak, így a piacokon, áruházak polcain is rendszeresen megtaláljuk őket. A csomagolt, vegyes saláták mellett a darabra vagy kilóra adott termékek is helyet kapnak, így bőven van miből válogatni, a pénztárcánknak megfelelően. Azok, akiknek nincs lehetősége kertben vagy lakásban szinte ingyen megtermeszteni kedvenc salátájukat, azok a boltokra, piacokra tudnak hagyatkozni, ám ezek esetében sem mindegy, hogy mit és mennyiért vásárolhatunk meg. Ennek mentén meg is néztük, mennyiért vásárolhatunk most salátát az egyes piacok, áruházak kínálatában.

A fővárosban, a Budapesti nagybani piacon fejessalátát 200-250 Ft/db áron vásárolhatunk, jégsalátát pedig 300-330 Ft/db áron. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszere szerint a vidéki nagybani piacok ezzel szemben a fejessaláta 130-170 Ft/db, a jégsaláta 310 Ft/kg, illetve kínálnak még fodros endíviát 200 Ft/db áron is. A vidéki fogyasztó piacok esetében pedig a jégsaláta 220-250 Ft/db, a jégsaláta 380 Ft/kg, a fodros endívia 220 Ft/kg áron eladó - ami viszont közel azonos árat mutat a fővárosi nagybani piac termékeivel.

Az áruházak már jóval szélesebb választékot mutatnak, itt már megjelennek a polcokon a vegyes saláták is a darabos áruk mellett. A Tesco online kínálatában a fejessaláta 249Ft/db, a jégsaláta pedig 499Ft/db. Előrecsomagolt kiszerelések között vásárolhatunk rukkolát, bébispenótot, madársalátát 299 Ft/csomag áron. Előrecsomagolt saláta mixeket pedig 329-369 Ft/csomag áron is.

Az Auchan online polcain Fil fejessaláta 269 Ft/db, Fil Lollo saláta 228 Ft/db, a Fil Római saláta pedig 228 Ft/db áron kapható. Előrecsomagolt saláták terén vehetünk madársalátát 299 Ft/csomag áron, bébispenótot 369 Ft/csomag áron, jégsalátát 499 Ft/csomag áron, ruccolát pedig 229 Ft/csomag áron is. Vegyes saláták tekintetében az árak is vegyesek: 179-479 Ft/csomag áron válogathatunk a termékek között.

A Spar kínálatában a fejessalátát találtunk 299 Ft/db áron. Az előrecsomagolt saláták között a madársalátát, ruccolát és a bébispenótot 399 Ft/csomag áron vehetjük meg, a jégsalátát pedig 499 Ft/csomag áron. Vegyes saláták esetében az árak igen változók: 199-599 Ft/csomag áron válogathatunk a termékek között.

Ha összességében nézzük és csak néhány alkalommal vásárolunk áruházban, piacokon salátát, akkor nem számít nagy tételnek pár száz forintért. Viszont, ha heti rendszerességgel kerül az asztalra, az már több ezer forint kiadás is lehet egy hónapban. Éppen ezért, ha rendelkezünk kerttel, vagy némi szabad területtel az erkélyen, konyhában, érdemes lehet kipróbálni a termesztést, hiszen töredék áron termelhetjük meg a havi salátamennyiséget, amit elfogyasztunk.

Címlapkép: Getty Images