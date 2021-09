Ennyiből újíthatod fel a fürdőt, konyhát 2021 őszén: őrület, ami az anyagárakkal történt

HelloVidék: Hogyan érintette a koronavírus az ágazatot? Mik voltak a legnagyobb nehézségek?

Markovich Béla: Szerencsére a koronavírus miatti intézkedések közvetlenül nem érintették az ágazatot. Nehézségek azonban így is voltak. A legnagyobb nehézség a import szállítás megszervezése volt, ugyanis több ország korlátozta a közlekedést még a szállítmányozók számára is. Sőt, Szlovénia két hétre lezárta az olasz határt, ahol így nem tudtak a kamionok közlekedni. A másik gond a karantén volt, mert a magyar sofőrök nem akartak karanténba menni, miután az országba visszajöttek. A második hullám idején már az is nehézséget okozott, hogy voltak olyan projektek, ahol a fertőzés miatt egész brigádok estek ki, így a munka elcsúszott a projekteken.

HelloVidék: Hogyan vészelték át az áruházak, illetve a gyártók a korlátozások teremtette helyzetet? Hogy alakultak a bevételek az elmúlt időszakban?

Markovich Béla: Az áruházak a bezárás alatt ügyesen átálltak az online rendeléses módszerre, illetve arra, hogy a vevő nem jött be az üzletbe, hanem kiszállították neki a helyszínre az árut. A gyártókat valójában csak a fuvart érintő korlátozások érintették, valamint a fertőzés maga, amikor a munkatársak közül valaki megfertőződött és így két hétre kiesett a munkából. A legtöbb kereskedőnek és gyártónak a bevételei nőttek, mivel az otthon ragadt emberek elkezdték felújítani a lakásukat, valamint a projektek is mentek tovább.

HelloVidék: Hogyan alakult a beszállítás a külföldi piacokról az elmúlt hónapokban illetve, mi a helyzet most?

Markovich Béla: Néhány termék, leginkább az epoxi és a magas polimer tartalmú termékek beszállítása akadozott, illetve néhány alapanyag megfelelő mennyiségű beszerzése is okozott gondot, mivel az alapanyaggyártók nem győzték az igényeket kiszolgálni. Jelenleg még mindig tart az alapanyaghiány, de most már mérséklődött. Az alapanyagárak emelkedése is lelassult, de az idén év elejétől nagyon komoly, 30-50 %-os alapanyagár emelkedés is volt.

HelloVidék: Hogyan és mi befolyásolta az árakat? Számíthatunk nagyobb áremelkedésre még idén?

Markovich Béla: Az első kérdésre a választ lsd előbb. Az idén már további alapanyagár emelkedésre nem számítunk, és ezért mi sem tervezünk nagyobb mértékű áremelést. Lehetnek kisebb korrekciók bizonyos termékeknél, ahol az alapanyagár mégis drágul.

HelloVidék: Miként hatott a felújítási támogatás népszerűsége az ágazatra? Mit tapasztaltak eddig?

Markovich Béla: Kettős hatása volt a felújítástámogatásnak az ágazatra. Az egyik, hogy ennek hatására nagyon sokan kezdték el a lakásuk, otthonuk felújítását, így a kereslet nagyot nőtt ezen a területen. Ezzel együtt a területen megnőtt azon „szakemberek” száma, akik nem igazán képzettek, tapasztalatuk sincs, viszont bátran elvállalják a munkákat, és utána rosszat hoznak létre. Nagyon sok kárt okoztak eddig ezek a „mekkmesterek” a megrendelői körnek.

HelloVidék: Hogy alakulnak a trendek az elmúlt évekhez képest? Mely burkolóanyagok a legnépszerűbbek és ezek milyen áron mozognak?

Markovich Béla: A burkolóanyagok trendje nem változott. Továbbra is igen keresettek a nagy és óriás lapok. Folytatódott az a trend, hogy minél kevesebb fugával rakjanak le egy burkolatot. Valamint egyre nagyobb teret hódítanak a különböző feszültségmentesítő megoldások, amelyekre a nagyméretű burkolatok fektetésekor van gyakran szükség. Tovább növekedett a famintás és a földszínű burkolatok népszerűsége is.

HelloVidék: Mire számítanak az év hátralevő hónapjaira?

Markovich Béla: Arra számítunk, hogy a kereslet továbbra is nagy lesz a piacon és továbbra sem lesz elegendő jó szakember a munkák minőségi kivitelezésére. Ezért mi elindítottunk egy kampányt a „Mekkmesterek” ellen, hogy ők minél kevesebb kárt tudjanak okozni a működésükkel az építési szakmáknak, a jó szakembereknek és nem utolsó sorban a megrendelőknek.

