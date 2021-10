Mi történik ebben a megyében? Csökken a népesség, mégis drágulnak az ingatlanok

A 2021 harmadik negyedévében értékesített ingatlanok adatai alapján vidéken, a keleti részeken – így Békés megyében is – az átlagos négyzetméterár mind a panelek, mind a téglaotthonok esetében stagnált. Éves viszonylatban azonban jelentős változásokat mutatnak a Duna House legfrissebb statisztikái.

Megyénkben átlagosan 240.000 Ft/m2 áron lehet ma hozzájutni egy panelotthonhoz, míg a téglalakások esetében ez az egységár 260.000 Ft. A tavalyi év azonos időszakához képest azonban a legnagyobb árváltozás a békési házak esetében prognosztizálható, idén már 43,8%-kal kell többet, 158.000 forintot fizetniük a vevőknek négyzetméterenként

– elemezte a régió piacát Kovács Péter, a békéscsabai Duna House csoportvezetője.

A kereslet 69%-a így is a családi házakra összpontosul, főleg a Covid-járvány után kialakult élethelyzetben, amikor a legtöbben nagyobb térre, szabadságra vágynak, amit egy kert biztosítani is tud számukra. A szeptemberig lebonyolított tranzakciók 26%-át a téglalakások adták, míg panelotthont a vevők mindössze 5%-a vásárolt Békés megyében. Ha viszont az elmúlt 10 évet vizsgáljuk, akkor a legnagyobb mértékben a panelek értéke nőtt, ma már több mint kétszer annyit érnek, mint 2011-ben.

- tette hozzá a szakértő.

Az árstagnálást az is magyarázhatja, hogy az elmúlt években folyamatosan nőtt a Békés megyéből elvándorlók aránya, amit az odaköltözők száma sem tudott korrigálni. A KSH adatai szerint 2013-2020 között több mint 140 ezer fő hagyta el a térséget és választott magának új lakhelyet. Országos viszonylatban ez azt jelenti, hogy az elvándorlások 3,3%-a bonyolódott le a megyéhez kapcsolódóan.

A Duna House kínálatában a legdrágább ingatlan jelenleg egy orosházi „intelligens” – vagyis a világ bármely pontjáról működtethető – ház, amit több mint 964 millió forintért kínálnak megvételre. A 770 m2-es, exkluzív kivitelezésű luxusingatlan egy 3.000 négyzetméternél nagyobb, parkosított telken helyezkedik el fedett terasszal és 6 gépkocsi tárolására alkalmas garázzsal. A kétszintes épületben a 10 szoba mellett úszómedencével, szaunával és szoláriummal kiépített wellness részleg, valamint professzionális gépekkel felszerelt fitneszterem is található. Önmagában a medence már nem is számítana kuriózumnak, hiszen mára a luxus velejárója lett, a fogyasztói szokások változásának hatására a tulajdonosok strand helyett már a hazai vizeket választják hűsölésre. Ez a ház természetesen egy egyedi eset, magasan kiugró értékkel, nem is csoda, hogy a második legdrágább ingatlant már „csak” közel 150 millió forintért hirdetik. Különleges ügylet ez is, hiszen egy 190 m2 alapterületű, teljes körűen felszerelt, bevezetett étterem keresi új tulajdonosát Gyulán. A megyeszékhelyen a legmagasabb áron, 79 millió forintért egy újépítésű, belvárosi családi ház szerepel a kínálatban.

Békéscsaba mondhatni mindent vitt, az eladások közel háromnegyede ugyanis a megyeszékhelyen realizálódott idén január-augusztus között. Az agglomerációba való kiköltözés tehát kevésbé jellemző a régióban, ami elsősorban a munkahelyek központosított hollétére vezethető vissza. Aki viszont vidékre vágyik, nagyrészt felújításra szoruló ingatlanba fektet, kedvező ára miatt. Vásárlói szempontból továbbra is az első lakás vásárlása a legfőbb motiváció, amit a kisebb vagy nagyobb otthonba való költözés követ, eladói részről viszont a lakásméretváltás mellett az örökségből szerezhető hozam realizálása miatt döntenek az ingatlan értékesítése mellett. A befektetési célú vásárlás nem számottevő a békési lakások esetében, hiszen – például Budapesttel szemben – kisebb a lehetőség is az albérlőknek való kiadásukra.

A Duna House Barométer szeptemberi, egyben harmadik negyedéves beszámolója alapján sem a befektetés motiválta elsősorban a vidéki vevőket. Eladói szempontból viszont az értékesítés legfőbb oka az ingatlanbefektetés eladása volt, arányuk egy év alatt 22 százalékponttal nőtt. Az így piacra kerülő lakások átlagosan 85 m2 nagyságúak, amiért nagyságrendileg 36 millió forinthoz jutnak egykori tulajdonosaik.

