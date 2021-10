Eltűnt zsákokról faggatták a műtrágyakirályt: vádlottak padján az egyik leggazdagabb magyar

Ahogy pár napja a HelloVidék is hírt adott róla, tovább gyűrűzik a Bige-botrány. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség csalással vádolja a műtrágyakirályt , Bige Lászlót és öt munkatársát . A vád szerint 2 milliárd forinttal károsították meg a vállalkozó saját cégét, miközben több mint 700 millió forint vesztegetési pénzt is kapott a vezető.

Bige László - áll a vádiratban - 2009. őszén megbeszélte egy értékesítő cég vezetőjével, hogy nagy mennyiségű, rossz minőségű műtrágyát ad át neki, amelyet ő számla nélkül, a piaci ár alatt eladhat. Utána a 134,5 milliós vételárat átadja Bige Lászlónak, aki cserébe kedvezményes áron számlázza ki neki az árut. A Blikk információja szerint ebben az ügyben éppen ez a vállalkozó jelentette fel Bige Lászlót, aki felszámolást indított ellene.

A bíróságon tanúskodó Jagicza Gábor raktáros tagadta azt a vádat, miszerint 8 ezer tonna rossz minőségű műtrágya tűnt el nyomtalanul az általa vezetett bajai raktártelepről. Elismerte, hogy néhány zsák megsérült a tárolás során, amitől a raklap enyhén megdőlt, és azt sem látta, mi van a raklapok belső oldalán, vagy a zsákok alatt. Mindazonáltal Jagicza Gábor 12 év távlatából is kizártnak tartotta, hogy 8 ezer tonna műtrágya így tönkrement volna.

Bige László a Blikknek csak annyit mondott, hogy neki a tárgyalóteremben se kéne lennie, mert semmi köze az egészhez.

A vállalkozóval szemben börtönbüntetést, közügyektől eltiltást, pénzbüntetést, valamint vagyonelkobzást indítványozott az ügyészség.

Az egyik leggazdagabb magyar, Bige László kálváriája a hatóságokkal évek óta tart. Az ügyekben számos fejlemény történt már, a leglátványosabb fordulat az volt, amikor tavaly ősszel őrizetbe vették a milliárdost amiatt az ügy miatt, amiben most a vádemelés is történt (a nyomozók szerint leértékelt műtrágyákkal ügyeskedett). Korábban megtörtént az is, hogy a rendőrség mintegy 300 rendőrrel vizsgálódott a Bige Holding szolnoki üzemében.

