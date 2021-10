Rengeteg pénzt kapnak ezek a vidéki települések: nem titok, mire költhetik

A Turizmus világnapja alkalmából kiadott közleményében a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) arról írt, hogy rekordszezont zárt a belföldi forgalom. Ahogy arról korábban beszámoltunk Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója szerint, a belföldi turizmus stabilan helyreállt a koronavírus-járvány okozta leállásból. Mint mondta, a nyári turisztikai szezon teljes szabadságban kezdődött, a magyarországi turizmusnak így legalább egy, másfél hónap előnye volt Európával szemben, amelyet meg is tartott.

Júliusban 110 milliárd forintos forgalma volt a vendéglátásnak a tavalyi 87 milliárd forint után. A vendégéjszakák száma júniusban 62 százalékkal nőtt az előző évihez képest, júliusban pedig 5,5 millió vendégéjszakát töltöttek el Magyarországon, ami 17 százalékkal magasabb az időszak korábbi rekordjánál

- fejtette ki Guller Zoltán.

A balatoni szálláshelyeken júniusban mintegy 10 milliárd forintot költöttek a vendégek, ami a tavalyi érték kétszerese. Júliusban ez a szám az előzetes becslés szerint 25,5 milliárd forint, ami 35 százalékos növekedés. Az MTÜ vezetője megjegyezte, a foglalási hajlandóság általában drasztikusan megnő, ha a hőmérséklet meghaladja a 31 fokot, ilyenkor 5-6 százalékkal többen foglalnak.

Külön kitér arra is, hogy a koronavírus-járvány miatt semmilyen fejlesztés nem állt le, több száz milliárd forint áramlott a turizmusba, mint mondta, "soha ennyi pénzt nem kapott még az ágazat". A vidéki Magyarországon 35 új szálloda és panzió épül, míg 600 panzió felújítása befejeződött, eközben 14 ezer magánszálláshely vehetett fel támogatást és mintegy 60 ezer szoba újult meg. Minden évben 114 strand kap támogatást, emellett tucatnyi vár, kastély, attrakció felújítása is zajlik.

Dübörögtek a fejlesztések az országban

A belföldi turizmus talpra állt, kiváló nyarat zártunk

- ezt már a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Horváth Péter mondta, aki beszámolt arról is, hogy júniusban 66, júliusban 22, augusztusban pedig 16 százalékkal több vendéget regisztráltak a magyar turisztikai szektorban. A foglalások alapján szeptemberre várhatóan 25 százalékkal több lesz a vendég, miközben a külföldiek száma is közel négyszerese lehet a tavalyinak.

A vezérigazgató kifejtette, remélhető, hogy a magyar gazdaság és a turisztikai szektor a lehető leghamarabb helyreáll, ez utóbbi pedig újra húzóágazat lehet. A válság előtt a százezreket foglalkoztató, a GDP 13 százalékát adó turizmus újra elérheti a 2019-es "bezzegév" adatait, amire alap lehet az Európai Unióban jelenleg a harmadik legnagyobb növekedést mutató magyar gazdaság felfutása.

Horváth Péter kitért arra is, hogy a Kisfaludy 2030 program keretében országszerte 40 új szálloda épül, 14 ezer egyéb szálláshely, közel 600 panzió és 114 szabadidős létesítmény újul meg tucatnyi más attrakció, vár, kastély és gyógyhely fejlesztése mellett.

Brutális összegű beruházások

Idén nem álltak meg a beruházások, számos strand, gyógyfürdő, szálláshely és vendéglátóhely végzett fejlesztést sőt, vannak helyek, ahol még javában zajlanak a munkálatok. A legnagyobb támogatást a Kisfaludy Program nyújtotta a turzimus, vendéglátás szektorának, így éppen ezért most azt néztük meg, hogy milyen fejlesztések zárulnak le 2021-ben, illetve milyen fejlesztések zárulnak majd le a következő 2-3 évben.

Fürdők, gyógyfürdők

Esztergom

projekt kezdete: 2020.12.30

projekt tervezett befejezése: 2023.12.31

támogatás összege: 2 500 000 000 forint

Gigaberuházás valósul meg 2023 végére Esztergomban, a program 2,5 milliárd forintos támogatásával. Önkormányzati fejlesztés keretében megújul és korszerűsödik a Szent István Fürdő, annak érdekében, hogy versenyképes sport- és wellness-szolgáltatásokat alakítsanak ki a városban. Esztergom évszázados múltú fürdőjének 1912-ben épült, fedett uszodája az átadása óta nem esett át teljes felújításon, és a kapcsolódó egyéb épületek is kritikus állapotba kerültek az elmúlt évtizedekben. A jelen beruházás keretében eredeti állapotában újul meg és korszerűsödik az önmagában is különlegességnek számító, szecessziós, fedett uszoda, valamint a versenymedence műemléki kabinsora, ahol korszerű versenybírói, úszómesteri és elsősegélynyújtó helyiség is helyet kap. A medence kibővül, így összesen 10 sávot használhatnak majd az úszók. Felújítják a létesítmény közműveit és gépészetét, és megtörténik a fürdő vízellátását biztosító Szent István-kút rekonstrukciója is. Ezzel párhuzamosam látogathatóvá válik az egykori közfürdő forrásaihoz vezető, műemléki Mala-alagút. Új elemként épül meg az orvosi szobát, irodákat, korszerű öltözőket és egy klubtermet is magába foglaló új fogadó épület.

Gyula

projekt kezdete: 2020.11.30

projekt tervezett befejezése: 2023.11.30

támogatás összege: 2 898 567 788 forint

Minden korosztály nyer azon a fejlesztésen, amely a közelmúltban indult el a Gyulai Várfürdőben, a Kisfaludy Program mintegy 3 milliárd forintos támogatásával. A 400 négyzetméteres gyermek medencevilág ma már sem befogadóképességét, sem az általa nyújtott élményeket tekintve nem felel meg a kor igényeinek, és műszaki szempontból is korszerűsítésre, szorul. A projekt során olyan szabadtéri, nyári vízi élményparkot alakítanak ki a fürdőben a gyerekek számára, amelyben SprayPark, pancsoló, csúszdaparkkal, vizes élményelemekkel kombinált vízi játszótorony és játszótér is helyet kap, így 0-14 éves korig minden gyerek talál magának megfelelő szórakozást. Megújul a nyári családi medence is, amely jelenlegi kialakítását még a kétezres évek elején nyerte el. A Gyulai Várfürdő a medencebővítés és csúszdafejlesztés során olyan attrakciót hoz létre, amely illik az Almásy-kastély környezetébe, ugyanakkor mind kapacitását, mind szolgáltatási színvonalát tekintve képes kiszolgálni a nyári időszak fiatal vendégkörét is. A jelenlegi kettő helyett a fejlesztést követően családi csúszda, anakonda, testcsúszda és extrémcsúszda is várja majd a látogatókat. Megújul a szabadtéri polip termálmedence is, amely az egyetlen folyamatosan, az év 365 napján üzemelő kültéri medence a fürdőben. A mindig zsúfolt medence befogadóképessége a fejlesztést követően megduplázódik. A gyógyulni, pihenni vágyó, idősebb látogatók által kedvelt termálvizes medenceparkot is bővítik egy, a központi, fedett üvegházból kialakított medencerendszerrel.

Csorna

projekt kezdete: 2020.10.15

projekt tervezett befejezése: 2022.02.28

támogatás összege: 2 228 694 685 forint

Régi álom válik valóra Csornán a program 2,2 milliárd forintos támogatásának köszönhetően: megkezdődik a Csornai Termálfürdő fejlesztése. A projekt célja a fürdő átépítése, bővítése, a medencék számának növelése a szolgáltatási színvonal emelése érdekében. A fejlesztés 2022 tavaszáig megvalósuló első két ütemében az építkezés egyes szakaszainak megtervezése történik meg, a projekt tartalmazza a későbbiekben tervezett szállodaépítés és szolgáltatásfejlesztés előkészítését is. Megtörténnek a szükséges bontási és tereprendezési munkálatok, felújítják a termálkutat, korszerűsítik a meglévő strand gépészetét. A projekt megvalósítója az önkormányzati tulajdonú Csorna Projekt Kft.

Hajdúszoboszló

projekt kezdete: 2019.06.01

projekt befejezése: 2021.07.15

támogatás összege: 1 500 000 000 forint

A nyár közepére készült el az a beruházás, amelynek keretében több mint 2500 m2 vízfelülettel és 8000 m2 pihenőterülettel, valamint számtalan izgalmas élményelemmel és kényelmi szolgáltatással bővült a Hungarospa Hajdúszoboszló gyógy- és strandfürdő. Az aktív fürdőzést kedvelőket és a családosokat megcélzó fejlesztés keretében számos élményelemmel gazdagodott a fürdő. Különleges, természeti környezetet idéző megoldásokkal látták el a medencéket, és a csúszdapark is bővült, a fedett élményfürdő meglévő csúszdakínálata jelentős fejlesztésen estek át, és új, extra hosszú kalandcsúszdák is létesültek. Ezzel párhuzamosan egységesen javult a fürdő színvonala, megjelenése. A több mint 3 milliárd forintos beruházás 1,5 milliárd forintos támogatásban részesült a Kisfaludy Program keretében.

Balatonvilágos

projekt kezdete: 2021.03.30

projekt tervezett befejezése: 2023.12.31

támogatás összege: 1 299 999 998 forint

A Club Aliga területén új településközpontot építenek ki agorával, kertmozival és egy látványfelvonó is létesülni fog. A fejlesztés 1,3 milliárd forintos támogatással valósul meg. A Club Aliga területén önállóan megvalósuló szálloda-, kikötő- és strandfejlesztéseket kapcsolja össze ez a projekt, amely során egy új településközpont jön létre Balatonvilágoson. Egyrészt kialakítanak egy agorát, mindenki számára nyitott parkot sétányokkal, étteremmel, kávézóval, bárral, üzletekkel, boltokkal. A fejlesztés másik eleme, hogy a régi kertmozi helyén szabadtéri, multifunkcionális rendezvényközpontot építenek, amely a mozi mellett színházi előadásoknak és koncerteknek is otthont ad majd. Az új településközpontban parkosítanak is, a környezethez illeszkedő világítást szerelnek fel, kényelmes utcabútorokat és árnyékolóvitorlákat is elhelyeznek a parti sétányokon.

Strandok és partszakaszok

Keszthely

projekt kezdete: 2017.06.13

projekt befejezése: 2021.05.30

támogatás összege: 110 533 440 forint

Keszthely központi strandja és egyben szimbóluma is a Városi Strand, ahol a múlt században épült, különleges Szigetfürdő is található. A Kisfaludy Program keretében, a négy évig tartó rekonstrukciónak köszönhetően a strand több mint 110 millió forintból újult meg: fejlesztették az infrastruktúrát, a vízbejutás feltételeit, a zöldfelületeket, továbbá egységes megjelenésű öltözőkabinokat is építettek.

Nagymaros

projekt kezdete: 2019.03.08

projekt befejezése: 2021.06.30

támogatás összege: 118 810 000 forint

Nagymaros 200 méter hosszú kavicsos-homokos partja népszerű a Duna szabadstrandjait kedvelők körében. Aki itt fürdőzik, egyszerre élvezheti a folyó hűs hullámait és a lenyűgöző visegrádi panorámát. A fürdőhely a kenusok, kajakosok kedvelt megállóhelye is. A program közel 120 millió forintos támogatásával nagy volumenű, több éven át tartó fejlesztés valósult meg a területen, így ezentúl még komfortosabb körülmények várják az idelátogatót. Megszépült a part, megújult a játszótér és a strand kiszolgáló egységei, utcabútorokat helyeztek el.

Balatonfényes

projekt kezdete: 2019.03.08

projekt befejezése: 2021.05.31

támogatás összege: 97 488 953 forint

Balatonfenyves második legnagyobb strandja a Csalogány Strand, amely a település észak-keleti részén egy 400 méter hosszú, ingyenesen használható partszakasszal várja a fürdőzőket. A sokak által kedvelt, családias hangulatú fürdőhely fejlesztése kiemelt fontosságú volt a helyi Önkormányzat számára, ezért a program több mint 97 millió forintos támogatásával sikerült a területet teljesen megújítani: a már elhasználódott strandelemeket kicserélték és a szolgáltatások körét is bővítették. A beruházás során többek között a gyerekeknek új játszóteret és homokozót létesítettek, amelyet hatalmas napvitorlákkal védenek.

Balatonfüred

projekt kezdete: 2017.05.01

projekt befejezése: 2021.05.31

támogatás összege: 120 606 593 forint

A program több mint 120 millió forintos támogatásának köszönhetően tovább szépülhet a balatonfüredi Esterházy strand. A cél, hogy a város emblematikus létesítménye még korszerűbb, európai színvonalú szolgáltatásokkal és infrastruktúrával fogadja nyártól a látogatókat. A strandot eddig három ütemben fejlesztették. A mostani etapban még kényelmesebbé és akadálymentessé válik a vízbejutás, korszerűsödnek a vizes kiszolgálóhelyiségek, és szebbé, rendezettebbé válnak a zöldfelületek. A fejlesztés nemcsak a strand forgalmára hat majd kedvezően, de növeli az ide érkezők elégedettségét is. A strandot üzemeltető PROBIO Zrt. 100%-os önkormányzati tulajdonban van. Több évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik, és nagy hangsúlyt helyez a környezetvédelemre.

Neves, vidéki éttermek

Balatonfüred - Bistro Sparhelt

projekt kezdete: 2021.01.11

projekt tervezett befejezése: 2021.12.31

támogatás összege: 71 500 000 forint

A program során 71,5 millió forintos beruházással bővül és korszerűbbé válik a balatonfüredi Bistro Sparhelt, amely a Balaton északi partjának meghatározó gasztronómia szereplője. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a terasz befedése, amely lehetővé teszi a négy évszakos nyitvatartást. Az új, fedett tér zenés és kulturális programok, attrakciók befogadására is alkalmas lesz. A fejlesztés 2021 végére valósul meg.

Balatonszemes - Kistücsök Étterem

projekt kezdete: 2020.11.01

projekt befejezése: 2021.03.31

támogatás összege: 57 239 415 forint

Összesen csaknem 84 millió forint értékben újul meg és bővül az országos hírű Kistücsök Étterem Balatonszemesen, a fejlesztéshez a program 57,2 millió forintos támogatást biztosított. Az idén megvalósuló beruházás eredményeként korszerű, fedett résszel bővül az étteremhez kapcsolódó terasz és télikert, továbbá megnő a konyha kapacitása is, ami még magasabb színvonalú és gyorsabb kiszolgálást tesz lehetővé. A Balaton déli partjának emblematikus vendéglátóhelye így egész évben komfortos, és a mai biztonsági elvárásoknak megfelelő helyszínt kínál majd vendégei számára, és még hatékonyabban lesz működtethető.

Debrecen - Anyukám Mondta Étterem

projekt kezdete: 2018.03.01

projekt befejezése: 2021.05.31

támogatás összege: 49 996 132 forint

Csaknem 50 millió forintos fejlesztés eredményeként, 2021 nyarára megújult az országszerte ismert és népszerű Anyukám Mondta Étterem, és tulajdonosai egy újabb üzlet megnyitását is tervezik Debrecen belvárosában. Az encsi étterem korszerűsítésével rövid távú cél a meglévő vendégkör elégedettségének fokozása és újabb vendégkör megszólítása, hosszabb távon pedig az étterem presztízsének, ismertségének megtartása, növelése. A debreceni étterem nyitásával 15 új, stabil munkahely jön létre, az étterem a miskolci Pizza Kávé Világbéke kínálatát és világát teszi elérhetővé a debreceni közönség számára.

Címlapkép: Getty Images