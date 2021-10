Itt az újabb gigaberuházás a Balatonnál: üdülőkomplexum épül a milliárdokból

Közel kétéves előkészítő munka után, a tervezési fázis lezárultával, hamarosan megkezdődik a balatoni régió legjelentősebb idegenforgalmi fejlesztésének megvalósítása Balatonvilágoson. A kiemelt beruházás keretében egy felső kategóriás szálloda épül, a balatonvilágosi kikötő teljes egészében megújul és megvalósul a strand rehabilitációja is. A főtér funkciót betöltő agora kialakítása mellett, lakó- és üdülő övezet létrehozása, valamint egy multifunkcionális kulturális központ fejlesztése is szerepel a tervekben.

A koncepció szerint öt év alatt, négy ütemben teljesülő fejlesztés négy meghatározó elemből áll, melyekben nemcsak turisztikai attrakciók létesülnek vagy újulnak meg, de az ezeknek otthont adó település is európai uniós nívóra zárkózhat fel a beruházásnak köszönhetően.

Az újonnan létrejövő településrész Aligaliget néven várja majd a nagyközönséget az év 365 napján.

Aligaliget – Kikötőfejlesztés

A beruházás eredményeként a kikötőben található hajóhelyek száma 213-ra bővül, ebből 12, úgynevezett vendéghajó-hely áll majd rendelkezésre. Ez a komplexum vízi úton, turisztikai célból történő megközelíthetőségének elősegítését is szolgálja majd.

A fejlesztés részét képezi a móló bővítése, mely által megvalósul a kikötő védettsége, valamint lehetőséget biztosít egy, a látogatók előtt az év minden napján nyitva álló sétány kialakítására.

A beruházás keretében létrejövő E-kikötő, amelynek elektromos hálózata támogatja az elektromos hajóközlekedést, és a hajós élet regionális fellendülését erősíti a jövőben. A kikötő új épülete korszerű technológiával és természetbe illeszkedő dizájnnal támogatja majd a létesítményt. A fejlesztésnek köszönhetően olyan új szolgáltatások is elérhetővé válnak a kikötőben, mint a hajók kiemelése, daruzása, illetve mosása.

A személygépkocsi parkolóhelyek kialakítása mellett 4 db, két kiállásos, személygépkocsi gyorstöltőpont is létesül az elektromos autók számára. Az aktív életmód népszerűsítése érdekében kerékpárkölcsönző pont is helyet kap a kikötőben, amelyben elektromos kerékpárok töltésére is lesz lehetőség, és három generáció kiszolgálását teszi lehetővé egyidejűleg. A kikötő állatbarát helyként fog üzemelni.

Aligaliget – Agora-fejlesztés

A beruházás során a területen új utak, sétányok létesülnek a meglévő útfelületek mellett. A sétányok szerves részét képezik a fejlesztésnek, hiszen ezekkel válik komplexé a magas színvonalú turisztikai attrakció.

A területi funkciók igényes megjelenésének megteremtésétől ugyancsak elválaszthatatlan a parkosítás, amely közel 10.000 négyzetméternyi felületen történő tájépítészeti kialakítást jelent. A terület bizonyos szakaszain kültéri díszvilágítás kerül kiépítésre, amely az esztétikai összhatásban fokozottabb hangsúlyt ad a telepített dísznövényeknek és kültéri bútoroknak, másfelől a padok, hulladékgyűjtők, elkerítő elemek megvilágításával a tájékozódást segítő, kényelmi funkcióval bír.

Az Agora egy központi közösségi tér, amelyhez különböző gasztronómiai, kereskedelmi és szolgáltatási funkciók kapcsolódnak: kávézó, drinkbár, borszaküzlet, ajándékbolt, hajós retail és beauty shop, egészségügyi funkcióval kiegészítve. A különböző szolgáltató- és kereskedelmi egységek a tér perifériáján helyezkednek majd el. Az agora a komplexum központi területén helyezkedik el, ahol egységes arculati elemekkel, mindenki számára nyitottan funkcionál majd.

Aligaliget – multifunkcionális kulturális központ-fejlesztés

A ligetes környezetbe illeszkedő, nagyjából 400 férőhelyes szabadtéri kulturális rendezvényhelyszín létrehozása nagyban hozzájárul a település, sőt a régió kulturális életének fellendítéséhez.

Ennek érdekében, a fejlesztés keretében a meglévő szabadtéri mozi korszerű szálcement kialakítású tetőt kap. A rendezvényhelyszín a ma igényeinek és esztétikai elvárásainak megfelelően újul meg, egyebek mellett új burkolatokkal és a régi széksorok integrált nézőtéri ülőbútorokra történő lecserélésével. Az egykori kertmozi technikailag alkalmassá válik nemcsak vetítésekre, zenei- és színházi előadások megtartására, de szakmai konferenciák lebonyolításra is.

A nézőtéri- és technikai berendezéseket, a fény- és a hangtechnika fogadására alkalmas eszközök és rögzítési pontok a szerkezetbe integrálva, az építmény beépített részeként alakítják ki.

Aligaliget – lakóterület- és üdülőfejlesztés

A komplexum északi területén a korábbi tervekkel összhangban lakó-, üdülő övezet létesül, amely Balatonvilágos új kerületeként funkcionál majd. Az ingatlanok kialakítása egységes arculati kézikönyv alapján történik.

A jogszabályban rögzített beépítési mutatókhoz képest egy lényegesen visszafogottabb, a zöld környezethez illeszkedő lakóterület létesül, amelyben az itt élők és pihenni vágyók a szolgáltató- és kereskedelmi egységektől kissé távolabb élvezhetik a Balaton-parti élet rekreációs hatását.

Aligaliget – szállodafejlesztés

Az Aligaliget-fejlesztés – a szezonalitást megbontó, a település idegenforgalmi bevételeit növelő - eleme egy négyévszakos, egész évben nyitva tartó családbarát konferencia- és wellness szálló kialakítása. A magas színvonalat biztosító szálláshely szolgáltatás keretében 108 szoba és 54 apartmanház fogadja majd vendégeit. Az épületegyüttes tervezése során a ligetes környezetbe illeszkedés mellett fontos szempontként jelenik meg az összeköttetés a komplexum egyéb attrakciói között.

A déli fennsíkon elhelyezkedő szálloda saját parkolóval, fine dining étteremmel, és wellness részleggel várja a pihenésre és feltöltődére vágyókat. A hozzá tartozó kiszolgáló egységek több száz fő számára biztosítanak majd munkalehetőséget a régióban.

A beruházás régióra gyakorolt hatásai között megemlíthetjük a munkahely teremtő képességet, melyben prognosztizálhatóan több száz új munkahely létesül. A helyi adóbevételek növekedése mellett várható az egyéb a fejlesztésre és működésre épülő helyi vállalkozások fejlődése és kiépülése egyaránt. A fejlesztés várhatóan a térség kulturális és társasági életére is pozitív hatást gyakorol hiszen az Aligaligeten üzemelő multifunkcionális kulturális helyszín otthont ad majd számos kulturális programnak és civil rendezvénynek egyaránt.

