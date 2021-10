Brutális drágulás közeleg: lemondhatunk az olcsó kávéról, luxus lesz a kotyogós is

Ugyan a növénynemesítők látványosan felgyorsították a munkát, hogy ellenállóbb klónokat fejlesszenek ki, a gazdák pedig igyekeznek különböző árnyékolási technikákkal védeni az érzékeny cserjéket, a tendencia ezzel csak lassítható, írja az Index.

Ha az arabica a csökkenő termőterület miatt drágul, akkor az ízében durvább, kevésbé kényes robusta világpiaci árát is magával húzza.

A nagyobb áremelést tovább generálja a brazil tél. Mivel a dél-amerikai ország a legnagyobb arabicatermesztő, az ottani időjárási viszonyok mindig is befolyásolták a kávé tőzsdei árát. Kisebb-nagyobb, pár eurócentes ármozgás évről évre követte az aszály erősségét, a közeledő árrobbanást viszont annak köszönhetjük, hogy az évszázadok óta nem tapasztalt hómennyiség és fagy miatt a termésben mintegy harmincszázalékos kár keletkezett.

Ehhez a szomorú adathoz még az is hozzájárult, hogy egyes gazdák a károk megelőzése érdekében olajoshordókat gyújtottak be a kávécserjék sorai között – ez viszont oda vezetett, hogy kontroll híján egyes ültetvények leégtek.

De nemcsak az arabica ára emelkedik, hanem a robustáé is. A legnagyobb termelőt, Vietnámot a Covid-járvány erősen sújtotta, de az is kedvezőtlenül hat az ottani termelésre, hogy a gazdaságok közül többen is a jövedelmezőbb durián és makadámia termesztésére tértek át.

A pörkölőnkbe érkező babkávé nekik köszönhetően drágább, amire még rátesz egy nagy lapáttal, hogy nálunk negyven százalékkal emelkedett az energia ára, és a csomagolóanyagoké is egyre növekszik. Ehhez képest a vietnámi Covid-helyzet és a globális felmelegedés semmi. Bár utóbbi hamarosan éreztetni fogja a hatását, hiába gyorsult fel az ellenálló fajták nemesítésének tempója. Egészen járható útnak tűnik a megfelelő arabica- és robustafajták keresztezése. De ez még a távoli jövő. A közeli az, hogy az olaszországi pörkölőknek árat kell emelniük, ha tovább akarnak élni. Mi sem kerülhetjük el ezt jövő januárban

- mondta el az Indexnek Molnár Attila baristabajnok, a soproni One Eleven kávépörkölő tulajdonosa aki szerint hamarosan a török kori értelemben fogjuk emlegetni a feketelevest.

Európában már bekövetkezett, amire csak 2022-től számítottunk: bizonyos minőségi tételeknél a felvásárlási ár a tavalyi négyszerese. Az itthoni emelkedést az euró–forint árfolyama is durván befolyásolja, hiszen az alapanyag mellett a csomagolás és a logisztika költségeit is euróban fizetjük meg. Utóbbit még az elképesztő munkaerőhiány is kedvezőtlenül befolyásolja, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy az elektromos áram is a duplájába kerül lassan. Ezt a különbözetet egy hazai pörkölő nem tudja kigazdálkodni, elkerülhetetlen az áremelés.

Előbb-utóbb hozzá kell majd szoknunk, hogy a kávé luxuscikk lesz. Ez a gazdag távol-keleti vásárlókat nem érinti, ők már a nyolcvanas évek áremelkedését is könnyen vették (nem is beszélve arról, hogy ők maguk generálták). Sokkal inkább azoknak lesz majd keserű a kávé ára, akik a reggeli olcsó kotyogóshoz vagy nyomógombos kávéhoz szoktak hozzá.

Címlapkép: Getty Images