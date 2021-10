Ontja a magyar föld ezt a kincset: alig ismerjük itthon ezt a luxusfűszert

Ugyan késő ősszel is előfordul, mostanra már a vége felé jár a nyári szarvasgomba ideje. Nem volt elegendő csapadék, így kevésbé volt jó a gomba főszezonja Ulrich József, a Szarvasgomba-termesztők Országos Egyesületének elnöke szerint. A nyári szarvasgomba termesztésével is foglalkozó szakember az Agrárszektor megkeresésére elmondta: nagy az igény a nyári szarvasgombára, ő maga is alig tudja kiszolgálni egyik német nagykereskedő partnerét.

A szarvasgomba nagy része külföldre kerül, kereskedelmi hálózatok terítik a piacon, ők szolgálják ki az éttermeket is. Persze előfordul az is, hogy közvetlenül étteremtől érkezik hozzánk a séf néhány szarvasgombáért. Meg kell próbálnunk eloszlatni azt a tévhitet, hogy a szarvasgomba arányáron kapható és megfizethetetlen. Ha kilószámra fogyasztanánk, akkor igaz lenne a megállapítás, de a szarvasgombát grammokban mérve használjuk fel

Szerényebb termést tapasztalt az utóbbi hetekben Vrancsik Tibor is, aki a Dunántúlon foglalkozik többek között nyári szarvasgomba gyűjtésével.

Több kolléga is panaszkodott az idei évre – mondta el kérdésünkre a somogyegresi gombaszakellenőr. Az átlagméret ugyanakkor nagyobb volt az idén, mint amit a korábbi években tapasztaltam

- mondta el kérdésünkre a somogyegresi gombaszakellenőr. A kereslet jelentős volt ebben az esztendőben is. A HelloVidek is feltérképezte a hazai szarvasgomba helyzetét nemrég.

Vrancsik Tibor szerint nyáron a vendéglátók is nagyobb mennyiséget vásárolnak fel, ugyanakkor az minimális, amit a hazai vendéglátás éves szinten felvesz. A vendéglátósok között is akadnak új belépők, akik felismerték, hogy ha vannak megfelelő beszerzési források, akkor nem kell külföldre támaszkodni, ha szarvasgombát igénylő ételt szeretnének készíteni.

Kevesen vagyunk, akik vendéglátóhelyeknek és magán vásárlóknak gyűjtünk. Ugyan csak kis mértékben, de évről évre bővül a magánvásárlói kör is. Többen felfedezték már, hogy ez magyar alapanyag, itthonról beszerezhető, s már emiatt is bátrabban vásárolnak belőle. Van emellett egy edukációs folyamat is, melynek során egyre több emberhez eljut a szarvasgomba híre. Nyári szarvasgombából persze nem készítünk pörköltet vagy rántott gombát. Ez egy fűszergomba, ízesítőnek használjuk, éppen ezért kis mennyiség kell belőle. Sokan azt mondják, hogy nagyon drága, de gondoljunk csak bele, hogy borsból vagy bármelyik más fűszerből mennyibe kerülne egy kilogramm. Persze a magánvásárlók zöme a valamivel tehetősebb rétegbe tartozik, de egyre gyakrabban előfordul már az is, hogy a hétköznapi, normál jövedelemmel rendelkező emberek is visznek haza szarvasgombát a konyhára

