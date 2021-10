Nagy baj lesz a kádárkockákkal: ezek nélkül feleannyit érnek csak

Köszönőviszonyban sincsenek egymással a felújítandó és a felújított házak árai, ennek ellenére kevesen korszerűsítenek, pedig a felújított, szigetelt családi házak 15 helyett átlagosan 29 százalékkal drágultak az elmúlt egy évben.

Ez az arány egy fővárosi, agglomerációs, vagy éppen egy jobb Balaton környéki, 1960 és 1990 között épült, 100-150 négyzetméter körüli ház esetén mintegy 7-9 milliós árnövekedést jelentetett. Eközben egy hasonló korú és méretű, nem szigetelt használt családi ház csak 2-3 millió forinttal értékelődött fel – derül ki az Otthontérkép Csoport és Knauf Insulation friss felméréséből.

Az ingatlan értékének növelése pénztárca kérdése is, de már kis befektetéssel emelhetjük értékét. Amikor valaki új otthonba költözik vagy a meglévő otthonát szeretné újabbá, újszerűbbé varázsolni, akkor a belső felületek felújításával lehet a legnagyobb hatást elérni.

Egy tisztasági festés egybekötve új falszínek kiválasztásával az egész ingatlan atmoszféráját képes megváltoztatni, és ennek költsége néhány tízezer forinttól néhány százezer forintig terjed csak. A burkolatok cseréje már húzósabb költségtétel lehet egy felújítás során: a melegburkolatok azonban a legtöbb esetben olcsóbban cserélhetők mint a hidegburkolatok, amikkel leginkább a konyhában vagy fürdőszobában találkozunk. A konyha- vagy fürdőszobafelújtás szintén nagyon látványos változást hozhat az ingatlanban, sok esetben itt már szaniterek vagy csatorna cseréje/átalakítása is megtörténik, ezért mindent egybevéve a konyha és a fürdőszoba felújítása jelenti mindig a legnagyobb költségtételt egy ingatlan újjávarázsolása során. Ha mindkettőt töviről hegyire felújítjuk, akkor milliós költségekkel érdemes számolni

- mondta el a HelloVidéknek Balogh László, az Ingatlan.com szakértője.

Kétszer többet drágult, ami felújított, szigetelt

A friss, 2021 szeptemberében készített adatelemzés szerint a kétablakos, egy vagy kétszintes, a hatvanas, hetvenes, illetve nyolcvanas években épült, eladó házak háromnegyede szigetelés nélküli, a szigetelt otthonok aránya csigalassúsággal növekszik a kínálaton belül.

Ezúttal kifejezetten az úgynevezett zömmel kétablakos „kádár-kockákat”, illetve ezek továbbgondolt, jellemzően a hetvenes évek közepétől felhúzott, kétszintes változatait vizsgálták meg az egész országban. A vizsgálatban a 60 és 200 négyzetméter közti alapterületű családi házak szerepeltek, ugyanis az extrémen kicsi és túl nagy ingatlanok jelentősen torzítják a négyzetméterárakat.

Háromnegyedük szigeteletlen

Már az első adatok is döbbenetes lemaradást mutatnak az európai (pl. osztrák, német) átlaghoz képest, hiszen a széles, egész országra kiterjedő kínálatban mindössze a házak 27 százaléka rendelkezett szigeteléssel. Ez az arány egy évvel ezelőtt 25 százalék volt, azaz egy év alatt mindössze 2 százalékot emelkedett a szigetelt házak aránya. Viszont a felújított házak ára a 2020-es pandémiát követő őszi árakhoz képest 2021 szeptemberére 29 százalékkal lett drágább országszerte.

Megéri felújítani, szigetelni otthonunkat eladás előtt, mert annak értéke minden esetben növekedni fog, a befektetésünk többszörösen megtérül, mivel a jól kivitelezett szigetelés akár 60 százalékkal is csökkentheti a fűtésköltséget

- mondta Aszódy Tamás, a Knauf Insulation Kft. ügyvezető igazgatója.

Ez a főváros jobb kerületeiben és a Balaton-part közelében, a sztártelepüléseken jellemző 40-50 millió, sőt inkább 60-80 millió forinttól felfelé induló házárakat alapul véve átlagosan 7-9 milliós ártöbbletet jelenthet a felújított, szigetelt házak javára. Ám egy budai, vagy zuglói, 1980-1990 között épült, szépen karbantartott, nemrég felújított, korszerűsített, szigetelt ház akár 30-40** millió forinttal is többet érhet a piacon, mint a nagyon hasonló adottságú, de korszerűsítésre szoruló társa.

Az ország minden régiójában egyértelmű a szigetelt házak ár-előnye. Dél-Dunántúlon, Észak-Magyarországon, valamint az Alföldi régiókban alacsonyabbak ugyan az átlagos négyzetméterárak, mégis, az átlagárak közti különbség sokkal nagyobb ezekben az országrészekben

Napokon belül érkezik a zöldhitel

A legkorszerűbb elektromos fűtéssel (fali fűtőpanelek, fűtő klímák, illetve hőszivattyúk) felszerelt, általában újszerű, felújított, többnyire szigetelt házak árnövekedése nagyon magas: 38 százalékos volt. Október 4-től érhető el a zöld csok, az energiatakarékos új otthon építéséhez és vásárlásához biztosított ingyen hitel klímavédelmi, energiahatékonysági célokat is szolgáló kedvezmény, amely a csokra jogosult családokat ösztönzi korszerű ingatlanok választására. Ez az új támogatási forma nagyot lendíthet a már felújított, hőszigetelt ingatlanok árán.

Aki a komfort, a kényelem növelése, illetve a rezsi látványos csökkentése miatt korszerűsít, szigetel, az könnyen megduplázhatja, vagy akár meg is háromszorozhatja a beruházásának értékét az ingatlan értéknövekedése révén

- fejti ki Ballagó Antal, az Otthontérkép Csoport értékesítési vezetője.

Attól, hogy drágább nem kel el lassabban

Annak ellenére, hogy a hőszigetelt otthonokat drágábban kínálják eladásra tulajdonosaik, az árkülönbség és a magasabb ár nem jár az eladási idő növekedésével. Korábban hosszú évekig, évtizedekig igaz volt az a mondás, hogy az ember nem kapja vissza az egy-egy otthonba befektetett felújítás költségét. Mára ez az állítás már nem állja meg a helyét. Érdemes tehát a korszerűsítést, szigetelést akár beköltözés, akár értékesítés előtt megcsináltatni, valamint kihasználni az akár 3 millió forintos állami támogatást, az olcsó hiteleket.

Sereghajtók vagyunk a régióban

Családi házaink hőszigetelés tekintetében egyébként regionális összehasonlításban sem állunk jól. Miközben a magyar családi házak 25-27 százaléka szigetelt, addig az 1,4 millió osztrák családi ház 80 százaléka, az 5 millió lengyel ház 59 százaléka, a 800 ezer szlovák családi otthon 35 százaléka, az 1,5 millió cseh ház 25 százaléka kapott a hideggel és a meleggel szembeni védelmet.

Azt tapasztaljuk, hogy megélénkült a homlokzati hőszigetelő rendszerek iránti kereslet. Az építtetők döntésében a kánikulai forróság elleni védekezés egyre inkább ugyanolyan fontos, mint a hideg elleni védelem. Fel vagyunk készülve a szezonra, nincs alapanyag hiány

– mondta el korábban Markovich Béla a Mapei Kft. ügyvezetője a HelloVidéknek.

A szakember azt is megosztotta lapunkkal, hogy a bár az Otthonfelújítási program támogatási lehetőségei iránti érdeklődés továbbra is nagy, de a lelkesedés mértéke még nem tért vissza az év eleji szintre. Egy legújabb felmérés szerint 2022 végéig az összes háztartás bő 5 százaléka biztosan, 13 százaléka pedig valószínűleg élne a program nyújtotta lehetőségekkel: a külső nyílászárók cseréjét és a hőszigetelési munkálatokat is nagyon sokan szeretnék elvégeztetni, ugyanakkor oda kell figyelni a szakemberek kiválasztásakor, mert sokan visszaélnek a helyzettel, és igazi "mekkmesterekként" több kárt okoznak, mint hasznot.

Kettős hatása volt a felújítástámogatásnak az ágazatra. Az egyik, hogy ennek hatására nagyon sokan kezdték el a lakásuk, otthonuk felújítását, így a kereslet nagyot nőtt ezen a területen. Ezzel együtt a területen megnőtt azon „szakemberek” száma, akik nem igazán képzettek, tapasztalatuk sincs, viszont bátran elvállalják a munkákat, és utána rosszat hoznak létre. Nagyon sok kárt okoztak eddig ezek a „mekkmesterek” a megrendelői körnek.

Címlapkép: Getty Images