Ezért lettek őrült drágák itthon az új autók: nemcsak az alkatrészhiány okoz problémákat

Pénzcentrum: A központi kommunikáció szerint egyelőre nem készülnek a korábbiakhoz hasonló lezárásokra. Van vésztervük arra az esetre, ha ez mégis bekövetkezne?

Kovács Pál: Egy ilyen helyzetben nagyon nehéz bármilyen vésztervvel előállni, hiszen fogalmunk nincs mi fog történni, hogyan alakul majd a vírushelyzet. Azt tudom mondani, hogy az esetleges sajátosságok figyelembevételével, de ugyanúgy járnánk el, ahogyan az előző körökben is reagáltunk.

Szerencsére más országokhoz képest az autós cégeket Magyarországon kevésbé érintették a korábbi lezárások, tulajdonképpen teljesen bezárni márkakereskedést, márkaszervizt nem kellett. Olyan időszak volt, amikor csak a céges vásárlókat fogadhattuk, de a mi hálózatunkban nem volt arra példa, hogy kereskedések teljes mértékben beszüntették volna a tevékenységüket – és más versenytársak esetében sem tudok ilyenről. Azokat az autókat át tudtuk adni az ügyfeleknek, melyekre még a koronavírus előtt leszerződtünk, itt sem volt fennakadás.

Próbáltunk mi is különféle online értékesítési csatornákat felállítani, de az volt a tapasztalat, hogy az ügyfelek nemigen használták ezeket. Még csak az információgyűjtésben sem volt jellemző, hogy az érdeklődők az interneten keresték volna az ügyintézőket. Amikor megnyílt erre a lehetőség, akkor inkább bejöttek személyesen a kereskedésekbe – betartva az egészségügyi előírásokat.

Mennyire sínylette meg a forgalom a lezárásokat?

Nem mondom, hogy ugyanúgy ment az értékesítés, mint korábban, de működött. Ahol nagyon nagy visszaesést tapasztaltunk, azok a szervizek voltak. Egyszerűen azt láttuk, hogy rengetegen nem jártak be dolgozni, nem vitték a gyereket iskolába, utaztak, vagy ingáztak külföldre például.

A kevés megtett kilométer miatt a karbantartások, javítások is ritkábban váltak esedékessé, és koccanásokból is kevesebb volt az utakon, tehát a karosszéria üzletág is nagyot csökkent. Ez is egy olyan dolog, amire nem lehet igazából felkészülni: egyszerűen az, hogy nem ketyeg bele egy autóba havi többezer kilométer az ingázások miatt, az nem kompenzálható tervekkel.

Úgyhogy, ha ezt lehet B-tervnek nevezni, mi abban bíztunk, hogy mihamarabb visszatér a piac, próbáltunk minél kevesebbet változtatni a normál működéshez képest. Van két saját, importőri tulajdonú Hyundai-szalonunk, tehát kis- és nagykereskedőként is jelen vagyunk a piacon, de embert nem küldtünk el, fizetéseket nem csökkentettünk még azokban az időkben sem, amikor túlkapacitás volt. Fenntartottuk a csapatot, a szolgáltatási színvonalat, hogy ne akkor kelljen kapkodni, amikor a megszokott piac visszatér.

Már a járvány előtt is komoly gondokkal küzdött az ágazat: milyen irányba változott a szerelőhiány a járvány hatására?

Pontosan ugyanaz a helyzet, mint az elmúlt 1-2 évben. Nagyon nagy hiány van szakemberekből, műszakis kollégákból. Próbálunk iskolákkal kapcsolatot tartani, gyakornoki programot szervezni, hogy már a padból kiszállva meg tudjunk csípni egy-egy új kollégát, de ez egy komoly probléma.

Az autók egyre összetettebb technológiával érkeznek, egyre korszerűbb, modernebb tudásra van szükség ahhoz, hogy a rengeteg elektronikát, vezetéstámogató rendszert tudja kezelni és javítani a személyzet.

Címlapkép: Getty Images