Komoly milliókat nyersz, ha így adod el a lakásod: ezekre nagyon figyelj oda

De nem árt vigyázni: olykor egy-egy balul sikerült felújítási munkálattal nemhogy növeljük a végső árat, hanem épphogy csökken a lakás értéke - vagy épp a kutya nem fogja megvenni. A Pénzcentrum ingatlanpiaci szakértők segítségével utánajárt, megérheti-e a pluszmunka, és ha igen, mikre kell feltétlen odafigyelni, írja a Pénzcentrum.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, hogy két dolog esetén biztosan megéri ez a vállalkozás: ha nagyon jó áron tudunk megbízó kivitelezőket keríteni a lakásfelújításhoz, vagy ha mi magunk is képesek vagyunk elvégezni az eltervezett munkálatokat. Ebben az esetben kifizetődő lehet ez "a kaland". A lakásfelújítások ugyanis év elején új lendületet kaptak az otthonfelújítási támogatás elindulása miatt, így most nehezebben is lehet kivitelezőket találni, mivel a legjobb áron dolgozó legjobb munkát végző szakik már hónapokra előre be vannak táblázva.

Az előzetes tervezés ezért most mindennél fontosabb mivel a tapasztalatok szerint 10 lakásfelújításból 8-9 esetében többet költenek a tulajdonosok a munkálatokra mint azt eredetileg tervezték, 3-4 esetben pedig az eredetinél tervezettnél jelentősen nagyobb költséget emészt fel a lakásfelújítás. Eladás előtt ezért tényleg csak azokat a feladatokat érdemes elvégezni, amit hamarosan így is-úgy is meg kell csinálni a következő tulajdonosnak

- vélte a szakember, majd hozzátette, az ingatlan.com adatai szerint 2021 októberében a felújított ingatlanok árelőnye a felújítandókhoz képest átlagosan 30 százalék, de nemcsak ezért érdemes elvégezni a munkálatokat, hanem amiatt is, mert az elmúlt 5 évben egy felújított ingatlanhirdetésre átlagosan 9 százalékkal több érdeklődés érkezett mint egy felújítandóra - vagyis a magasabb ár ellenére az eladás is könnyebb.

Azzal az OTP Ingtlanpont szakemberei is egyetértettek, hogy a felújítások alapvetően növelik az ingatlan értékét, azonban érdemes figyelembe venni azt is, hogy milyen jellegű értéknövelő beruházást hajt végre a tulajdonos.

Míg egy – lehetőleg fehér színű – tisztasági festés, fűtéskorszerűsítés árfelhajtó hatású lehet, egy, a tulajdonos egyedi ízlésének megfelelő beépített bútor vagy világítási megoldás már korántsem biztos, hogy a leendő vevők körében is egyöntetű tetszést fog aratni

- hívták fel a figyelmet. A pillanatnyilag tapasztalható általános szakemberhiány és így a kiszámíthatatlan határidők miatt azt is érdemes ugyanakkor fontolóra venni felújítás előtt, hogy az eladó számára megéri-e a magasabb vételi ár elérése érdekében az, hogy valószínűleg jelentős időt és energiát kell ölnie a kivitelezők és alapanyagok felkutatásába és a felújítás levezénylésbe, vagy inkább megelégszik egy alacsonyabb összeggel, de elkerüli a felújítással járó nehézségeket.

A tapasztalatok alapján az érdeklődők már az első benyomások alapján eldöntik, hogy az adott ingatlan érdekli-e őket vagy sem, ezért az arany középút lehet egy olyan, akár saját kezűleg is kivitelezhető, „alap”, de jó minőségben elvégzett felújítás, ami egyből megragadja a leendő vevő fantáziáját

- mondták a szakemberek.

Ilyen munkákat érdemes bevállalni

Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője szerint a vásárlók a felújított ingatlanokat keresik, így érdemes belevágni a felújítási munkálatokba akkor is, ha tudjuk, hogy rövid időn belül el szeretnénk adni lakásunkat. Érdemes azonban a munkálatok között is mérlegelni.

Minden olyan felújítás abszolút támogatott, ami gépészetileg, energetikailag korszerűsíti az ingatlant, ez csak az előnyünkre válhat. Ilyen például a fűtés korszerűsítése vagy az újra vezetékezés.

Ha konkrét értéknövekedést nem is tudunk elérni, az értékesítési időt mindenképp jelentősen lerövidíthetjük. Ha valaki ugyanis nem befektetés, hanem otthonteremtés céljából vásárolja meg az ingatlant, akkor az az érdeke, hogy minél kevesebb dologhoz kelljen hozzányúlnia. Az új tulajdonos ugyanis – nagy valószínűséggel – a saját ízlése szerint minimálisan amúgy is át fogja alakítani a lakást – pl. átfesti a falakat, új burkolatot rak le stb.

Pont ezért szakembereink óvni szokták a tulajdonosokat azoktól a felújítási munkálatoktól, amik elsősorban csak esztétikailag adnak hozzá a lakáshoz. A „Kevesebb néha több” elve alapján érdemesebb figyelni az általános közízlésre, és mellőzni a nagyon újszerű vagy régi trendeket a felújítás során. Ilyen lehet például a konyha felújítása, ami ma már egy hatalmas összegű befektetésnek számít, ugyanakkor nagyon egyénfüggő, kinek mire van szüksége, milyen stílust szeretne követni. Esztétikai szempontból azonban az apró korrekciókat - pl. falon lévő folt, ami első ránézésre ronthat a megítélésen, lefestése – mindenképp ajánlatos elvégezni

- sorolta a PR- és elemzési vezető. Hozzátette, az eladók és a vevők is egyre tudatosabbak, ugyanakkor árérzékenyek is, hiszen egy-egy energetikai felújítás kivitelezése nagyon pénztárcafüggő. Minél korszerűbb lakóhelyünk – fel van szerelve például napelemmel, korszerű fűtési rendszerrel, megfelelő hőszigeteléssel vagy új nyílászárókkal –, annál alacsonyabb rezsiköltségekkel kell számolnunk. A környezettudatosság eszmei értékéről már nem is beszélve.

A későbbi értékesítés szempontjából pedig szintén jól jönnek ezek a tulajdonságok, a Duna House szakértőinek tapasztalatai alapján ugyanis a fenntarthatóság jegyében épülő lakásokat, házakat nem csak gyorsabban, hanem akár 5-15 százalékkal drágábban is el lehet adni.

