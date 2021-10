Ezt sokan nem tudják a készházakról: ezért kerül feleannyiba, mint egy tégla ház

A Békés megyei Newton Modul- és Mobilház Kft. 2020 óta van jelen a hazai piacon, tapasztalataik viszont több mint két évtizednyire nyúlnak vissza. Ekkoriban kezdtek Magyarországon is megjelenni a készházak, így úgymond az akkor induló trendre felülve mára már rutinos, régi motorosként szállhatnak versenybe a vásárlókért a közép-európai keresletért. Ez idő, 20-25 év leforgása alatt az ágazat építési technológiája jelentős átalakuláson, innováción ment keresztül, ezért a kezdeti szkepszissel ellentétben egyre inkább úgy tűnik, hogy a költséghatékonyság és a gyorsaság egyre több magyar megrendelő szimpátiáját nyeri el. Legalábbis a kétegyházi telephelyű cég tulajdonosának tapasztalatai ezt tükrözik vissza.

Szerencsére egyre nyitottabbak az emberek, és értik, miért van szükség ezekre a könnyűszerkezetes épületekre. Alakul az érdeklődés, de Magyarországon még sok esetben nehéz kitaposni az utat ennek az építészeti megoldásnak. Mindezek mellett az is igaz, hogy a jelenben nagyon gyors fellendülésben van ez az ágazat. Természetesen van konkurencia, de a mi megrendeléseink 80%-a külföldről érkezik

- tette hozzá Pölöskei Tibor tulajdonos.

A Newton Modul- és Mobilház Kft. képviselője hozzátette, mára minden korosztályból érdeklődnek ezen építészeti ágazat iránt, és noha való igaz, hogy a határon túlról érkezik megkereséseik négyötöde, több hazai városban és üdülőtelepen, például Budaörsön, Egerszalókon, Szarvason, Gyomaendrődön vagy akár Pátkán is láthatók már ilyen épületek. A korábban említett amerikai műsorokban látott grandiózus, hatalmas belterű otthonokkal ellentétben azonban idehaza teljesen más mértékegységekkel dolgoznak, ezért ezek a házak sokkal inkább egy-egy praktikusan berendezhető lakás vagy ház hangulatát adják vissza. Ettől függetlenül azonban mind az alapterület, mind pedig a beltér felosztása tetszés szerint variálható, így akár egy többgyermekes családnak is kényelmes, több mint 70 négyzetméteres modulház megvalósítása sem lehetetlen, melyet a lehető leglátványosabban, kész állapotában szállítanak kamionnal a helyszínre. Nem mellesleg így még a szomszédok is mentesülnek az amúgy hosszú hónapokig, sőt olykor akár évekig is elhúzódó építési zajoktól.

Ráadásul, szemben a nálunk bevett építési metódussal, hívószó lehet még a gyors és költséghatékony építés mellett, hogy egy modulház elhelyezése nem engedélyköteles, ám mindez csak részben fedi a valóságot. Telepítéséhez mindenképp figyelembe kell venni az adott településen hatályos építési szabályzatot, mely a településkép kapcsán fogalmaz meg változatos kritériumokat. Így például többek között helyenként a lapos tetőt nem engedélyezik, vagy előírják a homlokzat burkolatának anyagát. Mindemellett az építési jog előírja, hogy egy épület csak és kizárólag abban az esetben nem engedélyköteles, ha az kisebb, mint 100 légköbméter, valamint alacsonyabb, mint 4,5 méter és nem szolgál huzamosabb emberi tartózkodásra. Így a konkrét anyagi beruházást megelőzően mindenképp érdemes tájékozódni mind az önkormányzatnál, mind pedig egy építésügyi szakembernél, milyen út vezet kulcsrakészen kapott álmaink otthonához.

Míg előbbi esetben érhetnek bennünket kellemetlen meglepetések, a megrendelés leadását követően a ház telepítéséig jóval kevesebb stressz éri a leendő tulajdonosokat, lévén az otthon felépítéséhez szükséges szakemberek (kőműves, ács, víz- és villanyszerelő, burkoló és még sorolhatnánk) már eleve egy csapatban dolgoznak. Egy-egy ilyen jól összeszokott teammel békeidőben a megrendeléstől számított 2-3 hónapon belüli költözés sem számított lehetetlennek, azonban a koronavírus ezen az ágazaton is éreztette hatását. Főként az akadozó alapanyagellátás ez az idő mára 4-5 hónapra duzzadt, amely még így is jóval barátibb egy évekig elhúzódó házépítésnél.

Bár igaz, hogy egy készház beltéri méretei a végtelenségig nem feszegethetők, a hozzá építhető terasszal, hatalmas portál ablakokkal és ajtókkal a kertes házak idilli hangulatát képes megidézni, miközben az éppen aktuális, divatos trendeknek is megfelel. Pölöskei Tibor a lehetőségek kapcsán hangsúlyozta, a készházak esetében is igaz a mondás, miszerint a fantáziának csak a pénztárcánk szab határt.

Lévén a fa kényes anyag, főként, ha nem jól kezelik, némi szkepszist és ellenérzést eloszlatva kérdezte a HelloVidék a kétegyházi telephelyű cég vezetőjét a készházak hosszú távú megbízhatóságáról. A közhiedelemmel ellentétben a kizárólag száraz építéssel készülő házak kívülről ugyanúgy nemes vakolattal szigeteltek, mint a legtöbb családi ház, ezért kiválóan helytállnak a négyévszakos időjárás viszontagságai közepette.

Számszerűsítve, mindez 25 cm vastag szigetelést takar a fa elemek közé és a külső falra illesztve, így védelmezve otthonunkat a külső behatásoktól, részletezte a kétegyházi telephelyű cég tulajdonosa.

Most egy tégla építésű ház körülbelül 800.000 Ft/m2 körül van a piacon. Mi ehhez képest jóval elérhetőbb áron, 325.000 Ft/m2 gyártjuk kulcsrakészen, a megrendelő pontos elképzelései szerint

- játszotta ki a készházak tekintetében abszolút jolly jokernek számító kártyát Pölöskei Tibor tulajdonos.

Noha egyértelműen akadnak pro és kontra érvek mind a készházak, mind a hagyományos, téglaépítésű házak mellett, a külföldi trendek egyértelműen jelzik az „előre legyártott házak” keresettségének fokozatos növekedését. Ismervén a divat természetét, idővel minden bizonnyal egyre több hazai településen akadhat majd meg a szemünk ilyen lakóépületeken, nemcsak az üdülőövezetekben, hanem a kertvárosi körzetekben is. Láttukon pedig még a szomszédok is fellélegeznek majd, hogy az új lakók a lehető leggyorsabban, legcsendesebben érkeznek meg, észrevétlenül simulva bele a környékbeliek megszokott mindennapjaiba.

Címlapkép: Getty Images