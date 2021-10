A Velence Korzó teljes területét lezárta az üzemeltető: vajon mi történhetett?

Nagyon sok büfétulajdonos nem tud bemenni az üzlethez. A kapukat teljesen lezárták, mondhatni, teljesen el van lehetetlenítve a Velence Korzó. Még csak az sem tud bemenni, aki sétálni szeretne a parton. A korzó épületéből sem lehet kimenni a partra, sőt, még a vészkijáratok is le vannak zárva. Teljesen értetlenül állunk a helyzet előtt, hivatalos megkeresést sem kaptunk a strandüzemeltetés részéről a tervezett lezárásról

- mondta a portálnak egy büfétulajdonos, hangsúlyozva, hogy tudomása szerint érvényes működési engedélye van minden büfésnek a területen egész évre.

Az áruk meg vannak rendelve, bértámogatást vettem fel az alkalmazottaknak, amivel kötelezettséget vállaltam. Teljesen kilátástalannak látom a helyzetet. Határozott fellépést várunk ez ügyben az önkormányzattól

– tette hozzá.

Ahogy a portál írja, a kapukra kihelyezett „ideiglenesen zárva, munkaterület” tábla ellenére a szemtanú semmilyen munkálatot nem látott a területen. De mint azt hozzátette: a büfé épületek saját tulajdonban lévők, nem a kft-től bérlik azokat.

Az önkormányzat nem sokkal később közleményt adott ki, melyben a következő olvasható:

A mai napon a Korzót üzemeltető cég újabb jogszerűtlen lépéssel bizonyította azt, hogy szükségszerű és elkerülhetetlen volt a velük való azonnali hatályú szerződésbontás. A büfék lezárása nemcsak az üzemeltetési szerződés szerint minősül jogszerűtlen lépésnek, de a büfétulajdonosok tulajdonhoz való jogát is csorbítja – valamint ellehetetleníti egy velencei közterület használatát. Az önkormányzat eddig is, ezután is minden törvényes lépést megtesz a méltatlan állapot megszüntetésére, és a közvagyon visszaszerzésére. A szerződést felmondtuk, alperesként az üzemeltető megtámadta a döntést. Bízunk abban, hogy a hatóságok, a rendvédelmi szervek és az igazságszolgáltatás is mihamarabb hozzájárulnak a jogszerű állapotok helyreállításához.



