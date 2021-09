Beleőszülünk, mire összejön rá a pénz: ennyi idő, míg saját lakásunk lehet

A bruttó mediánbér 335 780 forintot tett ki a munkavállalók teljes körében, így bő másfélmillió dolgozónak legalább nettó 223 294 forintos jövedelme volt, ugyanennyien viszont ennél kisebb összeget vihettek haza havonta. Az átlagkereset júliusban is felülmúlta mediánbért, bruttó 433 696 forintot kerestek átlagosan a magyar munkavállalók az öt főnél kisebb cégeket leszámítva, ami nettó 288 408 forintot jelentett júliusban. A Bank360 azt vizsgálta meg, mennyi ideig kell félrerakni a mediánbért, hogy kijöjjön belőle egy 100 négyzetméteres ház a fővárosban, illetve a megyeszékhelyeken. A lakásárak minden esetben a KSH 2020-ra kiszámolt átlagárait mutatják. A Bank360 úgy számolt, hogy ezt a fizetést maradéktalanul félrerakja a munkavállaló, másra nem költ belőle.

A fővárosban 12 évvel tovább kell spórolni

Egy új lakás átlagos négyzetméterára 786 000 forint volt Budapesten, ami alapján 78,6 millió forintért lehet egy 100 négyzetméteres házhoz hozzájutni a fővárosban. A 223 ezer forintos mediánbér esetében 29 évet és négy hónapot kell várni, hogy összegyűljön ez az összeg, ez alatt pedig semmi másra nem lehet költeni ebből a fizetésből.

A megyeszékhelyeken olcsóbb az átlagos négyzetméterár, 455 000 forintot tett ki 2020-ban, ami alapján ezekben a vidéki nagyvárosokban a házat 45,5 millió forintból lehet megvenni. Így is 17 év kell ahhoz, hogy a mediánbérből kijöjjön az ingatlanra való, ami azonban még mindig 12 évvel kevesebb idő a fővároshoz képest.

Persze ez csak az átlag, a megyeszékhelyek között is lehetnek eltérések, de még a drágább városok, mint Debrecen vagy Székesfehérvár ingatlanárai is jellemzően alatta maradnak a fővárosi lakásáraknak.

Az átlagbér mellett kevesebb időbe telik összegyűjteni

A 288 408 forintos átlagjövedelem mellett persze kevesebb ideig kell dolgozni, hogy a jövedelem félrerakásával kijöjjön egy ház. Budapesten 22 évig és 9 hónapig, a megyeszékhelyeken pedig 13 évig és 2 hónapig kell az átlagjövedelmet keresni, hogy kijöjjön a pénzből egy 100 négyzetméteres ház.

A várakozási időt tovább csökkentheti a jövő hétfőtől elérhető, kedvezményes 2,5 százalékos kamatozású Zöld hitel, amelyet akár 70 millió forint összegben és 0 százalékos csok-hitel mellett is fel lehet venni. A törlesztőrészletre azonban ezekben az esetekben is figyelni kell, átlagbér mellett például 27 millió forintig lehet felvenni a Zöld hitelt, figyelembe véve az adósságfék szabályokat is.

Használt ingatlannal mediánjövedelem mellett is rövidebb idő

Ha nem új lakásban gondolkoznak a vevők, szintén kevesebb idő alatt jön össze az új ház még mediánbér mellett is. Budapesten egy használt ingatlan átlagos négyzetméterára 636000 forintba kerül, ami alapján 23 évet és 9 hónapot kell spórolni. A megyeszékhelyeken ennél jelentősebb az árcsökkenés, itt az átlagos négyzetméterár 316 000 forint, így egy 100 négyzetméteres ház vételárát 11 év és 10 hónap alatt lehet összegyűjteni. A használt ingatlanoknál azonban az alacsonyabb ár sok esetben alacsonyabb minőséget is jelenthet, ami a felújítási költségekben mutatkozik meg. A lakásfelújítási támogatás 3 millió forint utólagos finanszírozással segíthet ezekben az esetekben, hiszen ezt egy éven belül megvásárolt házakra is fel lehet venni, ha az igénylő legalább egy gyermekek nevel, vagy éppen gyermeket vár.

