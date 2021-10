Ennyi volt: végleg lemondhatnak a magyarok kedvenc húsféléjükről?

Az Agrárszektor Bóna Szabolccsal, a Rábapordányi Mg. Zrt. vezérigazgatójával, Horváth Istvánnal, barbacsi tenyésztővel és Laczi Róberttel, a Pigmark Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgetett a kialakult helyzetről, illetve arról, mi jelenthetne megoldást a hazai sertéságazat megmentésére, és hogyan élhetnék túl a jelenlegi helyzetet a magyar sertéstartók.

A jelenlegi magyarországi sertéshelyzet elemzéséhez érdemes visszamenni egészen 2019-ig, amikor is nagyon jók voltak a felvásárlási árak hazánkban, köszönhetően annak, hogy Kínában megjelent a sertéspestis, elkezdték kiirtani az állatokat, és rengeteg sertést vásároltak fel Európából

- mondta az Agrárszektornak Laczi Róbert. 2020 áprilisára azonban begyűrűzött a koronavírus-járvány a kontinensre, és őszre 20 százalékot estek a sertésárak. Ha mindez nem lenne elég, Németországban is megjelent a sertéspestis, ez pedig további 30 százalékos esést eredményezett, ráadásul Kína teljesen minimálisra csökkentette az európai exportot.

Az i-re a takarmányárak brutális emelkedése tette fel a pontot, gyakorlatilag felrobbant a gabonapiac, emellett folyamatosan emelkednek a bérköltségek is. A sertéspiac helyzete jelenleg egész Európában és Magyarországon is katasztrofális. Óriási veszteségeket termelnek a sertéstelepek, sokaknak már likviditási problémái vannak, és a kifizetések is nehézséget okoznak. A bankok egyre távolabb kerülnek, egyre óvatosabbak lettek, nem bíznak már úgy ebben az ágazatban, mint korábban. Nem jók a kilátások, és igazából nem tudjuk, hogy hol lesz ennek a vége

- emelte ki a szakember.

Kitért arra is, hogy az energiaválság, ami jelenleg van, 2022-ben újabb olaj lehet a tűzre, 2-3-szoros emelkedés van ugyanis a villamos- és gázárakban egyaránt. Mindezek óriási költséget jelentenek egy-egy sertéstelep életben, ami tovább nehezíti a gazdák életét.

Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát az jelentette, hogy amikor Magyarországon először azonosították a sertéspestist vaddisznóban, automatikusan kizártak minket azokról a távol-keleti piacokról, ahol a magyar vágóhidak közül többen is jelen voltak. Ugyanakkor a jelenlegi hazai sertésállomány már nem lenne szabad, hogy exportpiaci függőséget okozzon, hiszen 2018 óta már „csak” önellátóak vagyunk sertéshúsból. A szakember hozzátette, a magyar sertéságazat helyzetére óriási hatással van a német piac alakulása, az európai ármeghatározásban ugyanis hatalmas szerepük van. Emellett Kínáról sem szabad megfeledkezni, ahol jelenleg nagyon magas a fagyasztott hús készlet, ami talán decemberre fog majd kiürülni, és ha ez így van, akkor ők ismételten vevőként legkorábban csak 2022 elején fognak megjelenni a külső piacokon, így Európában is. Addig az a hústöbblet, ami jelenleg Európában van, folyamatosan nyomni fogja a belső piacokat.

Hatalmas bizonytalanság van az ágazatban azzal kapcsolatban, hogy mikor indulnak újra a távol-keleti importok, mert az fogja megoldani az európai sertéstöbbletet. Az európai sertésipar 120-125 százalékon termel a felhasználáshoz viszonyítva, és ez a többlet jelenleg keresi a helyét.

Bóna Szabolcs úgy látja, az egyik legnagyobb probléma jelenleg, hogy Magyarország nem tud elszakadni a német tőzsdei ártól.

Ha a jelenlegi piaci árakkal – gabonaárak, fehérjehordozók, ásványianyag- és vitaminárak – számolunk itthon, akkor körülbelül 100 forint mínusz termelődik már az élősertésen kilogrammonként. Ami még erre rátesz egy lapáttal, hogy a belpiaci gabonaárak már nem kalkulálnak exportirányba, nincsenek értékesítési kényszerben a növénytermesztők, így nincsenek eladók a piacon. Részben ez okozza azt, hogy el tud válni egymástól egy exportpiaci ár, hiszen hazánk alapvetően exportorientált. Vevők vannak, hiszen az etanol gyáraknak folyamatosan kell működniük, jelenleg ez tartja magasan az árakat

– hangsúlyozta.

A magyarországi sertéstartásban van hatékonyság, komoly hátrányunk van azonban más európai országokhoz képest, de ezt elsősorban genetikai fejlesztésekkel tudnánk behozni, az ugyanis a leggyorsabb megtérülő beruházás – hangsúlyozta Bóna Szabolcs. A technológiai fejlesztések szintén igen fontosak, ezek azonban nem néhány hét alatt oldanák meg a problémát, hanem egy középtávú stratégiának kellene, hogy részei legyenek. A szakember szerint rövid távon ugyanakkor teljesen kilátástalan a helyzet, sok gazdának már most súlyos likviditási problémái vannak, hiszen a termelés hónapok óta veszteséges az ágazatban.

A túlélés csak úgy lehetséges, ha az ágazat valamilyen úton-módon kap egy nagyon komoly tőkeinjekciót. Emellett mindenképpen szükséges lenne a szektorban egy forgóeszközhitelre, ami nem egyszerű történet, hiszen nehéz egy olyan ágazatot finanszírozni, amelyik 2021-ben eddig az év minden napján veszteséges volt. Úgy gondolom, a termékpálya jövedelemelosztását is valamilyen szinten szabályozni kellene, hiszen ha ebben nem történik valamilyen előrelépés, akkor igen nagy probléma lesz

– közölte az Agrárszektorral Bóna Szabolcs.

Címlapkép: Getty Images