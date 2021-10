Támogatásokkal ösztönzik a gazdákat a fejlesztésekre: így léphetnek fel az aszály ellen

Az Agrárminisztérium (AM) csütörtöki közleménye szerint a tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes csapadékhozamra alapozott termelés mára már egyes növénykultúrák esetében fokozott kockázatot hordoz. Az intenzív mezőgazdasági termelés így öntözés nélkül már gyakorlatilag elképzelhetetlen.

Ééppen ezért az anyagi támogatások mellett egy jól átlátható jogi szabályozást vezettünk be. Ennek révén elhárultak a hazai mozaikos birtokszerkezetből adódó, a megvalósítást és működtetést akadályozó tényezők. Így átlagosan 5 millió forinttal mérséklődhet 100 hektár termőföld öntözéséhez szükséges előkészítési költség, és 90-120 nappal csökkenhet az előkészítéshez szükséges időtartam is

- emelte ki Nagy István.

A gazdák a jelenlegi területek dupláján is öntöznének, amihez azonban összefogás kell, ezért jöttek létre az úgynevezett öntözési közösségek. A konstrukció vonzóvá tétele érdekében pedig a magyar állam jelentős előnyöket biztosít számukra

- fejtette ki a miniszter.

A tárcavezető emlékeztetett, hogy 2020 júniusában ismerték el az első öntözési közösséget, mára már pedig több mint 70 ilyen közösség létezik, és havi szinten további 5-10 új kérelem érkezik be az Agrárminisztériumhoz. A bejelentkezett közösségek összesen több mint 35 ezer hektárt öntöznek, melyből 24 ezer hektár újonnan, a támogatások igénybevételével bevont terület.

A miniszter kitért arra is, hogy az új területek mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a már működő, de a korszerű, biztonságos üzemeltetés érdekében fejlesztést igénylő esetekre is. Ezért vásárolták meg a siófoki öntözőrendszert is. Az állami tulajdonszerzés ugyanis garanciát jelent arra, hogy eredményesen és biztonságosan lehessen gyümölcsöt termeszteni a térségben.

Az öntözésbe vont területek bővülése mellett éppoly fontos célkitűzés, hogy a Vidékfejlesztési Program által kimondottan támogatott korszerű, víztakarékos csepegtető technológia segítségével felelősen tudjunk gazdálkodni a vízkészleteinkkel és mindent megtegyünk a fenntartható vízgazdálkodásért

- hangsúlyozta a tárcavezető.

Címlapkép: Getty Images