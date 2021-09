Őrült sokan indítanak ilyen bizniszt itthon: tényleg komoly pénz van benne?

Egy vállalkozás indításakor számos kérdés merülhet fel. Ezek közül talán az egyik legfontosabb, hogy milyen formában működjön a vállalkozás. Magyarországon jelenleg 1 842 746 vállalkozás működik és a Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi (2021. július 31.) adatai szerint az utóbbi hónapokban egyértelműen nőtt a vállalkozási kedv országszerte.

A legtöbb regisztrált vállalkozás jelenleg Budapesten működik, szám szerint 422 927. A vidéki rangsor első helyén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll a maga 114 614 vállalkozásával, ezt követi a képzeletbeli rangsor második helyén Bács-Kiskun megye 105 065 regisztrált vállalkozással, míg a harmadik helyre Hajdú-Bihar megye került 103 369 vállalkozással. A legkisebb vállalkozási kedv láthatóan Nógrád megyében (24 981 vállalkozás), Tolna megyében (36 883 vállalkozás) és Vas megyében (43 687 vállalkozás) van. Ezen utóbbi területeken az előző években is hasonló számokkal találkozhattunk.

A regisztrált vállalkozások száma megye szerint (2021. július 31., Forrás: KSH):

Pest megye 238 501 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 114 614 Bács-Kiskun megye 105 065 Hajdú-Bihar megye 103 369 Győr-Moson-Sopron megye 83 674 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 77 843 Csongrád-Csanád megye 77 111 Fejér megye 65 680 Békés megye 64 803 Baranya megye 61 888 Veszprém megye 58 493 Somogy megye 58 013 Jász-Nagykun-Szolnok megye 55 423 Zala megye 52 354 Heves megye 48 783 Komárom-Esztergom megye 44 145 Vas megye 43 687 Tolna megye 36 883 Nógrád megye 24 981 Külföld 4 509

Ha a regisztrált vállalkozások számát a nemzetgazdasági ág szerint vizsgáljuk, akkor jól látszik, hogy jelenleg a legtöbben, 466 205 vállalkozás a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat területen tevékenykedik.

Ingatlanügyletekkel 230 346 vállalkozás foglalkozik, míg szakmai, tudományos és műszaki tevékenységgel 207 858 vállalkozás a 2020-as adatok szerint. A legkevesebb vállalkozás, mindössze 13 dolgozik a kokszgyártás és kőolajfeldolgozás területén; 120 vállalkozás a gyógyszerfeldolgozásban; 179 választotta a közigazgatás, védelem és kötelező társadalombiztosítás gazdasági ágat.

Az elmúlt évek adatait figyelve a leginkább a kereskedelem és gépjárműjavítás területén alapították a legtöbb vállalkozást, de népszerű az információ és kommunikáció gazdasági ág, valamint a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, illetve a művészet, szórakoztatás és szabadidő területe is. Valamennyi népszerű területen láthatóan hasonló a vállalkozásalapítási kedv mind az egyéni- mind a társas vállalkozások tekintetében. De akkor melyiket érdemes választani? Ebben kértük a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara segítségét.

Az egyéni vállalkozás az egyik legideálisabb vállalkozási forma kezdő vállalkozóknak. Az ok egyszerű: a vállalkozás indítása könnyű, gyors és nem jár kiadásokkal. Sokkal költséghatékonyabb, mint a cégalapítás. Egyéni vállalkozóként mindenki a maga ura lehet, nincsenek üzlettársak, viszont a felelősség is korlátlan. Ez azt jelenti, hogy a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséért teljes vagyonával felel a vállalkozó. Az egyéni vállalkozás egyik nagy előnye, hogy nem csak az indítása, de a megszüntetése is jóval egyszerűbb, mint egy gazdasági társaság esetében. Bizonyos tevékenységi körökhöz szükség van hatósági erkölcsi bizonyítványra, ennek igénylése évente 4 alkalommal ingyenes. Más tevékenységi körökhöz megfelelő végzettség megléte, vagy hatósági engedély szükséges. Az egyéni vállalkozás indítása díj- és illetékmentes, de az indítás után a vállalkozás működtetése költségekkel jár

- tájékoztatott a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara.

A szakemberek felhívták a figyelmet, hogy társas vállalkozás esetén első körben érdemes átgondolni, hogy a legelterjedtebb vállalkozói formákból válassza ki a vállalkozni kívánó a számára megfelelőt.

Egy betéti társaságban például minimum kettőnek kell lennie a tulajdonosok számának, és a beltag teljes vagyonával, a kültag pedig vagyoni betétjével felel a vállalkozásért. A vállalkozási forma presztízse közepes, ahol az adózási forma választható és ahol a tagi jövedelem lesz a tulajdonos jövedelmének jogcíme. Egy korlátolt felelősségű társaság esetében az utóbbi kettő tétel megegyezik, ám itt van egy hárommillió forintos kötelezően előírt tőkemennyiség, a tulajdonos a törzsbetétjével felel, de lehet akár egyedül is a vállalkozásban. Ennek a vállalkozási formának a presztízse azonban magas. A Bt. és a kft. is választhatja a legkedvezőbb KATA adózást is, induló vállalkozásnak az éves 12 millió forintos bevételi keret 90 százalékában megfelelő

- mutattak rá a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál, kiemelve, hogy ezen vállalkozási formák esetén könyvelői szolgáltatás igénybevétele már elkerülhetetlen, amivel érdemes számolni.

Fontos megemlíteni, hogy pályázatokon, hiteligénylésnél, az egyéni vállalkozásokhoz képest a társas vállalkozások sokkal jobb pozícióban vannak.

