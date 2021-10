Nem okoz többé gondot a belvíz: milliárdos építkezés zajlik Délkelet-Magyarországon

Az új, 4 szivattyús, 3,2 köbméter/másodperc kapacitású telep építése előtt bontási munkákra is szükség van, illetve a projekt engedélyezési terveit is a Kötiviép’B szerzi meg, illetve a projekt közé tartozik a kiviteli tervek kidolgozása is, írja a magyarepitok.hu.

Út és zsilip is épül

A munkálatok során többek között még építenek egy zsilipes műtárgyat a Kenyere-éri csatornán, a töltésen kialakítanak egy mintegy 3,5 kilométeres üzemi utat, 230 méternyi vízzáró falat adnak át és 160 méteren végeznek el töltésfejlesztési munkákat is.

Mindemellett egy modern monitoring rendszert is átadnak majd az egy Tisza-holtág mellett felépített szivattyútelepen, illetve új elektromos kapcsolatot is kiépítenek a létesítményhez egy transzformátorállomással együtt.

A legjobb árajánlatot adó és egyben győztes – szolnoki központú - Kötiviép’B Kft.-n kívül a közbeszerzési eljáráson indult még a hajdúszoboszlói Aqua-Generál Kft. és a békési központú Békés Drén Kft. is.

Címlapkép: Getty Images