Teljes a siker: villámgyorsan le kell bontani a kerítést a Velence Korzónál

Még idén májusban a HelloVidék is írt róla, hogy hogy azonnali hatállyal felmondta a velencei önkormányzat a szerződését a strand mentén lévő Korzó üzemeltetőjével. A a GOMI Kft.-nek hosszas vitája volt ugyanis az önkormányzattal, különösen azután, hogy a cég a szabadstrand köré kerítést húzott. Ezt azzal magyarázták, hogy így könnyebb karbantartani a területet és felmerült, hogy a Velencén kívülieknek fizetőssé válna a partszakasz.

Ahogy a Telex akkoriban írta, az önkormányzat úgy vélte a cég engedély nélkül húzott fel épületeket, ugyanígy építette meg a kerítést, eközben viszont el is hanyagolta a területet, amelynek karbantartásáért a polgármester, Gerhardt Ákos elmondása szerint közel havi nettó 3 millió forintot kapott az önkormányzat 2014-től, indexálva a KSH adatai szerint inflációs rátával. Hozzátették azt is, hogy ennek fejében a kft. bérbe adhatta a korzón lévő helyiségeket – ezért is lehetett érdekelt abban, hogy ott minél több szolgáltató legyen, akár az engedély nélkül felépített ideiglenes épületekben is.

Az önkormányzat április végén felszólította a céget a hiányosságok pótlására, ez azonban nem történt meg. Májusban így azonnali hatállyal felmondta a szerződést.

A felületek ápolatlanok, szemetesek, a fű elgyomosodott, a díszfák ápolása elmaradt, a kandeláberek ferdék, kidőltek, a zöld felületen több engedély nélküli épület áll, a mosdók, zuhanyzók karbantartása elmaradt, a sétány szegélyei több helyen balesetveszélyesek a javítások elmaradása miatt

- sorolták fel a hiányosságokat.

Teljes a siker: muszáj lesz bontani!

Velence város önkormányzata tegnap délelőtt értesült arról, hogy a birtokvédelmi kérelmének helyt adott Székesfehérvár címzetes főjegyzője. Teljes tehát a siker: 3 napon belül el kell bontani a kerítést a Gomi Kft-nek!

A város önkormányzata Facebook-oldalán osztotta meg a hírt, majd idézet a határozatból is:

Kötelezem a Gomi Kft.-t arra, hogy jelen határozatom kézhezvételétől számított 3 napon belül Velence belterületi 1367/28 hrsz. alatti ingatlanon létesített kerítést bontsa le, s a jövőben semmilyen módon ne akadályozza az ingatlanon lévő közcélú közterületek megközelíthetőségét, zavartalan használatát."

