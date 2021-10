Ezeknek a családoknak jár 42 + 73 millió forint : így igényelhetik az "ingyenpénzt"

Idén október 4-től elérhető a hazai bankokban a Zöld Otthon Program, melynek keretében igényelhető a kamattámogatott zöld CSOK-hitel. A kétgyermekesek 10 millió, a háromgyermekesek pedig 15 millió forintot igényelhetnek, hasonlóan a CSOK-hitelhez, kiegészítve a már eddig ismert családtámogatásokat. A CSOK 2015-ös bevezetése óta ugyanis számos támogatás és kedvezményes hitellehetőség jelent meg és bővült ki. Most ezeket a lehetőségeket tekintjük át, és azt, hogyan lehet belőlük kihozni a maximumot, írja a Pénzcentrum.

Igénybe vehető nagy összegű családtámogatási formák 2021 októberétől:

CSOK és CSOK-hitel

jelzáloghitel-elengedés

diákhitel-elengedés

babaváró hitel

falusi CSOK

nagycsaládosok újautó-vásárlási támogatása

otthonfelújítási támogatás és hitel

lakásáfa-visszaigénylés

illetékmentesség

zöld CSOK-hitel

A legújabb, Zöld Otthon Program keretében igényelhető zöld CSOK-hitel lehetőség kihasználásával akár 70 millió forint hitelösszeg is kapható 25 éves futamidővel. Ebből a CSOK igénybevevőinek - a gyermekek számától függően - legfeljebb 15 millió forintig 0%-os, és a fennmaradó összegre 2,5%-os kamatot számítanak majd. A hitel energiahatékony, BB besorolású új építésű ingatlanokra vehető fel.

Az önerő előteremtésében segíthetnek a vissza nem térítendő támogatások. A legrégebbi családtámogatási forma a 2016-ban kibővített, 2015-ben bevezetett CSOK támogatás és a mellé igényelhető kamattámogatott (3%) CSOK-hitel. Már több mint másfél éve, 2019. július 1-jétől vezették be a babaváró hitelt is, és szintén 2019-től érhető el a falusi CSOK és a nagycsaládosok újautó-vásárlási támogatása. Ebben az évben bővítették ki a jelzáloghitel-elengedési és a diákhitel-elengedési programot is, amelyek még 2018-ban kerültek bevezetésre.

2021. január 1-től érhető el az otthonfelújítási támogatás és a megelőlegezésére február 1-től felvehető kamattámogatott (3%) hitel, illetve a lakásáfa-visszaigénylés és illetékmentesség a CSOK-igénylők számára. Szintén idéntől vehető igénybe a CSOK már tetőtér-beépítésre és emelet-ráépítésre is.

Az olyan típusú támogatásokat, amelyeket előre vállalt gyermekek után lehet igénybe venni (pl. vállalt gyermekre járó CSOK, babaváró), jellemzően csak házasok igényelhetik, a többi támogatásnál ez nem feltétel. A már meglévő gyermekek után - jellemzően már 12 hetes magzat után is - igénybe vehető támogatások: a CSOK, a jelzáloghitel- és diákhitel-elengedés, és az otthonfelújítási támogatás, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása. A babaváró hitel is akkor alakul támogatássá, ha megszületnek a vállalt gyermekek.

Három gyermek vállalása esetén igényelhető támogatások és hitelek

A vállalt vagy meglévő három gyermek után vehető igénybe a CSOK. Új ingatlan vásárlásra, építésre, valamint tetőtér beépítésre maximum 10 millió forint, vagy használt ingatlan vásárlásra, bővítésre 2,2 millió forint. A falusi CSOK használt kistelepülési ingatlanra vehető igénybe 10 millió forint összegig, ha a fele összeget vásárlásra, fele összeget felújításra fordítják. Igénybe vehető félösszegű falusi CSOK is, meglévő használt ingatlan felújítására.

CSOK igénybevétele esetén jár az illetékmentesség ingatlanvásárlásra, mely az ingatlanár bruttó 4%-a és az áfa visszaigénylés, ami a nettó ingatlanár 5%-a. CSOK-kal és CSOK nélkül pedig maximum 5 millió forint áfát lehet visszaigényelni új ingatlan építése esetén.

A harmadik gyermek megszületésekor a babaváró hitel támogatássá alakul, ennek összege 10 millió forint. A második gyermek születését követően igénybe vehető az 1 millió forintos jelzáloghitel-elengedés, a harmadik gyermek születésével pedig plusz 4 millió forint. Ez összesen 5 millió forint. Az anyák számára a második gyermek születését követően a diákhitel felét, a harmadik gyermek születését követően az egész tartozást elengedik.

Az otthonfelújítási támogatás legalább egy gyermek esetén jár, maximum 3 millió forint összegig, de legfeljebb a felújítás összértékének fele lehet. A nagycsaládosok autóvásárlási támogatása pedig 7 személyes autó megvásárlása esetén a vételár felét fedezheti, maximum 2,5 millió forint értékben.

CSOK mellé igényelhető a kedvezményes CSOK-hitel 3%-os kamatra, maximum 15 millió forint összegben, illetve félösszegű falusi CSOK esetén maximum 7,5 millió forint erejéig. A babaváró hitel 10 millió forint összegben, és az otthonfelújítási hitel maximum 6 millió forint összegben 3%-os kamatra.

A legújabb támogatási forma ezeket egészíti ki: a Zöld Otthon Program keretében igényelhető legfeljebb 70 millió forint hitelösszeg energiahatékony új ingatlan vásárlására, építésére gyermek nélkül is. Ennek kamata 2,5%.

Gyermekesek számára a 3%-os CSOK-hitel mellé 15 millió forint 0%-os kamattal vehető fel az NHP Zöld Otthon Hitel (és maximum plusz 55 millió forint 2,5%-os kamattal).

A teljes cikk itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images