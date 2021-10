14. alkalommal díjazták a legfelelősebb hazai vállalatokat

A CSR Hungary Díj elismert felelős üzleti díj, elismert bizottsággal. 14. éve. Maga a CSR Hungary 16. éve - 2006 óta - vezető és úttörő szerepet játszik Magyarországon abban, hogy a felelősségteljesebb és fenntarthatóbb üzleti modellek elterjedjenek hazánkban, a mindennapi gyakorlatban is. Versenyképesebbé váljanak az országunkban működő cégek/szervezetek, miközben az egyén számára is a magasabb életminőséget jelenthesse a vállalati felelősség és fenntarthatóság.

Idén a Díj fővédnöke, Steiner Attila, a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium).

2020-ban a COVID 19 járvány világszerte sokkot okozott a gazdaságban, társadalomban, környezetben. A lezárások és az utazások korlátozása számos iparágat, és céget is térdre kényszerített. Sok helyen ez a munkahelyek elvesztésével járt. A vállalati felelősségvállalásnak és fenntarthatóságnak fokozottan szerepe lesz a pandémia utáni újraindításban. A jelenlegi üzleti modellek újragondolásával párhuzamosan. Tapasztalat alapján az elmúlt 14 év alatt, akik elnyerték a díjat annak a munkahelyi csapatnak lendületet adott a független, külső szakmai elismerés. Elismerve a befektetett munkát is. Sőt növelte a cég hitelességét

- mondta Takács Júlia, a CSR Hungary alapító-ügyvezető igazgatója.

Az értékelési folyamatot Bíráló Bizottság felügyeli, mely elismert bírákból áll, a legkülönbözőbb iparágakból és üzleti szakmai szervezetek vezetőiből. A testület tagjai a tisztességes és objektív kiválasztási folyamatot biztosítják.

A Bizottság tagjai:

Takács Júlia, a CSR Hungary alapítója, ügyvezető igazgatója

Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási- és képzési ügyekért felelős

alelnöke és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Kissné Kászon Gabriella, a VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezetének elnöke, a Pest Megyei és Érd Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi tagozati alelnöke

Dr. Kőrösi Mária, egyetemi docens, a Széchenyi Társaság elnökségi tagja

Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke

Osadcow Gergely, a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) elnöke

Regensburger Tamás, a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnökségi tagja

Dr. Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke, EMVFE elnökségi tagja

Dr. Szent-Ivány Ágnes, a Joint Venture Szövetség Etikus Üzleti Magatartás Bizottság elnöke, a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda vezetője és egyik alapító partnere

Szöllősi Réka, független élelmiszeripari elemző, tanácsadó és szakíró

Dr. Sztranyák József, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a VOSZ közép-magyarországi Regionális Szervezet irányító testületének elnökhelyettese

A CSR Hungary Díj nyertes pályázatai a megoldásokat tárják elénk. Betekintést adva a felelős vezetőknek további ötletekhez, innovatív gondolatokhoz.

2020. év és a 2021. év CSR Hungary díjazottjai

CSR Hungary Díj 2020 - Kategóriánként a nyertes pályázók és programjaik

Legjobb felelős és fenntartható vállalatért:

Kulcs-Soft Nyrt.

Legjobb CSR Programért (Közös ügyek-közös felelősség):

Bio-Fungi Kft. „GoPink” mellrák elleni kampány

Henkel Magyarország Kft. „Millió Esély A Nőkért” - Henkel CSR kampány

Henkel Magyarország Kft. „A segítség nem marad el!” One Henkel CSR fogyasztói kampány

Kulcs-Soft Nyrt. Jövő generációjának és a szociálisan rászorulók támogatása

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal MEKH Erőművek Éjszakája

MOL Nyrt. MOL Egymásért - „Most a törődés hajt”

TV2 Média Csoport Zrt. „Neked énekelek” című jótékonysági műsor

Új Ház Zrt. „Pöttöm Fürdő Program”

Legjobb innováció a körkörös gazdaságért:

ImMuniPot ImMuniPot® a körforgásért

Legjobb környezeti felelősségvállalásért:

Körber Hungária Gépgyártó Kft. Fenntartható gépgyártás a Körber Hungáriánál

Hipp Termelő és Kereskedelmi Kft. Komplex energiahatékonysági projektek

LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. „Vegán Next Level Meat” – kiváló alternatíva a húsmentes és klímatudatos étkezéshez

LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. Fenntartható termékfejlesztés

Legjobb belső CSR megoldásokért:

Körber Hungária Gépgyártó Kft. Munkavállalói élmény a Körber Hungáriánál

Rossmann Magyarország Kft. CSR Programok belső érintettekkel

Junior:

SIÓ-Eckes Kft. „Köszönjük, SIÓ!” program

Legjobb CSR kommunikációért:

Nestlé Hungária Kft. „Te tudod, hova dobd?” program

CSR Hungary Díj 2021 - Kategóriánként a nyertes pályázók és programjaik

Legjobb CSR Programért (Közös ügyek-közös felelősség):

Praktiker Kft. Sokszínűségünben az összhang - legkülönbözőbb sérüléssel élő, megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaznak

Samsung SDI Magyarország Zrt. Samsung SDI babaverzum program

Mészáros Csoport High Tech Suli

Legjobb innováció a körkörös gazdaságért:

HELL ENERGY Magyarország Kft. Anyag, tevezés, hulladék

KALL Ingredients Kft. A technológiai iszapból nyert KALL-VIT szerves trágya hasznosítása

Masterplast Hungária Kft. Hungarocell Zöld Program

Legjobb környezeti felelősségvállalásért:

Takarékbank Zrt. Tehetsz MÉH többet!

Tesco-Global Áruházak Zrt. Környezet felelősség rendszer

Legjobb belső CSR megoldásokért:

Continental Automotive Hungary Kft. Egymásért-HR rendszer

Junior:

Bio-Fungi Kft. IskolaGomba Program

A CSR Hungary idei versenyének már hagyományos partnere és különdíj felajánlója a Trade magazin. Tavaly három, idén két pályázatot emeltünk ki, ezzel is még jobban ráirányítva a figyelmet a vállalati felelősségvállalás fontosságára. 2020-ban két rászorulókat támogató CSR kampányt és egy edukációs kampányt díjaztunk, amelyeket a Henkel Magyarország Kft., a Nestlé Hungária Kft. és a SIÓ-Eckes Kft. nyújtott be a versenyre. A 2021. évi pályázatokból egy edukációs és egy fenntarthatósági pályázatot választottunk, amelyekkel a Bio-Fungi Kft. és a Takarékbank Zrt. mérettette meg magát sikeresen. Ezúton is gratulálunk minden pályázónak, nyertesnek és a Trade magazin különdíjasainak!

- mondta Hermann Zsuzsanna, a különdíj-felajánló Trade magazin ügyvezető-főszerkesztője.

Az Europa Design „Well Done” 2021 Különdíját a Continental Automotive Hungary Kft. kapta az Egymásért Alapítvány által biztosított átfogó szemléletmódú programjukért. A díj célja, hogy a WELL minősítés szellemében működtetett munkakörnyezeti jógyakorlatokat értékelje és díjazza. A fizikai, anyagi, valamint mentális jólét tökéletes összhangja és a vállalati stratégiába ültetett megvalósítása hozhat csak átfogó eredményeket. A Continental Automotive Hungary Kft. pályázatában – számunkra üdítő ritkaságnak számitó módon – a mentális jólét fenntartása külön hangsúlyt kapott, mely talán a legtöbb figyelmet és folyamatos korrekciót is igényel főleg a hybrid környezetben is dolgozók számára. Az a megközelítés, hogy képesek saját hibájukat felismerni és azokat átfordítva értéket teremteni, külön dicséretet érdemel! 2020-ban a Körber Hungária Gépgyártó Kft. nyerte el különdíjunkat. Gratulálunk! Well done!

- tette hozzá Feuertag Ottó, az Európa Design alapító-tulajdonosa.