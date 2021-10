Kiszámoltuk, hogy járhatunk jobban: újépítésű lakást vegyünk, vagy a használtat újítsuk fel?

A magyar ingatlanpiacot az utóbbi évtizedben, a nagy árrobbanás évtizedében, mindig is az határozta meg, hogy a fizetések és a lakásdrágulások között tátongó szakadékot, miként voltak képesek fedezni az állami támogatások és a hitelek. Igen ám, de most a szekort rengeteg egyéb hatás éri egyszerre - írta a Pénzcentrum. Egyfelől a globális koronavírus-járvány igencsak megrángatta az építőipart, aminek következtében az alapanyag-árak az egekbe szöktek. Ezen felül folyamatos a munkaerőhiány, aminek következtében drágultak a munkadíjak is. Ember legyen tehát a talpán, aki most tisztán tudja látni, mibe lenne érdemes belefogni akkor, ha új otthonba szeretne költözni.

Ilyenkor ugyanis adja magát az örök kérdés: újépítésű ingatlant vegyen, saját építkezésbe kezdjen vagy használt ingatlanját újítsa fel. A kérdés önmagában, béke időben is komoly fejtörést okozna, most azonban ha lehet, még sokkal nehezebb a választás. Megnyugtató válasszal pedig a szakértők sem igazán tudnak szolgálni, mint mondják, általános megállapítást nehéz tenni, nevezetesen hogy a három felmerülő lehetőség közül melyik éri meg jobban.

Ez ugyanis a pénztárca méretétől, a stressztűrő-képességünk nagyságától, és a lehetőségeinktől függ leginkább.

Új építésű lakást, házat veszek

Ha valakinek van elegendő pénze, és már kiszemelt ingatlanja is, akkor messze ez a leginkább stressz mentesnek tűnő beruházás. Persze a kivitelező céget messzemenőkig ellenőrizni kell, ha ez rendben van, akkor nehéz bakot lőni. Az újépítésű ingatlanok modernek, kielégítik a vevők igényeit, energiatakarékosak, jól lehet velük kalkulálni, főleg ha már áll az ingatlan, azaz 100 százalékban átadásra került.

Címlapkép: Getty Images