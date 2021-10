Hivatalos: ez a legjobb gimnázium a vidéki Magyarországon

Ahogy a portál arról beszámolt a Fazekas a részrangsorokban további három első hellyel is büszkélkedhet, a két kompetenciamérésen és a matematika érettségin is a legjobbak voltak. A magyarérettségi rangsorának kivételével mindegyikben az első tízben volt, abban azonban az első húszba sem fért be, ezért kellett végül osztozkodnia a rangsor első helyén.

A lista szerint a legjobb tíz középiskola között a budapestiek dominálnak, csupán egy vidéki, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fért be közéjük.

Jó hír, hogy a második tízbe viszont már további négy vidéki iskola is beverekedte magát, de idén a legjobb húszat is a budapestiek dominálják. Ott a vidékiek közül kettő Budapest környéki, kettő győri és egy debreceni iskola található.

Ahogy a lap írta, összességében egyébként a vidékiek vannak többen a százas rangsorban – bár az első ötvenben azonos a számuk budapestiekével –, a legjobb száznak már csak a kétötöde budapesti.

