Vállalkozók, figyelem! Így segíthet a Széchenyi GO! az újrakezdésben

Már elérhetőek a Széchenyi Kártya Újraindítási Program új, kifejezetten a vállalkozások világjárvány utáni újraindítását segítő hitellehetőségei. A Széchenyi Kártya GO! termékek kedvező feltételekkel biztosítják a kis- és középvállalatok működésének fenntartásához és fejlődéséhez szükséges forrásokat, lehetővé teszik beruházások megvalósítását. Az ötféle hiteltermék segíti a cégek likviditási helyzetének stabilizálását, a működés újraindítását, és a visszatérést normál üzletmenethez.

Az új GO! hitelek, hiteltípustól függően, 1 milliótól akár 1 milliárd forint összegig igényelhetők, a teljes futamidő alatt fix kamattal, gyors elbírálási idővel, a vállalkozók igényeit és helyzetét alapul véve kialakított igénylési feltételek szerint. A forgóeszközhitel tőketörlesztését akár 9 havi, míg a beruházási hitelekét akár 24 havi türelmi időt után kell csak elkezdeni. A legtöbb konstrukcióban még ingatlanfedezetre sincs szükség.

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO! a napi működési költségek biztosítását segíti. Szabad felhasználású, kétéves futamidejű, 1 millió forinttól akár 100 millió forintig igénelhető, fix 0,1%-os éves kamattal.

A Széchenyi Likviditási Hitel GO! a vállalkozás működtetésére alkalmas forgóeszközhitel beszerzésekhez ad forrást. Maximum hároméves futamidejű, a vállalkozások működéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére (például forgóeszköz beszerzésre, egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozására, fennálló hiteltartozás kiváltására) szolgál, 1 millió forinttól akár 250 millió forintig, fix 0,2% éves kamattal. A tőke törlesztését a vállalkozásoknak elegendő az akár kilenchónapos türelmi időt követően megkezdeni.

A Széchenyi Beruházási Hitel GO! a beruházások finanszírozását fedezi. Legfeljebb tízéves futamidejű, 1 milliótól akár 1 milliárd forintig igényehető, éves kamata fix 0,5%. A tőke törlesztését elegendő a legfeljebb huszonnégy hónapos türelmi időt követően megkezdeni.

A Széchenyi Turisztikai Kártya GO! a turisztikai szektorban működő vállalkozásoknak segít az újraindításhoz. Szabad felhasználású, akár hároméves futamidejű, 1 millió forinttól akár 250 millió forintig lehet igényelni, fix 0%-os kamat mellett, bírálati díj és kezelési költség nélkül.

Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! az agrárszektor vállalkozóit támogatja beruházásaik megvalósításában. Legfeljebb tízéves futamidejű, meghatározott agrár hitelcélok finanszírozására. 1 milliótól 1 milliárd forintig lehet igényelni, fix 0,5% kamat/év mellett. A tőke törlesztését elegendő a legfeljebb 24 hónapos türelmi időt követően megkezdeni.

Az ország legnagyobb fiókhálózatát működtető Takarékbankban felkészültünk az igénylések fogadására. Az eddigi tapasztalatok szerint a korábbi Széchenyi Programokhoz hasonlóan mind darabszámban, mind volumenben a likviditást biztosító folyószámlahitelre és forgóeszközhitelre a legnagyobb az érdeklődés - árulta el a HelloVidék megkeresésére a Takarékbank corporate üzletágának ügyvezető igazgatója. Bertalan Sándor hozzátette:

Azonban folyamatosan nő a kereslet a beruházási hitelekkel kapcsolatban is, és a beruházások összege is egyre magasabb. Az igénylések nagy része a kereskedelemben, a feldolgozóiparban és az építőiparban tevékenykedő cégekhez köthető.

Mint arról az ügyvezető igazgató beszámolt, a Takarékbanknál egyébként a vártnál is nagyobb az érdeklődés, már majdnem 2500 hiteligénylést adtak be az ügyfelek mintegy 75 milliárd forint összegben. A HelloVidéknek elárulták, azzal számolnak, hogy körülbelül 100 milliárd forintnyit folyósítanak majd a Széchenyi GO! konstrukciókból.

Címlapkép: Getty Images